"Vsa Slovenija se je sestavila, da smo nekaj naredili"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Najprej bom počakal, da ne bom šel s prevelikimi očmi in pričakovanji na prvenstvo. Morda ta neučakanost in prehitevanje samega sebe odbijeta moje kakovosti," je o pričakovanjih pred vrhuncem sezone, svetovnim prvenstvom v poletih na Kulmu, spregovoril po duši rojeni letalec Domen Prevc, ki je ravno pravi čas dvignil formo.

Po novoletni turneji si je Domen Prevc vzel nekaj več časa za trening in izpustil uvodni postojanki poljske turneje v Wisli in Ščirku. Vrnil se je v Zakopanah, kjer je bil napredek opazen. Posamična tekma se sicer ni izšla po njegovih željah, a je bil prejšnja dneva v kvalifikacijah 18., na ekipni tekmi, na kateri je Slovenija osvojila drugo mesto, pa je skupnemu rezultatu od vseh slovenskih orlov prispeval največ točk.

Ravno pravi čas se je torej dvignil najmlajši od bratov Prevc. Pred njim in vso karavano je namreč svetovno prvenstvo v poletih, ki bo med 26. in 28. januarjem. Povrhu vsega mu letalnica na Kulmu ustreza, lani je bil denimo na prvi tekmi tretji in tako stopil na oder za zmagovalce.

Foto: Guliverimage

Zanj, ki je znan kot izvrsten letalec, bo to četrto zaporedno svetovno prvenstvo v poletih, najboljšo posamično uvrstitev pa je dosegel pred dvema letoma v Vikersundu, kjer je bil šesti. Zato pa ima v žepu že dve medalji s takega tekmovanja – leta 2018 srebrno z ekipo in v Vikersundu leta 2022 celo zlato. In ker je znan kot odličen letalec, si lahko veliko obeta tudi od Kulma. Vendar se zaveda, da se mora veliko stvari iziti.

V Zakopanah je bilo videti, da se je zgodil zasuk v pravo smer. Pokazali ste dobre skoke, čeprav se vam posamična tekma ni izšla po željah, zato verjetno z optimizmom zrete proti svetovnemu prvenstvu na Kulmu?

Všeč mi je, da se znam postaviti v položaj. Da lahko izkoristim nogo. Da pridobivam hitrost. In da so še rezerve, upam, da jih bom privarčeval za Kulm.

Foto: Guliverimage Čemu ste na treningih v domovini namenili največ časa?

Predvsem vožnji v počepu. Skakali smo na manjših skakalnicah, da sem dvignil osnove. Lažje je šlo posledično na večjih napravah.

Ste doma trenirali pod vodstvom Janija Grilca?

Janija Grilca, Roberta Kranjca in Matjaža Polaka ter klubskih trenerjev. Vsa Slovenija se je sestavila, da smo nekaj naredili (smeh, op. a.).

Po nastopih v Zakopanah imate v sebi zagotovo več samozavesti?

Zakopane so mi nekaj dale, da grem lahko samozavestno na tekme. Da znam pokazati svoje skoke. Veseli me, da grem z mirnostjo in zbranostjo.

Kakšno željo imate pri naših severnih sosedih?

Predvsem bi rad užival. Najprej bom moral premagati samega sebe, se uvrstiti v ekipo, potem so na vrsti rezultati.

Vam letalnica na Kulmu ustreza?

Zelo, vsaj profil in radius. Tam nizam kar uspešne skoke. Včasih razmere niso najbolj idealne. Velikokrat piha v hrbet. Kadar so dobre razmere, mi zelo ustreza.

Osebni rekord Domna Prevca je 245,5 metra, do katerega je poletel leta 2019 na letalnici v Vikersundu. Foto: Reuters

Kdo so po vašem mnenju favoriti za zlato medaljo na posamični tekmi?

Klasika, Kobajaši (Rjoju Kobajaši, op. a.), Kraft (Stefan Kraft, op. a.), Wellinger (Andreas Wellinger, op. a.). Ti trije so res močni. Njihove predstave ne nihajo. Vsi so v preteklosti že večkrat pokazali, da znajo zelo dobro leteti.

Moštveni kolega Lovro Kos je denimo omenil še vas.

(Smeh, op. a.) Prijazen sostanovalec, kaj naj rečem (smeh, op. a.).

Pa vendar imate kot dober letalec verjetno nekakšna pričakovanja?

Najprej bom počakal, da ne bom šel s prevelikimi očmi in pričakovanji na prvenstvo. Morda ta neučakanost in prehitevanje samega sebe odbijeta moje kakovosti.