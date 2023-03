Padec Petra Prevca jih je šokiral: "Stran sem se obrnil"

"Snel se je klinček. Zakaj, bomo pogledali. Konec koncev ne spremeni dejstva, da je Peter padel. Upam, da bo z njim vse v redu. Da bo še boljši. Ko sem videl smučko, sem se stran obrnil. Takšnih stvari ne gledaš rad. Sploh ne padec svojega tekmovalca in zlasti ne Prevca," je bil glavni trener slovenske moške skakalne reprezentance Robert Hrgota vidno pretresen po padcu Petra Prevca na Bloudkovi velikanki na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici.

Grd padec kapetana slovenske reprezentance je razumljivo pretresel tudi njegove moštvene kolege. "Videl sem samo smučko, ki je prišla nazaj gor, ko se je odbila od 'pukla'. Nekako sem upal, da jo je čim bolje odnesel. Potem se je slišala gruča ljudi v izteku. Upal sem, da bo Peter sam odšel iz izteka, a žal so ga odpeljali na tistih oranžnih sankah," je po treningu v mešani coni dejal Domen Prevc, ki je padec starejšega brata videl z vrha skakalnice, saj je bil na vrsti za skok takoj za Petrom.

Foto: Sportida

"Slišal sem, da naj bi bilo vse v redu, ampak treba je počakati. Kot vem, je na pregledih, upam, da bo v redu. Videti je bilo pa grozno. Vem, kako je videti, ko tako padeš. Tudi sam sem to že občutil in nikomur ne privoščim," je ob tem dodal Anže Lanišek.

"Na žalost sem padec videl. Take stvari nikoli niso prijetne, vse skupaj me je prizadelo," je ob vprašanju, kako je doživel padec izkušenega orla, z glavo zmajeval Jelar, Kos pa dodal, da se je tudi on kot Hrgota obrnil stran: "Ravno sem pogledal, ko je bil v zraku, da bi videl skok, pa sem se raje nazaj obrnil. Grozno je bilo videti. Sploh pa, da se je to zgodilo Petru, ki je neke vrste ikona. Upam, da bo vse v redu z njim."