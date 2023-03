Slatnar razložil, zakaj se je Petru Prevcu odpel zatič in je sledil padec

Kar nekaj ugibanj je bilo, kaj je šlo narobe, da se je Petru Prevcu pri odskoku na Bloudkovi velikanki odpel zatič in je posledično padel. Peter Slatnar je v pogovoru za Sportal dal vedeti, kaj se je zgodilo. Razlog za nesrečo so našli v čevlju.

Sreča v nesreči, lahko rečemo v primeru Petra Prevca, ki je grdo padel na Bloudkovi velikanki v Planici. Ob odskoku z mize na drugem sredinem treningu se mu je odpel zatič in ni imel več nadzora nad desno smučko.

Padec je bil neizbežen, k sreči pa slovenski šampion ni utrpel hujših poškodb. Ob lažjem pretresu možganov čuti le bolečine. Veliko vprašanj je bilo, zakaj se je zgodilo. Nesrečo bi lahko preprečila že dodatna varovalka, ki jo uporablja večina skakalcev. To je varovalna vrvica, če zatič popusti in ima skakalec vsaj nekakšen nadzor nad smučko.

Peter Slatnar razložil, kaj se je dogajalo pri Petru Prevcu. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Da bi pozabil zapeti zatič, ne verjamem, ker je to rutina. Ko skakalec na rampi zatakne čep, udari po njem. Določeni skakalci poslušajo, če se sliši zvok. Včasih težko nazaj pogledaš za hrbet, da bi videl. Ko zapne, skakalec dvigne peto, če se mu je ustavilo. Po dvakrat, tudi trikrat. Če je bil čevelj počen in je to naredil, mu je lahko zatič zlezel ven," je dopoldne v pogovoru za Sportal dejal Peter Slatnar in dal vedeti, da bo v popoldanskih urah videl čevelj Petra Prevca v Planici in bo lahko takrat podal dodatno mnenje.

Na koncu se je izkazalo, da je bil prav čevelj razlog, da se je najstarejšemu od bratov Prevc pripetila smola. "Čevelj je delno počil na zadnjem delu, kjer je vstavljen čep in gre notri palčka. Ta čep ima obremenitev in hitro zdrsne, ven zleze. Ker je bil čevelj zadaj počen, se je to na žalost zgodilo," je Slatnar razložil v popoldanskem času.

Najbolj pomembna novica pri vsem tem je, da Prevc ni utrpel hujših posledic. Raje ne pomislimo, kaj bi se lahko zgodilo, če bi se mu to pripetilo na Letalnici bratov Gorišek.