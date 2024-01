Lanišek na stopničkah, Slovenija izgubila 50 tisočakov

Stefan Kraft je s skokoma 137 in 134 metrov potrdil trenutno najboljšo formo med skakalci in dobil tekmo svetovnega pokala v Zakopanah. Skupaj s četrtim Michaelom Hayböckom sta Avstriji priborila ekipno zmago na poljski turneji in 50 tisoč evrov. Pred zadnjo tekmo je z dvema točkama prednosti sicer vodila Slovenija. Najboljša Slovenca v meki poljskih skokov sta bila tretji Anže Lanišek, ki je dosegel svoje 32. stopničke v svetovnem pokalu, ter Lovro Kos na devetem mestu.

Anže Lanišek Foto: Guliverimage Timi Zajc je zaradi slabega počutja nastop na zadnji tekmi poljske turneje v Zakopanah odpovedal. Prvi od Slovencev je v prvi seriji nastopil Domen Prevc, ki je na sobotni ekipni tekmi, ko je bila Slovenija druga, skakal najbolje to zimo, tokrat pa slabše. S skokom dolgim 127,5 metra je trepetal za finale in ostal za las brez njega, na 31. mestu. Je pa zato naslednji od slovenskih orlov na štartni rampi skočil toliko dlje - Lovro Kos 137 metrov in bil osmi po prvi seriji. Tudi starejši od bratov Prevc s prvim skokom ni bil zadovoljen, Peter Prevc je pristal pri 131,5 m, kar ga je uvrstilo na 25. mesto.

Stefan Kraft Foto: Guliverimage Kot zadnji od Slovencev je v prvi seriji skočil Anže Lanišek, ki so mu poljski navijači v soboto pripravili lepo presenečenje, in s 137,5 in 166,3 točke prevzel vodstvo. Na zaletišču pa je bilo še šest tekmovalcev. Prehitela sta ga samo dva, a oba Avstrijca: Stefan Kraft (137 m, 171,1 točke) in Jan Hörl (140 m, 169,2). Ker se v ekipni seštevek poljske turneje, ki najboljši reprezentanci prinaša 50.000 evrov, štejejo točke najboljših dveh iz vsake države, je tako Avstrija prehitela Slovenijo in povedla za osem točk.

Lovro Kos Foto: Guliverimage V finalu smo torej spremljali tri Slovence. Peter Prevc je skočil 131,5 metra in pridobil pet mest (20.). Je pa eno mesto izgubil Kos, ki je pristal pri 134 metrih. Težke razmere je imel Lanišek. Dobil je nekaj vetrovnega dodatka, skočil 133,5 metra, sodniki pa ga niso najbolje ocenili. Tako je zaostal za Nemcem Andreasom Wellingerjem (135,5 m in 137 m). Je bil pa prekratek Hörl (133 m), ki je izgubil štiri mesta. Stopničke so tako vendarle bile Laniškove. S skokom dolgim 134 metrov je prvo mesto zadržal Kraft in tako še enkrat več zmagal (332,3 točke), že sedmič v sezoni. Imel je 4,5 točke prednosti pred Wellingerjem in natanko pet pred Laniškom.

Zakopane, posamična tekma (M):



Rekord Krafta, sledijo poleti na Kulmu

Stefan Kraft Foto: Guliverimage Slovenija si je že po prvi seriji nabrala 8,8 točke zaostanka za Avstrijo v boju za zmago na poljski turneji in 50.000 evrov denarne nagrade, v finalu pa so rdeče-beli le še potrdili slavje.

Kraft je presegel rekord legendarnega Finca Janneja Ahonena, ki je v karieri zbral 108 stopničk. Kraft jih ima zdaj 109, obenem pa je v svetovnem pokalu slavil že 37. zmago. "Noro! Uspel mi je zgodovinski dosežek, na katerega sem zelo ponosen. Zame je bil ta konec tedna v Zakopanah popoln. Veselim se že naslednjega tedna in svetovnega prvenstva v poletih pred domačimi navijači, saj sem v odlični formi," je po zmagi dejal Kraft.

Sezona smučarjev skakalcev se bo nadaljevala prihodnji konec tedna s svetovnim prvenstvom v poletih na Kulmu v Avstriji. Slovenci bodo branili ekipni naslov iz Planice, Zajc pa naslov podprvaka.