Če ne bi bilo izjemnega Krafta, bi bila Slovenija blizu zmagi

Domen Prevc, Peter Prevc in Lovro Kos so bili zadovoljni že pred zadnjim skokom Anžeta Laniška.

Domen Prevc, Peter Prevc in Lovro Kos so bili zadovoljni že pred zadnjim skokom Anžeta Laniška. Foto: Guliverimage

Smučarji skakalci so prvič to zimo tekmovali na ekipni tekmi. Z dvema izvrstnima skokoma Stefana Krafta (141 in 138,5 metra) je bila Avstrija razred zase (1.146,6 točke). Šest od osmih skokov je zelo dobro uspelo slovenski četverici (Lovro Kos, Domen Prevc, Peter Prevc in Anže Lanišek), ki je tako prišla do drugega mesta (1.095,5 točke). Tretje mesto je osvojila Nemčija (1.062,8 točke).

Domen Prevc Foto: Guliverimage Lovro Kos je v prvi seriji skočil 123,5 metra, Domen Prevc pa 130 in Slovenija je po dveh skakalcih zaostajala samo še za vodilno Avstrijo (za osem točk). Kot tretji je skakal Peter Prevc in ob slabših razmerah pristal pri 125 metrih. Po skoku Jana Hörla (129 m) je imela Avstrija samo še tri desetinke prednosti pred Slovenijo in 5,5 pred Norveško. Tudi Lanišek je imel slabe razmere, a je vseeno skočil 131 metrov in dobil še točkovni pribitek. Ko smo že mislili, da bo Slovenija povedla, pa je Stefan Kraft potrdil, da je v vrhunski formi. Skočil je 141 metrov, najdlje med vsemi v prvi seriji. Avstrija ni samo ostala vodilna, ampak je prednost povečala na 13,6 točke. Slovenski četverici je bila po prvi seriji blizu še Nemčija (2,3 točke zaostanka), četrta Norveška pa je zaostajala že za 15 točk.

Anže Lanišek Foto: Guliverimage Kos se je v finalni seriji odkupil za slabši prvi skok, pristal je pri 136 metrih. Svojo najboljšo tekmo sezone je odskakal Domen Prevc, ki je v drugo skočil 137 metrov. Slovenija je tako po treh četrtinah tekme prednost pred tretjo Nemčijo povečala na 16 točk. Je pa obenem za Avstrijo zaostajala za 16,4 točke. Tudi Peter Prevc je bil v finalu odličen, 137 metrov. A prav toliko je skočil Hörl in prednost severnih sosedov je še narasla. Manj zadovoljen je bil z drugim skokom Lanišek. Znova je imel slabe razmere, skočil je 130 metrov. Dovolj, da je Slovenija potrdila drugo mesto. Za njim je skočil samo še Kraft in s še enim izvrstnim skokom (138,5 m) samo še potrdil zmago Avstrije. Ta je imela na koncu 50,1 točke prednosti pred Slovenijo.

Na prvi ekipni tekmi to zimo je bila slovenska četverica druga. Foto: Guliverimage

Zato pa je Slovenija v skupni ekipni razvrstitvi poljske turneje zadržala prednost na vrhu pred rdeče-belimi, četudi ta zdaj znaša zgolj 2,4 točke. O zmagovalcu turneje bo tako odločala nedeljska posamična tekma na skakalnici Wielka Krokiew.

Zakopane, ekipna tekma (m):



1. Avstrija 1.146,6 točke

(Stefan Kraft, Jan Hörl, Manuel Fettner, Michael Hayböck)

2. Slovenija 1.095,5

(Lovro Kos, Domen Prevc, Peter Prevc, Anže Lanišek)

3. Nemčija 1.062,8

(Andreas Wellinger, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Pius Paschke)

4. Japonska 1.053

5. Norveška 1.051,6

6. Poljska 1.037,5

7. Švica 987,5

8. Italija 960,3



Pokal narodov (15):



1. Avstrija 3.259

2. Nemčija 2.773

3. Slovenija 1.943

Avstrijec Stefan Kraft je spet zdrav in skače vrhunsko kot pred nekaj tedni. Foto: Guliverimage Že glede na poskusno serijo so bili prvi favoriti tekme Avstrijci, saj so imeli tri v prvi deseterici, Stefan Kraft je bil s skokom dolgim 136,5 metra najboljši. So bili pa med 10 tudi trije Slovenci: četrti Anže Lanišek (127 m), šesti Peter Prevc (136 m) in osmi Domen Prevc (135 m). Lovro Kos je bil s 121 metri 38.

Zakopane so bile sicer že večkrat srečen kraj za slovenske skakalce. Primož Peterka je zmagal v letih 1996 in 1998, leta 2007 Rok Urbanc, pred šestimi leti pa se je veselil Anže Semenič. A to niso edine zmage. Kar tri so slovenski orli zabeležili na ekipnih tekmah (2013, 2014 in 2022). Pri vseh je bil prisoten Peter Prevc, na zadnji pa so skakali Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek. Pred Zajcem je tokrat dobil prednost Domen Prevc.

V meki poljskih skokov Zakopanah so se najbolj veselili Avstrijci. Foto: Guliverimage

V nedeljo bo v Zakopanah na sporedu še posamična preizkušnja. Tridesetletni Salzburžan Kraft bo meril na svoje 109. zmagovalne stopničke v svetovnem pokalu na posamični tekmi, s čimer bi postal najboljši v zgodovini smučarskih skokov pred Fincem Jannejem Ahonenom (108). Zakopane so zadnja postaja sezone pred svetovnim prvenstvom v smučarskih poletih prihodnji teden na Kulmu.