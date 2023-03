Z zlatim Timijem so si dali duška

Slovenija se veseli skupaj s slovenskim skakalcem Timijem Zajcem, ki je na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici osvojil zlato medaljo. Njegovega uspeha so se razveselili tudi moštveni kolegi, nekatere so preplavila tudi čustva.

Timi Zajc je na izjemen način postal svetovni prvak. Vse od prihoda na Bloudkovo velikanko je blestel in kazal izjemne skoke. Po prvi seriji posamične tekme je za las, natančneje 0,7 točke, še zaostajal za Japoncem Rjojujem Kobajašijem, v drugo pa odskočil od konkurence in bil razred zase.

V velikem slogu se je pred številnimi slovenskimi navijači razveselil zlatega odličja in svoji beri pri 22 letih dodal še nov mejnik. To je že njegova šesta medalja z velikih tekmovanj, a je prva posamična zlata, do katere je skočil v domači Planici.

Z njim so se veselili tudi reprezentančni kolegi, ki so ga posadili na ramena in ga povzdignili nad vse.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zasluženo je prvi. Vse leto je skakal na visoki ravni. Vedeli smo, da bo, če bo normalno odskakal, da razred zase," je dejal Domen Prevc.

"Čestitke Timiju za naslov svetovnega prvaka. Po domače povedano smo si dali duška. Z Žigom in Lovrom smo ga nesli, kot si svetovni prvak zasluži. Timi dobro ve, kako stvari gredo, tako da se mi ni zdelo, da bi lahko bil danes kdo sploh pred njim. Fant je 'prištiman'. Ta teden še ni bilo toliko gledalcev, upam, da jih bo jutri prišlo še več," je po rojakovem uspehu dejal Anže Lanišek.

Na ramenih ga je nosil tudi Žiga Jelar, ki je na vprašanje, ali ga zaradi tega morda kaj boli rama, v smehu odgovoril: "Mah, kje, saj sem omara."

"Mislim, da je to eden od mojih najlepših dni v karieri. Res sem vesel za Timija. Vsa ekipa je vesela. Kakšna solza je pritekla, ko sem gledal Timija. Tako smo si želeli, da bi še na posamični kaj pobrali. Timi je najboljši na svetu. In to doma! Jutri gremo na ekipni še po eno kolajno. Upam, da pokažemo vsi najboljše skoke in uživamo. Danes je prišlo še več navijačev in mislim, da je to tudi olajšalo vse skupaj. Povabil bi ljudi, da pridejo še v večjem številu. Ko smo takole skupaj, pozabimo na marsikatero skrb, na to, kar se dogaja okoli nas. Upam, da jih bo jutri čim več, da se bomo gledali. Mi s skakalnice, oni pa ob izteku," je bil vesel Jelar.