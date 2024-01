Fenomenalni Timi Zajc v igri za zlato medaljo!

Uvodni dan svetovnega prvenstva v poletih na letalnici na Kulmu se je za slovensko skakalno reprezentanco razpletel sanjsko. Po dveh od štirih poletov, kolikor jih je na posamični preizkušnji, je vodilni aktualni podprvak iz Vikersunda Timi Zajc, ki je ravno pravi čas začutil veter v jadra in se spogleduje z zlatim odličjem. Pred drugouvrščenim Stefanom Kraftom ima 12,3 točke naskoka, pred virtualno bronastim Johanom Andrejem Forfangom pa že 17,1 točke. Odlično na petem mestu kaže tudi Lovru Kosu, ki je zelo blizu medalji, od katere je oddaljen 7,7 točke. Domen Prevc in Peter Prevc sta soseda na 15. in 16. mestu.

Timi Zajc vnovič dokazuje, da je človek za velike tekme in se ne ustraši izziva. Srebrn je bil že pred dvema letoma na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu, zlat lani na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici, zdaj pa je virtualno zlat po prvem polčasu posamične preizkušnje na vnovičnem svetovnem prvenstvu v poletih.

Hitro se je spoprijateljil z letalnico na Kulmu, potem ko je pri drugem jutranjem petkovem trening skoku poletel kar 238 metrov in postavil daljavo dneva. Z odličnimi nastopi je nadaljeval tudi takrat, ko je šlo zares. V prvi seriji je bil najboljši (228,5 metra) in najboljši je bil tudi v drugi (227 metrov), posledica pa je 12,3 točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem Stefanom Kraftom. Tretji Andreas Wellinger zaostaja že 17,1 točke.

Poglejte si lepo gesto Poljakov ob poškodbi Anžeta Laniška, ki ga ni na SP na Kulmu

Zajc po dolgem času uživa

"Skok na treningu mi je dal krila. Super občutek imam in to skušam ponavljati. Za zdaj teče in upam, da bo jutri prav tako," je v prvi izjavi za slovensko nacionalno televizijo povedal slovenski junak in priznal, kako je bilo pred prvo serijo: "Kar nervozen sem bil. Malce sem bil v dvomih. Za drugo sem vedel, da sem sposoben. Lep skok je bil, brez pretiravanja. Zelo sem vesel. Po dolgem času uživam. Domači so me prišli spremljati, navijati. Lepo je biti po takšnem dnevu v vodstvu."

Foto: Reuters

Čeprav je vodilni pred sobotnim drugim polčasom, si zaradi tega ne bo ustvarjal dodatnega pritiska: "Po mojem bo kar lažje spati kot včeraj. Polovica je že mimo. Vidim, da znam. Za kanček si lahko oddahnem."

Do zdaj je dvema Slovencema uspelo osvojiti zlato medaljo na svetovnem prvenstvu v poletih. Kot prvi si je zlato odličje okoli vratu v Vikersundu leta 2012 nadel Robert Kranjec, štiri leta pozneje pa prav na Kulmu Peter Prevc.

Kos zadovoljen, brata Prevc ne

V igri za medaljo ostaja tudi Lovro Kos, ki je bil razpoložen najprej na treningu in imel na obeh drugi dosežek. Po prvi seriji v konkurenci je imel tretji rezultat (222 m) med vsemi, v drugo je poletel nekoliko manj in je tako z 210 metri izgubil dve mesti. A je lahko še vedno zadovoljen z izkupičkom. Za virtualno bronastim Forfangom zaostaja vsega 7,7 točke: "Nimam kaj. Užival sem v štirih današnjih poletih. Še štirje me čakajo v konkurenci. Rad bi še naprej užival. V drugi seriji sem morda preveč želel. Vse se da umiriti. Jutri je nov dan."

Lovro Kos je v igri za odličje. Foto: Guliverimage

Brata Prevc nista mogla biti zadovoljna s svojima uvodnima poletoma v posamični konkurenci. Na koncu sta zasedla 15. oziroma 16. mesto. Mlajši Domen je v drugi seriji pridobil štiri mesta, svoja nastopa pa je za slovenski nacionalni radio opisal z naslednjimi besedami: "Tehnično sta bila oba skoka zgrešena. Lahko bi morda dodal, izboljšal, spremenil. Je, kar je. Po eni strani je dobro in grem lahko jutri sproščeno ter uživati." Nato se je dotaknil še rezerv: "V mizi se mi noga pelje. Spustim nogo in ni ne dviga in ne prave hitrosti. Upam, da jutri izboljšam."

Rekorder letalnice Peter Prevc (244 metrov iz leta 2016) je imel pri prvem skoku nekaj težav pri odskoku z mize, potem ko je dobil sunek vetra s strani. "Nekako stopnjujem, se prilagajam preletu pri hitrosti 100 km/h. Pozna se, da sem lani zelo malo letel. Kakšen polet več potrebujem, da pridem v rutino odločnosti," je povedal najstarejši od bratov Prevc in o tem, kaj bi lahko v naslednjih dveh naredil, še dodal: "Miren moram biti. Odločen in si upati. Po drugi strani ne preveč. Ujeti ravnotežje, da bom prišel z mize bolj miren in bo vse v redu."

V soboto se bo posamična preizkušnja nadaljevala ob 14. uri, prav tako pa je že jasno, da bodo slovensko ekipo za nedeljsko moštveno preizkušnjo sestavljali zgornji štirje slovenski orli, saj Žiga Jelar na treningu ni imel svojega dne.

Posamična tekma SP v poletih na Kulmu (2/4 poletov)

Rezultati po 1. seriji

Uvrstitev Skakalec Daljava Zal. mesto Točke 1 ZAJC Timi 228.5 21 224.8 2 KRAFT Stefan 225.5 21 217.2 3 KOS Lovro 222.0 21 214.6 4 FORFANG Johann Andre 219.5 21 210.1 5 WELLINGER Andreas 222.0 21 209.1 6 ZYLA Piotr 218.0 21 208.5 7 KYTOSAHO Niko 232.5 22 207.5 7 ZNISZCZOL Aleksander 223.0 21 207.5 9 HAYBOECK Michael 217.0 21 205.2 10 KOBAYASHI Ryoyu 214.0 21 199.8 18 PREVC Peter 200.5 21 191.7 19 PREVC Domen 208.0 21 190.1

Trening poleta na Kulmu 1. trening Mesto Skakalec Metri Zal. mesto Točke 1 HAYBOECK Michael 224.5 23 138.4 2 KOS Lovro 222.0 23 136.7 3 FETTNER Manuel 216.5 23 133.6 4 KRAFT Stefan 213.5 23 131.7 5 PEDERSEN Robin 201.5 21 126.6 6 PREVC Domen 210.5 23 125.9 7 ZNISZCZOL Aleksander 210.0 23 121.4 8 FORFANG Johann Andre 203.5 23 120.3 9 WELLINGER Andreas 203.5 23 119.9 10 KOBAYASHI Ryoyu 198.5 23 118.0 12 ZAJC Timi 200.0 23 116.4 16 PREVC Peter 201.5 23 108.7 47 JELAR Žiga 124.0 21 32.3 2. trening Mesto Skakalec Metri Zal. mesto Točke 1 ZAJC Timi 238.0 25 178.6 2 KOS Lovro 222.5 23 170.2 3 KOBAYASHI Ryoyu 223.0 23 168.8 4 WELLINGER Andreas 224.0 23 167.9 5 FORFANG Johann Andre 217.5 23 167.0 6 HAYBOECK Michael 216.5 23 160.6 7 HOERL Jan 211.5 23 158.1 8 FETTNER Manuel 209.5 23 154.8 9 PEDERSEN Robin 218.5 25 154.3 10 PREVC Domen 224.5 25 153.5 16 PREVC Peter 201.5 23 142.2 42 JELAR Žiga 180.0 25 97.7