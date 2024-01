Kar šest tisoč navijačev uživalo ob Zdravljici, obe Niki na zmagovalnem odru!

Nika Prevc, ki se je s šesto zmago v tej sezoni še dodatno utrdila v vodstvu svetovnega pokala, je bila po tekmi nasmejana kot že dolgo ne.

"Veseli me, da sem izpolnila včerajšnjo obljubo in da sva skupaj z Niko (Križnar) navdušili navijače, ki so si vzeli čas in prišli pogledat tekmo," je povedala v prvi izjavi za nacionalno televizijo. "Kar zadeva Evo Pinkelnig, sem sicer slišala krik množice ob njenem skoku, se pa še vedno držim tega, da ne poslušam informacij o daljavi drugih, da mi to ne bi zmotilo koncentracije. Današnja zmaga mi ogromno pomeni, tudi zato, ker mi je bilo ta konec tedna težko tekmovati, ravno zaradi želje, da bi navdušila gledalce. In ravno zato, ker je bila ta tekma zame večji izziv, se na koncu tudi toliko bolje počutim," je priznala 18-letna dijakinja Gimnazije Franceta Prešerna v Kranju.

Nika Prevc, šesta zmaga v tej sezoni za nov rekord



Nika Prevc je z današnjo zmago na Ljubnem dosegla 113. slovensko prvo mesto na tekmah svetovnega pokala. Skakalke imajo 18 posamičnih in dve ekipni zmagi, od tega eno superekipno, Slovenija pa je dvakrat slavila tudi na tekmah mešanih ekip. Prevčeva je z današnjo šesto posamično zmago prehitela Niko Križnar, ki je po današnjem tretjem mestu ostala pri petih zmagah.

Križnarjeva upa, da s tretjih mest napreduje tudi višje

Tudi Nika Križnar je po tekmi žarela od veselja. "Za nami je zelo napeta tekma, za prva tri mesta se je res vnel hud boj. Tudi v finalni seriji mi je uspel super skok, morda malenkost bolj zadržan, ampak vseeno sem zelo vesela, da sem skupaj z Niko ponovno na stopničkah, to mi ogromno pomeni. Že včeraj smo upali na Zdravljico, vesela sem, da je vseeno prišel trenutek, ko jo bomo poslušali na domačih tleh. To je fantastičen občutek. Res se me držijo tretja mesta, upam, da kdaj prebijem led in stopim stopničko višje. Sem pa vesela doseženega in uspeha celotne ekipe."

Med dobitnicami točk še štiri Slovenke

Nika Prevc je finalno serijo začela z 1,9 točke naskoka pred Evo Pinkelnig, ki je na drugo mesto napredovala s četrtega po prvi seriji. V drugo sta obe skočili 92 metrov, a je slovenska najstnica zbrala več točk tudi v drugo in slavila zanesljivo zmago.

NIka Križnar je bila druga po prvi seriji, v drugi pa je malenkost zaostala za Avstrijko in zabeležila četrte stopničke v sezoni. Skupaj s Prevčevo je v Zau slavila na ekipni tekmi.

V finalu so nastopile še štiri Slovenke. Katra Komar (240,6) je bila 19., Taja Bodlaj (240,1) je bila tik za njo, Tina Erzar (238,1) je končala kot 22., Ajda Košnjek (224,8) pa 28.

Sezona svetovnega pokala za ženske se bo nadaljevala prihodnji konec tedna v nemškem Willingenu.

Ljubno ob Savinji, nedeljska posamična preizkušnja

Skakalke po današnji tekmi nove preizkušnje čakajo konec prihodnjega tedna, ko bodo v Willingenu tekmovale na dveh posamičnih tekmah.

