Mladi slovenski junak prestal težke trenutke na poti do slave

Slovenija slavi vsega 22-letnega junaka, ki sliši na ime Timi Zajc. V velikem slogu je skočil do zlate medalje na domačem nordijskem prvenstvu v Planici. A njegova članska pot, čeprav kratka, ni bila vselej postlana z rožicami. Doživel je že marsikaj, tudi na domačih tleh, kjer je leta 2020 na svetovnem prvenstvu v Planici jasno pokazal, da ni zadovoljen z glavnim trenerjem. Dve leti in pol pozneje je v Planici spet v središču pozornosti. Zaradi odličnih predstav, s katerimi se je zapisal v zgodovino, je stopil na zlati piedestal in je le še medaljo oddaljen od bere Petra Prevca, ki je v karieri na največjih tekmovanjih osvojil sedem odličij.

Zadnja leta so bila za 22-letnega slovenskega skakalca Timija Zajca vrtiljak čustev. Vanj so zaradi afere v Planici na domačem svetovnem prvenstvu v poletih letele puščice z različnih koncev. Bolečina je bila prisotna, a uspelo mu je hitro zaceliti rane in psihološko zrasti. V pretekli sezoni je osvojil štiri medalje na največjih zimskih vrhuncih – dve na olimpijskih igrah v Pekingu in dve na svetovnem prvenstvu v poletih.

V svetovnem pokalu je že zgodaj stopil na najvišjo stopničko odra za zmagovalce. In to na premiernem nastopu na letalnici. Naprava Heini Klopfer v Oberstdorfu je bila zanj srečen kraj leta 2019. Pri komaj 18 letih je deklasiral tekmece.

Njegov glas se je slišal leta 2020, po težkih časih sledile nagrade

A mu v nadaljevanju ni bilo postlano z rožicami. Če se je pričakovalo, da bo v prihodnje prišel povsem blizu najboljšim, se je zataknilo.

Timi Zajc je na domačem svetovnem prvenstvu v Planici glasno spregovoril o nezadovoljstvu z delom takratnega trenerja Gorazda Bertonclja. Takrat je bil grešni kozel, zdaj je junak. Foto: Grega Valančič/Sportida

Njegov glas je bil slišan v času, ko tega ni pričakoval nihče. Na domačem svetovnem prvenstvu v poletih v Planici konec decembra 2020. Postal je izobčenec. Izključen je bil iz reprezentance. Čeprav naj bi imel pri svojem dejanju somišljenike, mu ni nihče kril hrbta. Ostal je sam. Čustveni vrtiljak, na katerem je sedel pri vsega 20 letih, se je počasi le začel umirjati. Misli je usmeril k vrnitvi med najboljše.

Po lovljenju v naslednji sezoni, ko se mu je le dvakrat uspelo uvrstiti med najboljšo dvajseterico, je v pretekli napredoval tako, kot si je želel. Reka, da za vsakim dežjem posije sonce in da je vsak trud poplačan, sta se izkazala za resnična. Na zimskih olimpijskih igrah se je razveselil dveh medalj, o katerih pred sezono ni niti razmišljal. Zlat je bil na tekmi mešanih ekip, srebrn na ekipni moški preizkušnji.

Največji uspehi Timija Zajca: Olimpijske igre

1. mesto, Peking 2022, srednja skakalnica, mešane ekipe

2. mesto, Peking 2022, velika skakalnica, ekipna tekma Nordijsko svetovno prvenstvo:

1. mesto, Planica 2023, velika skakalnica

3. mesto, Planica 2023, srednja skakalnica, mešane ekipe Svetovno prvenstvo v poletih:

1. mesto, Vikersund 2022, ekipno

2. mesto, Vikersund 2022

Letalske sposobnosti kronal na svetovnem prvenstvu v poletih, Oberstdorfu, Kulmu ...

Kmalu je sledil nov vrhunec. Svetovno prvenstvo v poletih. Tudi pred odhodom v Vikersund ni pomislil, da bi lahko na posamični tekmi poletel do medalje. Če ne bi imel smole s predolgimi daljavami, zaradi katerih je izgubljal sodniške točke, bi bil celo zlat, tako pa se je razveselil srebra. Dan pozneje je skupaj z moštvenimi kolegi poletel še do prepričljivega ekipnega zlata.

Srebrna snežinka za drugo mesto na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu 2022 Foto: Sportida

Navdušenje nad njegovim uspehom se še ni dobro poleglo, ko je prišla na vrsto njegova letalnica Heini Klopfer v Oberstodrfu, kjer je leta 2019 zmagal, kar je bila njegova druga zmaga v svetovnem pokalu.

V to zimo ni stopil skozi velika vrata. Potreboval je nekaj časa, da je našel svoj ritem. Da je začel spet verjeti, da lahko poseže visoko. Ob koncu novoletne turneje v Bischofshofnu je naredil premik in nato stopnjeval skoke do domačega prvenstva v Planici. Na letalnici je spet stopil na zmagovalni oder. Tokrat v Kulmu, kjer je bil drugi.

Samozavesten in ponižen

Da je odlično pripravljen na domačih tleh, je pokazal že na treningu in kvalifikacijami na srednji skakalnici, kjer je postavljal rekordne znamke. Smola z vetrom in odločitvami vodstva tekmovanja so vplivali na to, da se ni proslavil na srednji skakalnici. Nekaj zadoščenja je dobil na tekmi mešanih ekip, na kateri se je razveselil brona.

Dve medalji je prinesel tudi z olimpijskih iger v Pekingu. Foto: Guliverimage

Optimistično se je preselil na Bloudkovo velikanko, ki mu je pisana na kožo. Spet se ni ustrašil velikega izziva, velikega tekmovanja, in pokazal, da je rojen tekmovalec.

Blestel je na treningu, v kvalifikacijah in na tekmi. Kazal je razkošen repertoar. Samozavesten je bil na vsakem koraku, hkrati ponižen, potem ko se ni želel uvrščati med favorite. Na posamični tekmi na veliki napravi mu je nato uspel veliki met. Skočil je na zmagovalni oder in se veselil zlatega odličja. Šestega v karieri na največjih tekmovanjih. Od slovenskih skakalcev ima več medalj le še Peter Prevc, ki je pri številki sedem. In do te lahko 22-letni Zajc skoči že v soboto na ekipni tekmi. Prav tako se lahko pohvali, da je po Franciju Petku, Roku Benkoviču in Emi Klinec postal četrti Slovenec z zlato medaljo na nordijskih svetovnih prvenstvih.

Zmagoslavni skok Timija Zajca za zlato medaljo v Planici Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bo verjel še naprej, lahko posebno zgodbo v prihodnje spiše tudi v svetovnem pokalu in se morda kdaj poda v boj za veliki kristalni globus. Da je izjemno kakovosten skakalec, je jasno že vsem.