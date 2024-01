Ljubno ob Savinji v pričakovanju skakalk in slovenskega uspeha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

svetovni pokal v smučarskih skokih (27. in 28. januar)

Ljubno ob Savinji bo 27. in 28. januarja gostilo dve tekmi svetovnega pokala za smučarske skakalke.

Ljubno ob Savinji bo 27. in 28. januarja gostilo dve tekmi svetovnega pokala za smučarske skakalke. Foto: Guliverimage

V soboto in nedeljo, 27. in 28. januarja, bo v Ljubnem ob Savinji že 13. svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske. Za nastop je prijavljenih 60 tekmovalk iz 16 držav na čelu z domačo junakinjo Niko Prevc, vodilno v svetovnem pokalu. V dolini pod Rajhovko bo poskrbljeno tudi za pester spremljevalni program s posebnimi aktivnostmi za najmlajše.

Zibelka slovenskih ženskih smučarskih skokov bo zadnji januarski konec tedna spet v znamenju vražjih deklet. Smučarske skakalke se bodo po petkovem uradnem treningu in kvalifikacijah pomerile na tekmah v soboto in nedeljo.

Poleg navijanja bo v prireditvenem šotoru poskrbljeno za spremljevalni program in kulinarično ponudbo, so sporočili organizatorji.

Otroci se bodo lahko na Mini Planici preizkusili v svojih prvih skokih na smučeh, v otroškem parku veselja, ki vključuje tudi ogrevani šotor, pa bodo otroke čakali snežne vragolije, napihljiv grad in animacije, posladkali se bodo lahko tudi z brezplačnim carskim pražencem.

"Organizatorji že napeto pričakujemo začetek svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem. Ponosni smo, da smo se kljub začetnim težavam pri pripravah na skakalno sezono 2023/24, ki so jih zaznamovale vremenske ujme avgusta lani in poškodbe na skakalnici, uspešno pripravili na letošnji dogodek," je v uvodu povedal Rajko Pintar, predsednik organizacijskega odbora.

"Ponosni smo, da smo se kljub začetnim težavam pri pripravah na skakalno sezono 2023/24, ki so jih zaznamovale vremenske ujme avgusta lani in poškodbe na skakalnici, uspešno pripravili na letošnji dogodek." Foto: Vid Ponikvar

Pintar: Verjamemo, da je pred nami odličen dogodek

"Trenutne vremenske razmere že dopuščajo zasneževanje, tako da bo skakalnica do prireditve pripravljena, da gosti vrhunske skoke najboljših skakalk sveta. Verjamemo, da je pred nami odličen dogodek, na katerem pričakujemo več obiskovalcev kot lani, zanje pa bo poleg organizatorjev skrbela ekipa več kot 200 prostovoljcev. Lepo vabljeni, da se nam pridružite," je Pintar povabil obiskovalce na Ljubno. Nika Prevc je vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Vsi športni navdušenci lahko vstopnice kupijo na prodajnih mestih Eventima, bencinskih servisih in po spletu. Vsi, ki bi želeli podpreti sanacijo posledic poplav in pomagati prebivalcem Zgornje Savinjske doline, lahko pomagajo tudi s SMS-donacijo na 1919 z vsebino LJUBNO5 ali LJUBNO10, so zapisali prireditelji.

Dogajanje na prvi prireditveni dan se bo začelo ob 10.15 s poskusno serijo. Sledili bodo slovesno odprtje ter prva in finalna serija tekmovanja. V nedeljo bo začetek dogajanja ob 9.30 s kvalifikacijami, za katerimi bo odprtje ter prva in finalna serija drugega tekmovalnega dne.