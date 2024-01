"Zelo sem vesel, da tako dobro napreduje. Morda me je kar malo presenetila, ker je res zelo hitro prišla na vrh, bi se pa to slej kot prej zgodilo. Potrdila je talent, ki smo ga vsi videli že v mladinski ekipi in ga poskušali razvijati. Živi za skoke, ima jih v genih, trdo dela in tu je rezultat," o sijajni sezoni smučarske skakalke Nike Prevc pravi njen nekdanji trener Stane Baloh, ki je v preteklih dneh na mladinskih olimpijskih igrah v Južni Koreji od blizu spremljal skakalne uspehe mladih upov.

Slovenske smučarske skakalke odštevajo dneve do domače postaje svetovnega pokala, ko se bodo na Ljubnem ob Savinji v soboto in nedeljo merile na dveh posamičnih tekmah. Slovenski tabor bo na Ljubno skočil kot vodilni v pokalu narodov in z vodilno skakalko v posamični razvrstitvi.

Nika Prevc je japonsko turnejo pred dnevi končala s posamično zmago v Zau in zmago v duetu z Niko Križnar, s katero sta s petimi individualnimi zmagami na vrhu lestvice po številu zmag med Slovenkami.

Komaj 18-letna Prevčeva, ki ima v svetovnem pokalu 89 točk prednosti pred drugouvrščeno Juki Ito, z rezultati navdušuje tudi nekdanjega trenerja Staneta Baloha. Ta je sicer verjel, da bo slej kot prej oblekla rumeno majico, a priznava, da je nekoliko presenetila tudi njega.

"Potrdila je talent, ki smo ga vsi videli že v mladinski ekipi in ga poskušali razvijati." Foto: Žiga Zupan/ Sportida "Zelo sem vesel, da tako dobro napreduje. Morda me je kar malo presenetila, ker je res zelo hitro, z nekaj več kot 18 leti, prišla na vrh. Bi se pa to slej kot prej zgodilo. Potrdila je talent, ki smo ga vsi videli že v mladinski ekipi in ga poskušali razvijati. Menim, da nam je kar dobro uspelo, tako da zdaj pri Zoku (Zoranu Zupančiču, op. a.) v A-reprezentanci ni nobenih težav. Živi za skoke, ima jih v genih, trdo dela in tu je rezultat," je o uspehih najstnice dejal Baloh, ki smo ga ujeli pred vrnitvijo iz Južne Koreje v domovino.

"Menim, da je dovolj močna, da je ti padci in vzponi ne presenetijo oziroma da je kakšen rezultat ne potre za dlje časa." Foto: Guliverimage

"Znala je vse skupaj prespati"

Pritisk rumene majice je lahko velik, a sogovornik upa, da ga bo znala prenesti. Ne nazadnje je v tej sezoni dokazala, da se po ponesrečeni tekmi zna vrniti. "V skokih je vedno treba pričakovati vzpone in padce. Nika je bila na primer v Saporu prva po prvi seriji in potem deseta. Naslednji dan je želela malo več, a bila znova deseta. Nato je vse skupaj prespala in v Zau pokazala, kam spada. Verjetno bi bila tudi na zadnji tekmi, ki so jo odpovedali, zelo visoko. Menim, da je dovolj močna, da je ti padci in vzponi ne presenetijo oziroma da je kakšen rezultat ne potre za dlje časa."

Konec tedna skok na Ljubno ob Savinji Skakalke bodo konec tedna tekmovale na Ljubnem ob Savinji. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko "Ti rezultati so zelo lepo vabilo na Ljubno. Velikokrat je tako, da če so dekleta dobra pred Ljubnim, je potem vzdušje drugačno, veliko več ljudi pride. Letos je zapadel še sneg, prava zimska kulisa je, upamo, da bo tako ostalo do konca tedna. Pričakujem, da bo veliko ljudi prišlo pogledat naša dekleta, ki so res dobra. Želim, da tam poskačejo, kot znajo." Petek na Ljubnem ob Savinji prinaša kvalifikacije (12.15) za sobotno posamično tekmo, ki se bo začela ob 11.30, v nedeljo pa ob 9.30 sledijo kvalifikacije, ob 11. uri pa še druga individualna preizkušnja.

Januarja lani se je Baloh takole veselil uspeha Prevčeve na Olimpijskem festivalu evropske mladine. Foto: Aleš Fevžer/OKS

"Pridna, dosledna, delavna"

Prevčevo, zdaj članico A-reprezentance, je dobro spoznal kot trener v DPNC (Državni panožni nordijski center), v katerem pri skokih še vedno deluje kot odgovorni trener deklet. "Pridna, dosledna, razume, za kaj gre, vse poskuša narediti, da bi bila še boljša. Je skromno dekle, tako da težav s tem, da bi se ob uspehih prevzela, ne bo, ker se ne bo," opisuje nekdanjo varovanko in dodaja: "Po značaju je malo bolj zaprta in takšno jo je treba sprejeti. Vem, kako deluje, da je pred mikrofonom lahko malo zbegana, a menim, da se je kar nekaj že naučila in se še bo. Treba ji je dati čas, ob tem pa ne pričakovati, da bo čez eno leto Cene Prevc. Ona je svoja oseba, takšno jo je treba sprejeti."

Ob tem ponavlja, da ne želi biti "kavč selektor", ampak trenersko delo prepušča tistim, ki so zanj zadolženi. "Točno to. Ne komentiram njenih skokov, morda dam kdaj le kakšno hudomušno opazko, ampak nasvetov, kaj mora narediti ali kaj naj bi naredila, res nikoli ne dajem. Tega se držim in tega se bom držal tudi v prihodnje."

Iz Južne Koreje z dvema zlatima odličjema

Zlata mešana ekipa na mladinskih olimpijskih igrah. Foto: SZS

Baloh v zadnjih dneh ni spremljal le zmag A-reprezentantk, ampak se je na olimpijsko prizorišče (2018) v Južno Korejo vrnil z mladimi skakalnimi upi in se z njimi veselil dveh zlatih odličij.

Taja Bodlaj je na posamični tekmi na normalni skakalnici ugnala vso konkurenco, na prvo mesto pa je zanesljivo skočila tudi mešana ekipa v sestavi Bodlaj, Ajda Košnjek, Enej Faletič in Urban Šimnic.

"Dekleti sta zdaj v A-reprezentanci, tako da sem ju jaz za olimpijske igre dobil 'na posodo', a poznam ju, tako da ni bilo težav. Zelo dobro sta skakali že na treningih, na tekmi potrdili, kar sta že prej pokazali. Zelo vesel sem Tajinega uspeha, škoda pa prvega skoka Ajde na posamični tekmi. Malo je bilo nervoze, pa velika želja, vedela je, da zna tu dobro skočiti, saj je to pokazala že pred tekmo. Škoda, res, sem bil bolj žalosten, ne razočaran, ker je tudi njej kakšna solzica pritekla, ker je vedela, da bi lahko osvojila odličje (zasedla je 7. mesto, op. a.). Se je pa drugi dan potolažila z zlatom. Na mešani ekipni tekmi smo lepo zaključili prvo serijo, v drugi pa res konstantno, suvereno poskakali in lepo še povečali prednost."

Za skakalni podmladek se torej ni bati? "Za zdaj res tako kaže. Nika Prevc blesti v svetovnem pokalu, Taja in Ajda sta bili tu odlični, zadaj je še nekaj tekmovalk, Tina Erzar, Živa Andrič ..., tako da bo, vsaj tako menim, do moje upokojitve čez dve leti in pol kar šlo (smeh, op. a.). Do takrat se bom trudil, energije mi ne manjka, potem pa bom le gledalec."