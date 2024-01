Izvrsten uspeh mlade slovenske skakalke: osvojila je zlato medaljo

Taja Bodlaj je v oblačnem, vetrovnem in sneženem Pjongčangu že v prvi seriji odločno tlakovala pot do zmage, saj je pristala pri odličnih 107 metrih in je vodila s 110,5 točke pred vsemi. Druga je bila Norvežanka Ingvild Synnoeve Midtskogen s 104,5 metra in 109,7 točke, tretja pa Američanka Josei Johnson s 100 metri in 99,2 točke. Žal se skok ni posrečil najboljši v poskusni seriji Ajdi Košnjek, ki je premogla 91 metrov, kar je bilo dovolj le za 11. mesto.

Taja Bodlaj, Ajda Košnjek, Zvone Pograjc in Sten Baloh. Foto: SloSki

V finalu je 99 metri pridobila štiri mesta in je tekmo končala na 7. mestu. Američanka Johnson je napadla s 107 metri prehitela Midtskognovo na drugem mestu. Pritiska se ni ustrašila Taja, ki je s 100,5 metra zadržala prvo pozicijo. Na četrtih zimskih mladinskih olimpijskih igrah je to drugi naslov prvakinje za naše mlade skakalke. V Lillehammerju 2016 je bila zlata že Ema Klinec, Urša Bogataj je v Innsbrucku 2012 osvojila bronasto medaljo.

Na tekmi skakalcev je presenetil Kazahtanec Ilja Mizernik, ki je osvojil naslov mladinskega olimpijskega prvaka. Boljši od slovenske dvojice je bil Enej Faletič na 8. mestu, skočil je 96 ter 102 metrov, Urban Šimic je s 100 ter 95 metri zasedel 12. mesto.