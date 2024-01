Smučarski skakalci in skakalke so približno na polovici sezone. S slovenskega zornega kota kaže odlično, saj je pri dekletih v rumeni majici vodilne 18-letna Nika Prevc, pri fantih pa je najvišje uvrščen na šestem mestu Anže Lanišek. Če so točke enako razporejene pri obeh spolih, pa je velika razlika pri denarnih nagradah, saj so dekleta plačana bistveno manj.