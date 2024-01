"Vsi smo smrtniki"

Za Lovra Kosa bo svetovno prvenstvo v poletih na Kulmu drugo v karieri. Nastopa na posamični ali ekipni tekmi še nima, je pa bil prisoten na treningu pred dvema letoma v Vikersundu, kjer je bila med slovenskimi orli izjemna konkurenca.

Pohvali se lahko s petim in osmim dosežkom na obeh treningih, a je bilo to premalo za mesto med četverico, ki je dobila vstopnico za posamično preizkušnjo. Tudi letos lahko med slovenskimi skakalci že na četrtkovem uradnem treningu pričakujemo napet boj.

Osnovo ima Kos tokrat še boljšo kot leta 2012. Vendarle je na lestvici svetovnega pokala tretji Slovenec, na 12. mestu. Ob tem je treba dodati, da je prve štiri tekme izpustil, vse odtlej pa je nanizal šest uvrstitev med najboljšo deseterico.

"Ali jih imam? Ne morem reči."

Kar štirikrat je bil četrti, stopničke so se mu tako za las izmuznile: "Povsem nič nisem zaradi tega nervozen. Vsakega rezultata med deset sem vesel. Sicer pa je moja sezona boljša, kot sem si zaželel. Na začetku nisem mislil, da bo tako. Prijetno sem presenečen."

V slovenski reprezentanci vlada dobro vzdušje. Foto: Guliverimage

Veseli se odhoda v Avstrijo in skakanja na skakalnici na Kulmu, na kateri je bil lani 16. in 24. "Najprej se moram uvrstiti v ekipo. Pomembno je, da bom tam užival. Tudi če ne bi prišel v ekipo, se da dogovoriti, da bi skakal kot predskakalec. Rad bi predvsem užival in se ne obremenjeval. Od lanskega leta imam dobre spomine. Upam, da bo letos prav tako."

Z dobrimi rezultati je prišla tudi samozavest, kar bo zanj dobrodošlo. Po drugi strani nima takšnega pritiska kot nekateri drugi slovenski skakalci, kar bi lahko bila njegova prednost. In kje so njegove prednosti v izvedbi skoka? "Ali jih imam? Ne morem reči. Najbolj suverenega se čutim v letu, kjer največ pridobim v primerjavi z našimi. A tu je Domen (Domen Prevc, op. a.) zmagovalec. Še vedno so napake. Rezerve vidim na mizi, kjer sem malce preveč agresiven. Grem iz skoka v skok. Ko se bom umiril, bodo morda tudi stopničke prišle," odgovarja Kos, ki daje vedeti, da bo na Kulmu težko preletel znamko 236 metrov, kolikor znaša njegov osebni rekord: "Že dolgo časa imam ta osebni rekord. Na Kulmu je ta daljava kar daleč. Bom raje pustil za Vikersund ali Planico."

"Avstrijci so premagljivi"

Za konec se je dotaknil še favoritov za zlato medaljo.

Na Kulmu bi rad užival. Foto: Guliverimage Kot iz topa je izstrelil ime vodilnega v svetovnem pokalu, ki kaže odlične skoke in je tudi zmagal na zadnji postojanki v Zakopanah: "Stefan Kraft je favorit, potem bi rekel Jan Hörl in Manuel Fettner, Johan Andre Forfang stopnjuje formo. Anže (Anže Lanišek, op. p.), Domen, Timi (Timi Zajc, op. p.) …" je našteval Kos in potem malce zajel zrak ob novinarskem posredovanju, ali je tudi Lovro ime, ki ga je nameraval omeniti. Pa se je nasmejal: "Nič ne bom rekel. Sicer pa ja, bo kar Kraft dobil. Blizu je tudi Kobajaši, ki sicer več niha. Kar zadeva ekipno tekmo, so Avstrijci zelo močni. A smo tudi mi, če se zberemo. Premagljivi so. Vsi smo smrtniki."