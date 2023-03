"Eden od lepših dni v mojem življenju. Tekma in uspeh moje kariere. Hvala vsem navijačem, da so se zbrali, da so nas prišli podpirat in polepšali dan," je po naslovu svetovnega prvaka na veliki skakalnici v Planici slovenskim novinarjem dejal Timi Zajc ter dodal, da ga je afera iz decembra 2020 osebnostno spremenila in da brez te ter brez pomoči očeta danes ne bi stal na vrhu zmagovalnega odra.

Vprašanja, na katera je Zajc po osvojenem zlatu odgovarjal slovenskim novinarjem:

Kako je biti svetovni prvak, kako je nositi majico svetovnega prvaka, ki bo v vaši lasti dve leti?

Za zdaj je super. Ko bo konec dneva, ko se bo vse skupaj umirilo, ko bom odspal in bodo ti občutki za mano, bom šele vedel, da sem dosegel nekaj velikega. Majica bo šla na posebno mesto, smrečico, ki sem jo dobil, pa bom posadil doma ob skakalnici.

Kakšen je bil dan svetovnega prvaka?

Zelo se je vleklo. Že včeraj zvečer sem težko zaspal, spal sem slabo, tudi čez dan ni bilo časa, da bi kaj zadremal. Zjutraj sem se zelo zgodaj zbudil, ves dan se mi je zelo vlekel, še poskusno serijo sem izpustil, tako da sem dolgo čakal na tekmo. Bil sem rahlo nervozen, komaj sem čakal, da se vse skupaj začne, da vidim, ali bo ali ne bo. Ta del je bil mučen, a takoj po prvi seriji sem dobil tisto sproščenost. Vedel sem, da bo kolajna.

"Po prvi seriji sem dobil tisto sproščenost. Vedel sem, da bo kolajna." Foto: Grega Valančič/Sportida

Koliko pritiska ste čutili zjutraj?

Že včeraj zvečer se je začelo. Ob 22. uri, ko bi moral iti spat, sem čutil, da danes nekaj lahko dobim. Ampak v tem športu nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Zjutraj je še deževalo v Kranjski Gori, samo upal sem, da ga ne bo vreme kaj lomilo. Splačalo se je potrpeti.

So se vam pred finalnim skokom kaj "zatresle hlače"?

Ne, pravzaprav so se mi pred prvim skokom. Izpustil sem poskusno serijo, nervozno čakal, ali bo pravi skok ali ne, na katerem mestu bom po prvi seriji. Sem pa vedel, da danes ni nihče tako močan in da res lahko vzamem zlato.

Kdaj ste začutili, da bi lahko postali prvak?

Po kvalifikacijah sem si želel zlato. Vedel sem, da mi ta skakalnica res leži, da sem tukaj vedno v dobri formi, da se je moralo danes sestaviti.

"Nisem prišel kot favorit. Pritisk so bolj občutili drugi, sam pri sebi sem vedel, da če ne bo kolajne, da ne bo konec sveta." Foto: Grega Valančič/Sportida

Kar nekaj kolajn z največjih tekmovanj že imate, tudi olimpijskih. Ta spada na vrh po vrednosti?

Da. Lahko rečem, da je bila to tekma kariere, največji uspeh kariere. Zlato posamično največ šteje, ker ga prigaraš sam. Če pogledamo, se splača potrpeti vso sezono, pa biti okoli 10., 15., 20. mesta, nato pa na tisti pomembni tekmi nekaj dobiti. Mislim, da je to največ vredno. Upam pa, da pride še kakšna posamična olimpijska.

Kako ste doživeli slavje v izteku, ob veselju navijačev?

Nepozabno. To mi bo ostalo za vedno v spominu. Eden od lepših dni v mojem življenju. Hvala vsem navijačem, da so se zbrali, da so nas prišli podpirat, da so naredili lep dan. Lepo mi je bilo, čustveno. Solz še ni bilo, morda ob šampanjcu (smeh, op. a.).

Kako pomembna je bila sproščenost, da vas pred prvenstvom niso šteli med favorite?

Nisem prišel kot favorit. Pritisk so bolj občutili drugi, sam pri sebi sem vedel, da če ne bo kolajne, da ne bo konec sveta. Želel sem si jo. Šele po kvalifikacijah sem začel razmišljati o njej, da se mi lahko sestavi, če bodo razmere normalne.

"Nekako sem vesel, da sem se od tiste afere sploh vrnil, da mi je Robi dal priložnost, da sem bil v ekipi. Nekako je verjel vame, da nekaj še lahko dosežem. " Foto: Anže Malovrh/STA

Za vami so težki trenutki kariere. Kako doživljate svojo pot?

Nekako sem vesel, da sem se po tisti aferi sploh vrnil, da mi je Robi dal priložnost, da sem bil v ekipi. Verjel je vame, da nekaj še lahko dosežem. Od takrat vseskozi dobro skačem. Morda smo po kakšni tekmi malo nervozni, ker ne gre, a ko danes pogledam, se je vse splačalo.

Vas je afera tudi osebnostno spremenila?

Zagotovo me je zelo spremenila. Veliko sem se takrat naučil o sebi. Če ne bi bilo tiste afere, me danes ne bi bilo tukaj. Lahko se še enkrat zahvalim svojemu očetu, ki je največ naredil zame. Menim, da je najbolj ponosen oče. Bilo je vredno.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Bo glede na vse dosežene uspehe med cilji v prihodnosti tudi osvojitev svetovnega pokala?

Menim, da to pride samo od sebe. Lahko si postaviš za cilj, a če že na prvi tekmi kiksneš ... Ne moreš forsirati svetovnega pokala. Upam pa seveda, da bom enkrat v taki formi, da bom tudi v igri za osvojitev svetovnega pokala.

Jutri bo nova priložnost za odličje, za konec prvenstva vas čaka še ekipna tekma.

Danes sem svetovni prvak, ne razmišljam še o jutrišnji tekmi.