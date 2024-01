Trije Slovenci med 10, najboljši Peter Prevc

Smučarski skakalci poljsko turnejo nadaljujejo v Zakopanah, kjer so v petek zvečer izpeljali kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo. Pred njo v soboto sledi ekipna preizkušnja. Kvalifikacije je dobil Stefan Kraft (140 m, 157,9 točke). Peter Prevc je bil četrti (135 m, 151,1), med 10 sta končala še sedmi Lovro Kos (135 m, 149,2) in 10. Anže Lanišek (132 m, 146,6). Zakopane so zadnje prizorišče pred vrhuncem sezone, svetovnim prvenstvom v poletih, ki bo med 25. in 28. januarjem na Kulmu.

Moški skakalni tabor se je po Wisli in Ščirku preselil na tretje prizorišče poljske skakalne turneje v Zakopane, kjer bosta konec tedna na veliki skakalnici dve tekmi. Pred tem so bile še kvalifikacije za nedeljsko preizkušnjo, ki prav tako štejejo v skupni izkupiček turneje. Peter Prevc je bil četrti (135 metrov, 151,1 točke), med 10 sta končala še sedmi Lovro Kos (135 m, 149,2) in 10. Anže Lanišek (132 m, 146,6). Na tekmo sta se uvrstila tudi 17. Domen Prevc (130,5 m, 139,6) in Timi Zajc na 23. mestu (128,5 m, 135,5). Več točk od Petra Prevca so na kvalifikacijah dosegli samo prvi Avstrijec Stefan Kraft (140 m, 157,9), drugi Nemec Andreas Wellinger (139,5 m, 154,8) in še en Avstrijec Manuel Fettner (134,5 m, 151,2).

Zakopane, kvalifikacije (M):

Slovenci vodijo v seštevku poljske turneje Skakalci se na turneji (Wisla, Ščirk, Zakopane) merijo za nagradni sklad 50 tisoč evrov, ki pripade najboljši ekipi. V izkupiček štejejo točke najboljših dveh skakalcev iz posamezne države iz kvalifikacij in posamičnih tekem ter točke, osvojene na obeh ekipnih preizkušnjah. Pred kvalifikacijami v Zakopanah so bili v vodstvu Slovenci, pred Avstrijci so imeli 62,3 točke prednosti, tretji Nemci pa so zaostajali 79,2 točke, četrti Japonci že skoraj 120. Prihodnji teden svetovno prvenstvo Zakopane so zadnje prizorišče pred vrhuncem sezone, svetovnim prvenstvom v poletih, ki ga bo med 25. in 28. januarjem gostil Kulm.