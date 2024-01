Poljaki vzklikali: Anže, Anže, hvala ti! #video

🥹 A very special moment today in Zakopane. Anze Lanisek 🇸🇮 was celebrated by the Polish fans for his gesture towards Dawid Kubacki in Planica ❤️ We have no words… 🫶🏻#fisskijumping #skijumping #skijumpingfamily pic.twitter.com/8iHTxPAwQa — FIS Ski Jumping (@FISskijumping) January 20, 2024

Anže Lanišek lani v Planici Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Pred sobotno tekmo v Zakopanah, meki poljskih skokov, so se organizatorji in navijači poklonili slovenskemu asu smučarskih skokov Anžetu Lanišku. Zahvalili so se mu v slovenščini. In to kar z glasnim vzklikanjem: "Anže, Anže, hvala ti. Anže, Anže, hvala ti!" Lanišek se je tokrat kar malo v zadregi nasmihal, tako ponosen je bil na čast, ki so mu jo izkazali Poljaki, ki so pravi ljubitelji smučarskih skokov. Lani aprila je v Planici jokal, ko je na zmagovalni oder prišel s kartonasto podobo odstotnega poljskega zvezdnika Dawida Kubackega.