"Nikoli si nisem mislila, da bom videla Kanado na olimpijskem zmagovalnem odru. To je bilo nekaj najbolj norega. Od takrat so se dogajale še bolj nore stvari. Imamo mladinsko svetovno prvakinjo, stopničke v svetovnem pokalu ... Kepa uspehov se vali," je nad rezultatskim vzponom, za katerega je izdatno zaslužen slovensko obarvan strokovni štab, navdušena kanadska smučarska skakalka Natalie Eilers. Športnica iz Calgaryja je v zadnjih letih dodobra spoznala Slovenijo, kjer preživi del leta. Navdušuje jo s svojimi gorami, gostoljubnostjo, pa tudi s potico.

Skoraj ni reprezentance v smučarskih skokih, ki zdaj ali pa v preteklosti ne bi stavila tudi na slovensko znanje. Izjema ni niti Kanada, katere ženski del je pod slovenskim trenerskim okriljem. Nad skakalkami bedita koroški Slovenec Janko Zwitter in pomočnik Igor Cuznar. Kanadskemu kolektivu v vlogi fizioterapevta pomaga Urban Jarc ...

"Da, veliko Slovencev imamo v naši zasedbi (smeh, op. a.). Oni so 'krivi' za zadnje uspehe. Najpomembnejša stvar za nas je bila, da smo se preselili v Slovenijo, saj doma nismo imeli skakalnic, na katerih bi lahko redno trenirali. Zdaj imamo zelo olajšan dostop do skakalnic. To je bil eden od dveh ključnih dejavnikov, da gredo rezultati navzgor. Drugi pa, da imamo za trenerja Igorja in Janka. Da sta naša trenerja, je verjetno najboljši mogoči scenarij. Neizmerno smo veseli za to in ju ne želimo izgubiti," pravi članica kanadske reprezentance Natalie Eilers, ki je v zadnjem dobrem letu pospremila več uspehov rojakinj.

"To je bilo nekaj najbolj norega, kar se je lahko zgodilo. Od takrat smo bili priča še bolj norim stvarem," se brona rojakov na mešani ekipni tekmi na olimpijskih igrah spominja 24-letna Kanadčanka. Foto: Guliverimage

Za veliko presenečenje je na lanskih olimpijskih igrah v Pekingu poskrbel kvartet Alexandria Loutitt, Matthew Soukup, Abigail Strate in Mackenzie Boyd-Clowes, ki je na turbulentni tekmi mešanih ekip, na kateri so se diskvalifikacije kar vrstile, prvaki pa so postali Slovenci, osvojil bron. V tej sezoni je Abigail Strate prvič skočila na zmagovalni oder svetovnega pokala, v Hinterzartnu je bila tretja, nato je 19-letna Loutittova v Zau prvič zmagala in pozneje postala še svetovna mladinska prvakinja. V Whistlerju je za 15 točk prehitela srebrno Niko Prevc. Najstnica se tudi v Planici odlično znajde, na treningu na veliki skakalnici je bila v ospredju, kvalifikacije pa končala na drugem mestu, tako da zna biti danes v igri za visoka mesta.

"Iskreno, nikoli si nisem mislila, da bom v svojem življenju kdaj videla Kanado na olimpijskem zmagovalnem odru, in to je uspelo mojima najboljšima prijateljicama. To je bilo nekaj najbolj norega, kar se je lahko zgodilo. Od takrat smo bili priča še bolj norim stvarem. Alexandria je zmagala na tekmi svetovnega pokala, postala mladinska prvakinja, Abigail je bila na zmagovalnem odru ... Kepa uspehov se je začela valiti, Kanada je res v vzponu. Sijajno," je napredka rojakinj vesela 24-letna Eilersova, ki vidnejših rezultatov nima, a pravi, da ne bo odnehala, saj ji prijateljici vlivata energijo: "Res ju je dobro videti, kako jima v skokih uspeva. Na nek način sta moji konkurenci znotraj ekipe, v kateri ena drugo spodbujamo. Ko vidim, kako jima uspeva, si tudi sama še bolj želim uspeha."

Hokej bo vedno številka ena

So smučarski skoki z zadnjimi rezultati postali kaj bolj priljubljeni v Kanadi? "Počasi postajajo bolj popularni, a to je dolgoročni projekt. Zavedam se, da nikoli ne bodo tako popularni kot hokej, ki je šport številka ena, tudi zame," o vlogi smučarskih skokov v domovini meni naša sogovornica, ki se v Planici počuti povsem domače.

Potica najljubši posladek

"Kar nekaj časa že živimo v Sloveniji, v Kranju, tako da je Slovenija postala naš drugi dom. Tu nam je izjemno všeč. Seveda pogrešam dom, družino, prijatelje, pse, a v Sloveniji imam kar nekaj dobrih prijateljev, tako da je preživljanje zime tu odlično. Zelo ste gostoljubni, narava je čudovita. Rada imam gore, saj sem iz Calgaryja, in v Sloveniji ne manjka čudovitih pogledov na gore."

Kot pravi, Eilersova ni najboljša kuharica, tako da kuho raje prepušča drugim. In katera slovenska jed jo je najbolj prepričala? "Naša najemodajalka Zdenka Norčič, Binetova mati, nam včasih speče potico. Oh, ta je meni tako okusna. Res, da je težka in kalorična, tako da si to slovensko 'pregreho' privoščimo ob kakšnih praznovanjih. Je pa meni zagotovo najboljši posladek (smeh, op. a.)."

Smučarske skakalke se bodo ob 17.30 pomerile še na zadnji tekmi svetovnega prvenstva, boj za zadnji komplet odličij se bo odvil na veliki skakalnici. Eilersova bo v vlogi gledalke, saj je torkove kvalifikacije končala na 41. mestu.