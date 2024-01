Junak lanske zime: Po eni strani bi bilo bolje, da bi ostal doma

Ne le večji del poljske falange, tudi zmagovalcu lanske zime Halvorju Egnerju Granerudu v letošnji sezoni ne gre po željah. Zgolj tri posamične uvrstitve med deseterico, brez zmagovalnega odra in 16. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala je precej manj od Vikingovih pričakovanj.

Garnerud se je po skromni novoletni turneji poigraval z mislijo, da bi namesto na poljsko turnejo odšel na treninge, a se je naposled le odločil sodelovati na ekipni turneji, v seštevku katere so slavili Avstrijci. Na superekipni tekmi je z Johannom Andrejem Forfangom zasedel četrto mesto, na ekipni tekmi bil z rojaki peti, na posamični tekmi v Wisli bil z 42. mestom celo prekratek za finale, v Zakopanah pa po spodbudnejšem finalnem skoku (140 metrov) skočil do 18. mesta.

Po koncu poljske turneje je imel mešane občutke. "Po eni strani bi bilo verjetno bolje, da bi po novoletni turneji ostal doma. Naredil sem nekaj skokov, podobnim tistemu v nedeljskem finalu. Takih si na tekmovanjih želim čim več. Na žalost se mi je dobro izšla le finalna serija. Težko je reči, a ni mi žal, da sem prišel," je dejal za poljski Interia Sport.

Svetla točka poljske turneje je finalni skok v Zakopanah. Foto: Guliverimage

Ob tem je dodal, da ga veseli novo poljsko tekmovanje, po koncu katerega so z Norvežani končali na petem mestu. "Bilo je zanimivo tekmovanje na prizoriščih, ki jih dobro poznamo. Seveda bi bilo še precej bolje, če bi bili višje kot na petem mestu. Upam, da nam bo to uspelo prihodnje leto. Škoda je, da je bila tekma v Szczyrku na koncu odpovedana. Občinstvo tam je bilo dobro in kar malo žalostno je, da smo to prizorišče zapustili brez tekme."

Na Kulmu se mu je lani smejalo

Granerud se bo zdaj pripravil na vrhunec letošnje sezone, svetovno prvenstvo v poletih na Kulmu. To se bo začelo s četrtkovimi kvalifikacijami, v petek in soboto sledijo štiri serije posamične tekme, v nedeljo pa še ekipna preizkušnja.

Skakalci se selijo na Kulm, kjer se s kvalifikacijami v četrtek začenja svetovno prvenstvo v poletih. Granerud je lani tam zmagal na obeh posamičnih tekmah. Foto: Guliverimage

Norvežan je odličen letalec. Lani je v svetovnem pokalu na Kulmu dvakrat zmagal, z zadnjih dveh svetovnih prvenstev se je vrnil s tremi odličji. Pred dvema letoma je bil bronast z ekipo, pred štirimi v Planici pa so z rojaki postali prvaki, v posamični konkurenci pa je osvojil srebro – zgolj pol točke je zaostal za zmagovalcem Karlom Geigerjem.

Visoke cilje bodo imeli v Avstriji Slovenci, ki bodo branili naslov ekipnih prvakov, Timi Zajc pa še srebro s posamične preizkušnje.