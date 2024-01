Začenja se skakalni praznik na Ljubnem

Vse je nared za začetek skakalnega praznika v Zgornjesavinjski dolini, kjer bodo smučarske skakalke na normalni skakalnici (HS 94) tekmovale na dveh posamičnih preizkušnjah.

Slovenski tabor bo zaradi nacionalne kvote lahko računal na številčno zasedbo, v kvalifikacijah se bo predstavilo 12 skakalk, tudi tri debitantke. Po vstopnico za sobotno tekmo se bodo ob 12.15 odpravile Nika Prevc, Nika Križnar, Katra Komar, Taja Bodlaj, Ajda Košnjek, Nejka Repinc Zupančič, Tina Erzar, Nika Krašovic, Lara Logar, Urša Vidmar, Živa Andrič in Jerica Jesenko. Ob 10.15 je predvidena poskusna serija.

Ostati mirni in zbrani

"Kljub temu da je mrtva sezona, smo si zastavili nekaj etapnih ciljev, med katerimi je tudi Ljubno. Vedno je lepo poslušati himno v Nemčiji, pa tudi sredi Nemčije smo jo, a še lepše je doma. Na vsaki tekmi ciljamo na vrh, to lahko izpostavljamo. A če bomo govorili le o rezultatih, je to za tekmovalke zelo veliko breme. Ne želim jih obremenjevati z rezultati, ker so že same do sebe velikokrat prezahtevne. Želim le, da ostanemo mirni, zbrani in osredotočeni na vse stvari, ki smo jih počeli v preteklosti in ki so nas pripeljale do sem. Se pravi, da ostanemo zdravi, nepoškodovani, sveži. Upam, da bo konec tedna lep, da nas pride spodbujat čim več gledalcev in navijačev, da bo tudi vreme lepo, da bodo na Ljubnem lepe tekme in da se bomo tam še enkrat izkazali," je pred domačima preizkušnjama dejal glavni trener A-reprezentance Zoran Zupančič, ki se nadeja, da si bo sobotno tekmo priskakalo čim več tekmovalk mladinske ekipe, nad katero bdi Stane Baloh. Vodilni v seštevku svetovnega pokala Niki Prevc profil skakalnice na Ljubnem ob Savinji ni najbolj po godu. Foto: Guliverimage

"Zame je vsaka tekma pomembna, na vsaki se želim izkazati, skakalnica na Ljubnem sicer ni takega profila, ki bi mi ustrezal, a se tekem zelo veselim, sploh zaradi domačih navijačev," pred domačo tekmo pravi Prevčeva, Križnarjeva pa dodaja: "Glede na to, da skačemo pred domačimi navijači, so pričakovanja morda malo višja, a ne smem si zastavljati previsokih ciljev, ostati moram mirna in odskakati najbolje, kar znam. Menim, da smo se sposobne umiriti, potrudile se bomo po najboljših močeh, da odskačemo kar se da najbolje. Cilj je, da ohranimo rumeno majico in da naredimo še kakšen napredek v pokalu narodov." Nika Križnar Foto: Guliverimage

Slovensko vodstvo v posamični in "ekipni" razvrstitvi

Osemnajstletna Prevčeva je vodilna v seštevku svetovnega pokala, 89 točk pred najbližjo zasledovalko Juki Ito in skoraj 150 pred tretjo Josephine Pagnier. Križnarjeva je na sedmem mestu.

Slovenkam je kljub oslabljeni ekipi na drugem delu japonske turneje v pokalu narodov uspelo prehiteti Avstrijke. Obeta se hud dvoboj za končno zmago pokala narodov, Slovenke imajo trenutno 12 točk prednosti, tretje Japonke zaostajajo že za več kot 500 točk.

Ljubno, kvalifikacije