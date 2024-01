Hrgota bo verjetno moral sprejeti težko odločitev

Od četrtka do nedelje bo letalnica Kulm gostila svetovno prvenstvo v poletih, na katerem bodo slovenski skakalci pogledovali proti dvema medaljama. Že tradicionalno je znano, da so dobri letalci in da zablestijo na letalnicah. Na zadnjem prvenstvu v Vikersundu je bil Timi Zajc srebrn, ekipa zlata. "Ne smemo bežati od dejstva, da smo ekipno svetovni prvaki in da je bil Timi drugi. Zavedamo se, da spadamo v ožji krog favoritov. Naš cilj je medalja," je jasen glavni trener Robert Hrgota.

Prvi mož stroke slovenske članske reprezentance Robert Hrgota bo na prvenstvo odpeljal ekipo, sestavljeno iz izkušenih letalcev, med njimi Anžeta Laniška, Petra Prevca, Timija Zajca, Lovra Kosa in Domna Prevca. Vprašanje pa je še, ali se bo pridružil tudi Žiga Jelar. Odločitev bo sprejeta na podlagi torkovega treninga, poudarja Hrgota.

Slovenske skakalce čakajo dvojne kvalifikacije, saj bodo najprej v četrtek opravili interne, iz katerih bodo napredovali le štirje, ki bodo nato imeli vstopnico za uradne kvalifikacije in nato še za tekmo.

Verjame, da se lahko Zajcu, ki se bolje počuti, dobro izide na Kulmu

Dobrodošlo je, da se Zajc, ki je zaradi slabosti izpustil zadnjo tekmo v Zakopanah, počuti dobro, saj je znan kot letalec in tekmovalec za velike tekme. Povrhu vsega brani srebro iz Vikersunda pred dvema letoma. Glede slabše forme na tekmi v tej sezoni se Hrgota ne obremenjuje: "Nič mu ne manjka. Morda le malenkost več samozavesti oziroma želja po rezultatski potrditvi. Na treningih res funkcionira zelo dobro. Tudi v Zakopanah smo naredili prosti trening in je res lepo skakal. Vprašanje časa je, kdaj se mu bo na tekmi dobro izšlo. Vemo, da rad leti. To je spet nova zgodba. Če bo kje rezultatska potrditev, bo to na Kulmu."

Timi Zajc je zaradi slabosti izpustil zadnjo tekmo. Hrgota verjame, da se bo na Kulmu prebudil in posegel visoko. Foto: www.alesfevzer.com

Po uspešni poljski turneji, kjer je slovenska ekipa za las zgrešila skupno zmago, ki je pripadla Avstrijcem, so pred prvenstvom razmeroma mirni. Trener Hrgota izpostavlja, da je ključna dodana vrednost želja fantov po letenju, in upa, da bodo nastopili z visoko motivacijo: "Vseh pet fantov je pokazalo vrhunske skoke. Mislim, da vemo, koliko si fantje želijo leteti. Že to je dodana vrednost. Upam, da bodo šli v Avstrijo zelo sproščeni in motivirani."

"Avstrijci so premagljivi"

V zadnjem obdobju so visoko raven prikazali Avstrijci na čelu s Stefanom Kraftom, ki bodo nastopili na domačem terenu. Hrgota verjame, da so tudi naši severni sosedi premagljivi: "Vsak je premagljiv. Čeprav so na domačem terenu, je Kulm prav tako nekoliko slovenski. Verjamem, da bodo tudi slovenski navijači. Verjamem prav tako, da ne bomo le mi in Avstrijci."

V slovenski ekipi vlada dobro vzdušje. Foto: www.alesfevzer.com

Na letalnico na Kulmu ima prav posebne spomine najizkušenejši Peter Prevc, ki je leta 2016 osvojil naslov svetovnega prvaka v poletih. A letalnica ne leži le njemu. Lani je bil denimo na prvi tekmi Domen Prevc tretji, Zajc in Jelar pa sta bila soseda na šestem oziroma sedmem mestu. Dan pozneje je bil Zajc drugi, med prvih deset pa se je uspelo uvrstiti še Lanišku (9.)

Cilj sta medalji

Na vprašanje glede ciljev na prvenstvu trener odgovarja, da je želja biti v igri za medalje na obeh tekmah. "Ne smemo bežati od dejstva, da smo svetovni prvaki ekipno, da je bil Timi drugi. Zavedamo se, da spadamo v ožji krog favoritov. Hvala bogu, da je tako. Predvsem želim čim večkrat fante videti, da skočijo v dolino," izpostavlja Hrgota, ki je na vprašanje, ali bo razočaran, če ne bo medalje, odgovoril: "Ne bom rekel, da bom razočaran. Ne smemo pa se slepiti in reči, da bomo z desetim mestom zadovoljni. Želja je biti na obeh tekmah v igri za medalje. Toliko je dobrih fantov in bo zelo zanimivo."

Dejstvo je, da tudi njega čaka težko delo, zlasti če bodo naši orli kazali tradicionalno dobre skoke na letalnici. Vendarle bo moral v četrtek po dveh trening poletih najmanj enega prečrtati, da bo obelodanil, kdo ima mesto v kvalifikacijah in posledično na posamični tekmi.