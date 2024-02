"Jutri me ne boste videli na štartni listi. Zaradi stare poškodbe, ki se je poslabšala in zahteva takojšnjo pozornost, sem bila prisiljena narediti neprijeten in presenetljiv umik od skakanja. Položaj ni lahek, še posebej, ker gre sezona tako dobro. A v dobrobit zdravja in dolge kariere sem sprejela to odločitev. Trdo delam, da se vrnem pred koncem sezone. Sem v dobrih rokah," je na družbenem omrežju neprijetno novico delila Abigail Strate, ob svetovni prvakinji Alexandrii Loutitt ena od glavnih favoritk kanadskega skakalnega tabora.

Za 22-letnico je za zdaj najboljša prva polovica sezone v njeni karieri. Na oder za zmagovalke je skočila na treh posamičnih tekmah – v Garmisch-Partenkirchnu in Beljaku je bila tretja, v Oberstdorfu je za las zaostala le za zmagovalko Evo Pinkelnig –, skupaj z Loutittovo pa sta se stopničk veselili tudi na superekipni tekmi v Zau, kjer sta zaostali le za slovensko dvojico Nika Prevc – Nika Križnar.

Zdesetkane v Willingen

Stratova, ki je pretekli konec tedna na Ljubnem ob Savinji zasedla sedmo in osmo mesto, je trenutno na sedmem mestu svetovnega pokala, Loutittova pa na četrtem. Tudi v pokalu narodov Kanadčanke tako visoko še niso bile. Zasedajo četrto mesto, ki pa ga bodo ob odsotnosti poškodovane skakalke težko zadržale.

22-letnica je v tej sezoni štirikrat stala na stopničkah – trikrat na posamični tekmi in enkrat na superekipni tekmi. Foto: Guliverimage

Kanadčanke, ki jih kot glavni trener vodi koroški Slovenec Janko Zwitter, so začasno ostale le z eno resno kandidatinjo za doseganje zajetnejšega števila točk.

Ob dvojici je do točk v tej sezoni štirikrat sicer skočila še Nicole Maurer (najvišje na 26. mestu), sezono pa je zaradi poškodbe kolena pred dnevi že končala Natalie Eilers.

Skakalke bodo ta konec tedna tekmovale na veliki skakalnici v Willingenu, kjer jih v soboto in nedeljo čakata posamični tekmi. Prijavljenih je dobrih 30 skakalk, tako da so vse uvrščene na tekmi.