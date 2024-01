Dve Niki za novo veliko slovensko zmagoslavje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nika Prevc in Nika Križnar sta bili najboljši na superekipni tekmi. Foto: Guliverimage

Slovensko smučarsko skakanje se lahko znova pohvali z velikim dosežkom. Pod 112. zmago za slovenske skoke v svetovnem pokalu sta se v Zau na superekipni tekmi podpisali Nika Križnar in Nika Prevc, ki sta deklasirali konkurenco. Drugovruščeni Kanadčanki sta prehiteli za 12,5 točke, tretji Avstrijski pa sta zaostali že za 25,2 točke.

Sezona smučark skakalk je za zdaj za Slovenijo več kot odlična. Na 11 posamičnih tekmah je kar petkrat zmagala 18-letna Nika Prevc, ki je obenem osvojila še novoletno turnejo dveh večerov. V petek je v Zau na Japonskem pometla s tekmicami. S peto zmago (prvo v karieri je dosegla 16. decembra) se je tako izenačila na prvem mestu najuspešnejših Slovenk v svetovnem pokalu. Pet jih ima tudi Nika Križnar.

Obe Niki sta v soboto spisali novo lepo poglavje slovenskega skakanja. Na superekipni tekmi sta Sloveniji priskakali 112. slovensko zmago v svetovnem pokalu v smučarskih skokih. Najboljši sta bili od začetka do konca. Njuna skupna zmaga ni bila nikoli ogrožena. Na koncu sta drugi Kanadčanki (Abigail Strate in Alexandria Louttit) premagali za 12,5 točke. Tretji Avstrijki Jacqueline Siefriedsberger in Eva Pinkelnig sta imeli že velik zaostanek – 25,2 točke.

"Kljub vsemu je bilo težko. Dobro sva skakali. Prvi in tretji skok sicer nista bila dobra. Ampak sem zelo vesela. Tudi za Niko, da sva zdržali do konca," je po velikem zmagoslavju v mednarodnem prenosu dejala starejša Nika, mlajša pa dodala: "Zame je bila to prva ekipna tekma. Moram reči, da sem uživala. Čeprav je bilo nekoliko težje na skakalnici, mi je kljub vsemu uspelo dobro skakati."

V nedeljo bo v Zau ob 8. uri še četrta posamična tekma na japonski turneji, ki jo je zaradi bolezni predčasno sklenila Ema Klinec. Glede na skoke slovenskih Nik lahko ponovno pričakujemo dobre uvrstitve. Nato se skakalke vračajo v Evropo. Naslednji konec tedna bodo tekmovale na Ljubnem ob Savinji, kjer lahko pričakujemo ogromno število gledalcev.

Rezultati, superekipna tekma 1. Slovenija 722,2 točke

(Nika Prevc, Nika Križnar)

3. Kanada 709,7

(Abigail Strate, Alexandria Loutitt)

2. Avstrija 697,0

(Jacqueline Seifriedsberger, Eva Pinkelnig)

4. Japonska 667,3

5. Norveška 620,7

6. Francija 617,8

... Pokal narodov: 1. Slovenija 1714

2. Avstrija 1702

3. Japonska 1147

...

