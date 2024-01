Glavni trener slovenskih smučarskih skakalk Zoran Zupančič je potegnil črto pod dvodnevni svetovni pokal na Ljubnem od Savinji, kjer je Nika Prevc zmagala na drugi tekmi in bila prvič druga, Nika Križnar pa je sobotnemu petemu mestu dodala tretje. Poleg tega so še štiri skakalke oba dneva osvojile točke, dve prvič v karieri.

"Že v soboto je bilo lepo, manjkala je češnja na torti, kar nam je danes uspelo. Naša želja na vsaki tekmi je, da slišimo slovensko himno. Vemo, da je na Ljubnem skakalnica z mnogimi pastmi. Poleg tega je bilo po prvi seriji med deseterico deset točk razlike, vse bi se lahko zgodilo. V finalu so odločale razmere, živci, desetinke. A se je za nas vse odlično razpletlo," je drugo tekmo pokomentiral Zupančič.

"Celoten vikend je bil za nas perfekten, vesel sem takega razpleta. Tudi tega, da so nekatere mlade tekmovalke, stare 15, 16 let, izjemno nastopile. Vesel sem, da imamo v ozadju te mladenke, ki bodo nadomestile tiste, ki bodo verjetno končale športno pot."

Marca lani je zaradi druge težke poškodbe kolena, ki jo je utrpela prav na Ljubnem, kariero začasno prekinila dvakratna olimpijska zmagovalka iz Pekinga 2022 Urša Bogataj. Tokratno tekmo je v izteku spremljala z otroškim vozičkom, saj je vmes postala mamica in ob tem ni potrdila ali zanikala nadaljevanja športne poti. Nedavno japonsko turnejo je nepričakovano, zaradi zdravstvenih razlogov, kot so brez natančnega pojasnila navedli v krovni zvezi, predčasno sklenila tretja slovenska skakalka te zime Ema Klinec.

Nedeljski prizor - dve Niki na zmagovalnem odru. Foto: www.alesfevzer.com

Slednje ni bilo niti na Ljubnem, kjer pa je poleg Prevc in Križnar še pet skakalk osvojilo točke. Prva med njimi je bila stalna članica ekipe in sedaj tretja v reprezentanci Katra Komar, ki pa tudi po mnenju Zupančiča nikakor ne more unovčiti izjemnega talenta za skoke.

Drugič je na Ljubnem nastopila Taja Bodlaj, ki je na četrtih zimskih olimpijskih igrah mladih v Gangwonu v Južni Koreji prejšnji vikend osvojila zlato na posamični tekmi, naslednji dan in drugi dan OI mladih pa še v mešani ekipi, v kateri je bila tudi Ajda Košnjek, ki je do točk prišla v nedeljo. Prve točke sploh pa sta si ta konec tedna priskakali Tina Erzar in Jerica Jesenko.

16-letna Tina Erzar je na obe tekmah prišla do točk. Foto: Jure Makovec/STA

Tudi Zupančič v prihodnje računa nanje. "Dobile so izkušnje, še vedno morajo zaploskati boljšim, a ostale so z željo, da tudi same pridejo na vrhunsko raven."

"Zelo dobro dela in sodeluje, vse informacije in navodila prenaša v realnost"

Mlada je tudi Nika Prevc, 18-letnica pa je v pol sezone prišla do šestih zmag, prvih doslej, prevzela vodstvo v pokalu in v tem koncu tedna še okrepila svojo prednost.

"Zelo dobro dela in sodeluje, vse informacije in navodila prenaša v realnost. Tudi psihično je zelo močna." Foto: www.alesfevzer.com

"Tako je dobra, da je lahko v svetovnem vrhu tudi, če ne opravi popolnih skokov, tudi če je tehnično slabša vseeno naredi dva dobra skoka. Težko kaj več povem o njej. Mogoče to, da je že dalj časa prava profesionalka. Zelo dobro dela in sodeluje, vse informacije in navodila prenaša v realnost. Tudi psihično je zelo močna. Je že sedaj zvezda, upam in želim si, da bo imela dolgo kariero in podirala rekorde."

Slovenke so povečale pred Avstrijkami tudi prednost v pokalu narodov. "Tekmo smo imeli doma in smo to dobro izkoristili. Sedaj odhajamo v Willingen, kjer je večja skakalnica, ki nam leži. A smo lani v Nemčiji slabo nastopili, predlani pa precej bolje," se je na naslednjo postajo pokala ozrl Zupančič.

"Preobratov v smučarskih skokih je veliko. Trenutno smo mi na vrhu, vidimo pa, kje so sedaj Nemke, ki so bile pred časom velesila." Foto: Jure Makovec/STA

"Najtežje je najti pot, da prideš nazaj"

Upa, da bodo Slovenke tudi v prihodnje krojile svetovni vrh. "Preobratov v smučarskih skokih je veliko. Trenutno smo mi na vrhu, vidimo pa, kje so sedaj Nemke, ki so bile pred časom velesila. Kje so nekdanje serijske zmagovalke, ki sedaj včasih komaj pridejo med deseterico. Najtežje se je tedaj soočiti z realnostjo in najti pot, da prideš nazaj," je dodal Zupančič.