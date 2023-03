V slovenski skakalni reprezentanci naredili test

Robert Hrgota je umirjen in pomirjen pred petkovo posamično tekmo, saj sta Timi Zajc in Anže Lanišek kandidata za medaljo.

Obeti pred petkovo posamično tekmo so iz slovenskega zornega kota odlični. Timi Zajc je bil zmagovalec kvalifikacij, v dobri formi je tudi Anže Lanišek, ki je v četrtek naredil manjšo napako, a se zaveda, da ima dinamit v nogah za boj za medalje. "Nenehno imamo visoka pričakovanja. Tudi na manjši napravi na posamični tekmi smo jih imeli. Ni se nam izšlo. Bolj nas je to motiviralo kot pokapljalo," je optimističen glavni trener Robert Hrgota, ki je spregovoril tudi o Petru Prevcu in petkovem poligonu za uvrstitev na sobotno ekipno tekmo.

Petek in sobota bosta na Bloudkovi velikanki v Planici pestra. Na nordijskem svetovnem prvenstvu bodo namreč okronali še zadnje skakalne junake na posamični in ekipni tekmi.

V slovenskem taboru imajo razlog za optimizem. Timi Zajc in Anže Lanišek sta razpoložena na veliki napravi. Žaba je imel nekaj malega težav v kvalifikacijah, s katerimi je suvereno opravil Timi in bil najboljši med vsemi.

"Za petek imamo vse odgovore"

"Lepo skakanje Timija, tudi Domen (Domen Prevc, op. a.) solidno. Napredek je naredil Žiga (Žiga Jelar, op. a.). Bolj samozavestno gre. Morda majhna napaka Anžeta na mizi. Naredili smo test, da smo videli, kako fanta funkcionirata, če izpustita poizkusno serijo (Zajc in Lanišek sta jo izpustila, op. a.). Morda smo naredili vložek več dopoldne in videli, kako telo reagira. Za petek imamo vse odgovore," je trener Robert Hrgota povzel četrtkovo dogajanje v dolini pod Poncami.

Domen je končal kvalifikacije na desetem, Žiga na 21. mestu. Omenjena skakalca bosta imela na petkovi posamični preizkušnji dodaten dvoboj. Slabši bo namreč izgubil mesto za sobotno ekipno tekmo in ga bo nasledil Lovro Kos. Jasno, lahko dobita oba mesto za soboto, če bosta skočila okoli desetega mesta.

"Pomembno je, da ne kompliciramo stvari, ko funkcionirajo"

"Domen in Žiga sta v igri za ekipno tekmo. Lovro je danes treniral v Beljaku. V Kranju je padal dež in precej namočil skakalnico, zato ni več zdržala za trening. Raven skakanja ima visoko. Tisti fant, ki bo imel jutri težave, oziroma bo četrti član, ga bo Lovro zamenjal. Meja je okoli desetega mesta. Najraje bi videl štiri med deset. Če četrti ne bo pri vrhu in bo okoli 12. mesta, bo Lovro namesto njega skakal," je Hrgota jasno zastavil mejo glede uvrstitve na ekipno tekmo, na kateri imata mesto zagotovljeno Zajc in Lanišek.

O tem, ali bosta zadnje omenjena tudi v petek izpustila poizkusno serijo, je Hrgota pristavil: "S fanti se bomo pogovorili. Mislim, da bo vsak naredil tako, kot mu bo ugajalo. Kot mislimo, da je najbolje zanj. Pomembno je, da ne kompliciramo stvari, ko funkcionirajo."

"Nenehno imamo visoka pričakovanja. Lepo bi bilo videti še kakšno podelitev."

Glede na prikazano in videno so razumljivo pričakovanja visoka. Medalja je blizu, a se v našem taboru zavedajo, da tekmeci ne spijo in bo treba odskakati na najvišji ravni: "Nenehno imamo visoka pričakovanja. Tudi na manjši napravi na posamični tekmi smo jih imeli. Ni se nam izšlo. To nas je bolj motiviralo kot pokapljalo."

Na srednji skakalnici so razmere ponagajale marsikomu. Podobno se je zgodilo tudi na ženski posamični tekmi na Bloudkovi velikanki, a naj bi bile v petek razmere ugodne: "Po mojem bodo. Iskreno nisem gledal vremenske napovedi. Lahko desetkrat pogledaš, pa ti nič ne koristi. Ko prideš na skakalnico, vidiš, ali ti je namenjeno ali ne."

Slovenija ima za zdaj eno medaljo na prvenstvu v Planici. Zasedba v sestavi Zajc, Lanišek, Ema Klinec in Nika Križnar je bila v nedeljo na tekmi mešanih ekip bronasta, medaljo pa je prejela na sredini podelitvi. Ne bi se branil še kakšne, je jasen Hrgota: "Lepo je bilo. Sneg je bil. Nekaj ljudi se je zbralo. Prijetno. Lepo bi bilo videti še kakšno takšno podelitev."

"Veseli me, da bo Prevca bolelo le od udarca"

Na slavnostni podelitvi so se slovenski junaki spomnili tudi Petra Prevca, ki je v sredo grdo padel na Bloudkovi velikanki. Prvi mož stroke ga je včeraj celo obiskal v bolnišnici v Ljubljani, ki jo je Peter v četrtek že zapustil.

Hrgota je obiskal Petra Prevca v sredo v bolnišnici, v četrtek pa je nato slovenski šampion že odšel v domačo oskrbo. Foto: Guliverimage

"Zelo pozitiven je bil, kot je vedno. Zgodilo se je. Pomembno je, da je z njim vse v redu in je že doma. Kakšen teden ga bo še bolelo. Še vedno je bil močan udarec. Veseli me, da ga bo bolelo le od udarca," je dejal Hrgota, ki je o časovnici glede vrnitve na skakalnico še dodal: "Prvo bomo počakali, da se Peter pozdravi, nato se bomo v miru pogovorili, kako naprej."