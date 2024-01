Težave na svetovnem prvenstvu na Kulmu

Danes bi se moralo na Kulmu s kvalifikacijami in internimi boji v močnejših reprezentancah začeti svetovno prvenstvo v poletih, a je organizatorjem in posledično skakalcem ponagajal veter. Odpovedana sta bila tako trening skoka kakor tudi kvalifikacije. Petkovo posamično tekmo bo tako začelo 47 skakalcev, prej pa bosta še dva trening skoka, ki sta načrtovana za 9. uro. A naj bi tudi v petek nagajal veter. Na žalost slovenskih barv v Avstriji ne brani Anže Lanišek, ki si je na treningu v Planici poškodoval koleno in bo nekaj časa odsoten.

Organizatorjem in predskakalcem je veter nagajal že na sredinem preizkusu letalnice na Kulmu. Nič drugače ni bilo v četrtek. Veter je namreč še vedno močan – v povprečju okoli pet metrov na sekundo, kar je preveč za letalnice.

Četrtkov program so posledično večkrat spreminjali. Sprva so želeli trening prestaviti iz 11.30 na 12. uro, vendar so se ob 11. uri odločili, da bodo skušali trening izvesti ob 14. uri, ko so bile prvotno načrtovane kvalifikacije. Ob 12.30 je padla dokončna odločitev, da se danes po letalnici na Kulmu ne bo spustil nihče.

Prav tako je postalo jasno, da bo v petkovi prvi seriji posamične preizkušnje nastopilo 47 skakalcev in tako ne bo kvalifikacij. Prijavljenih je 55 skakalcev, vsak narod pa ima lahko na prvenstvih največ štiri svoje predstavnike. Izjema so Norvežani, ki bodo nastopili s petimi, saj imajo v svojih vrstah aktualnega svetovnega prvaka iz Vikersunda Mariusa Lindvika.

Zgornje pomeni, da bo eden izmed slovenske peterice odpadel. Glavni trener Robert Hrgota se bo moral tako po petkovem treningu, ki je načrtovan za 9. uro, odločiti, koga bo črtal. Za mesto na posamični tekmi se potegujejo Peter Prevc, Lovro Kos, Timi Zajc, Domen Prevc in Žiga Jelar.

Žal pa Slovenija ne bo mogla računati na najboljšega slovenskega orla v svetovnem pokalu Anžeta Laniška. Ob odličnem trening skoku v Planici, ko je doskočil pri 143 metrih, je začutil bolečino v kolenu.

Po nadaljnji zdravniški preiskavi so ugotovili, da ima poškodovano notranjo stransko vez, k sreči pa operacija ni potrebna. "Začasno bo moral nositi kolensko opornico za optimalno celjenje poškodbe. Predvidevamo, da bo okrevanje trajalo približno dva meseca," je pojasnil reprezentančni zdravnik Drobnič.

Slovenski orli so znani kot dobri letalci, zato si lahko obetamo vidnejše uvrstitve tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v poletih. Kako je na Kulmu osvojiti zlato, dobro ve Peter Prevc, ki je bil pred osmimi leti tam najboljši letalec. Zajc bo v Avstriji branil srebrno odličje iz Vikersunda, ekipa celo zlato, dobre letalske sposobnosti pa so že večkrat pokazali tudi Domen Prevc, Jelar in Kos.