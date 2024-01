Ob skakalnici na Ljubnem ob Savinji je sobotno dogajanje spremljala tudi slovenska smučarska skakalka, novopečena mamica Urša Bogataj, ki je po hudi lanski poškodbi in materinstvu prekinila kariero. V novi vlogi mame so počuti odlično, Niki Prevc želi vse vse najboljše, o svoji odločitvi ne/nadaljevanja kariere pa uradno še ne želi govoriti, a priznava, da jo je prejšnja poškodba naučila, kako zahtevna je pot vrnitve.

Med gledalci uvodne domače tekme svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji je bilo kar nekaj znanih obrazov iz skakalnega sveta, tudi dvakratna olimpijska prvakinja Urša Bogataj, ki ta čas uživa v novi, materinski vlogi.

VIDEO: So Uršo Bogataj ob ogledu tekme kaj zasrbele pete?

Za Bogatajevo je pestro leto 2023, v katerem se je zavrtela na vrtiljaku čustev. Na prvi dan leta je prav na skakalnici pod Rajhovko grdo padla, si poškodovala koleno, morala na nov operativni poseg, marca prekinila kariero, konec marca sporočila, da bo postala mama, konec poletja pa s partnerjem Sandijem Križnarjem pozdravila prvorojenca.

Na Ljubnem je v pogovoru z novinarji spregovorila o tem, kako se počuti v vlogi mame, kako poteka rehabilitacija, Niki Prevc, pa tudi o tem, ali jo sploh še mika, da bi se vrnila v tekmovalni ritem.

O tem, kako poteka rehabilitacija:

Načeloma delujem normalno, ampak časa je, zdaj ko sem še v vlogi mame, veliko manj za neko resno rehabilitacijo.

O novi vlogi:

V redu sem se znašla. Je zanimivo in seveda drugačno življenje, kot sem ga bila vajena prej, ampak uživam. Kar se organizacije tiče, je povsem super, nimam težav. Nočnega vstajanja ni veliko, za zdaj imava kar srečo, saj bi lahko bilo precej drugače. Že prej sem bila vajena organizacije. So pa zdaj na mojem urniku druge stvari za organizirati, kot sem jim imela prej. Bom rekla kar tako, da je tudi doma luštno biti.

O ne/nadaljevanju kariere:

Kar se tiče moje kariere, bom odločitev sporočila, ko se bom za to odločila. Kondicijo še vedno vzdržujem, saj sem tak človek, da bom, ne glede na odločitev, še naprej migala. Šport imam rada, moram migati, tudi z vozičkom grem rada na konkretnejši sprehod v klanec (smeh, op. a.).

Ne vem še, kdaj bom sporočila. Ko bo znano, bom vse povedala, kakršnakoli že bo.

Trenutno ni pravi trenutek, da bi karkoli rekla. Lahko rečem le, da se nekako nagibam na eno stran.

O tem, ali realno sploh še razmišlja o vrnitvi v tekmovalni ritem, glede na to, da so se prioritete v njenem življenju v zadnjem letu spremenile:

Tako bom rekla. Zelo veliko dela je pri vrnitvi. Pri prejšnji poškodbi sem videla, koliko sem morala trenirati, pa še vedno me je bolelo, pa je bilo koleno sicer super. Zdaj imam malenkost malo časa, da bi se prav resno lotila priprav, kot sem jih imela včasih. Bomo videli, kaj bo na koncu.

O sladko-grenkem priokusu ob vrnitvi na Ljubno, kjer je pred dobrim letom grdo padla:

Prvič sem se poškodovala v Planici, zdaj sem se v Ljubnem, ampak ne bom rekla, da je priokus zelo grenak. Imam precej več lepših spominov na Lljubno kot slabih, tako da bodo lepši prevladali.

O odlični sezoni Nike Prevc:

Toliko jo poznam, da sem vedela, da do tega zna enkrat priti. Morda nisem ravno mislila, da bo to že letos. Zelo dobro. Hvala bogu, da ji uspeva. Naj čim dlje ostane tako in naj ji izkušnje pomagajo v prihodnosti. Verjamem, da ji bodo te izkušnje prav prišle in da jih bo tudi takrat znala izkoristiti.