Hud udarec za Anžeta Laniška

Tik pred začetkom enega izmed vrhuncev sezone, svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Kulmu, se je usoda grdo poigrala z Anžetom Laniškom. Najboljši slovenski smučarski skakalec v tej sezoni, ki v skupnem seštevku svetovnega pokala letos zaostaja le za petimi tekmeci, si je na torkovem treningu v Planici poškodoval koleno.

"Anže si je na treningu pri doskoku poškodoval desno koleno. Diagnoza je pokazala, da je poškodovana notranja stranska vez, vendar na srečo operacija ni potrebna. Začasno bo moral nositi kolensko opornico za optimalno celjenje poškodbe. Predvidevamo, da bo okrevanje trajalo približno dva meseca," je pojasnil reprezentančni zdravnik dr. Drobnič.

Če bo šlo vse po načrtih, bi se lahko čez približno dva meseca vrnil na tekme. Finale sezone bo v Planici od 21. do 24. marca. Foto: Guliverimage

Lanišek je na svetovnih prvenstvih v poletih že osvajal medalje. Leta 2022 je skupaj z bratoma Prevc (Domen in Peter) ter Timijem Zajcem v Vikersundu pomagal Sloveniji do zlata na ekipni tekmi. Letos bo spektakel v Kulmu prisiljen spremljati le kot gledalec.

Lanišek ostaja optimist

Slovenski osmoljenec kljub neugodni situaciji ostaja optimističen: "Na včerajšnjem treningu sem si res poškodoval koleno, vendar se počutim dobro. Moja pozornost je že usmerjena v uspešno rehabilitacijo in načrtujem vrnitev na tekmovanja FIS svetovnega pokala še to sezono. Vesel sem, da poškodba ni bila hujša," sporoča 27-letni slovenski smučarski skakalec, ki bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bi se v tej sezoni še pridružil karavani in tekmoval za točke.

Finale sezone bo v Planici že tradicionalno od 21. do 24. marca. Če bo tako obveljalo pri napovedi, da bi se lahko Lanišek na tekmovališče vrnil v približno dveh mesecih, bi tako še ujel vedno spektakularno sklepno dejanje sezone v dolini pod Poncami.