Timi Zajc in vprašanje za milijon

Na treningih deluje odlično, na tekmah ne. Tako je na kratko opisana zgodba Timija Zajca v tej sezoni. Čeprav je nanizal štiri uvrstitve med najboljših deset na tekmah svetovnega pokala, priznava, da je pričakoval več. Sploh ker na treningih skače dobro.

Glavni trener Robert Hrgota verjame, da bi se mu lahko izšlo ravno na prihajajočem svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu med 26. in 28. januarjem. Prav tako je dobrodošlo, da so bile rahle zdravstvene težave pretekli konec tedna v Zakopanah kratkotrajne, čeprav je moral zaradi njih izpustiti nedeljsko posamično preizkušnjo: "To je bil trenutek slabosti. Ves konec tedna sem se malce slabše počutil, zato nisem rinil z glavo skozi zid. Napolnil sem se z energijo in sem pripravljen."

"Najprej moram preživeti prvi dan"

Zajc se je v preteklosti izkazal za moža, ki se ne ustraši velikih tekem. Z največjih tekmovanj ima pri 23 letih že sedem medalj, od tega dve posamični – zlat je bil na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici, leto prej pa srebrn na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu.

Foto: Guliverimage

To pomeni, da bo na Kulmu branil srebrno odličje, vendar se član SSK Ljubno BTC s tem ne ubada: "Ne vem, ali ga branim. Glede na trenutno stanje moje forme bi rekel, da mi ni treba nič pričakovati. Najprej moram preživeti prvi dan. Na tekmah je videti, da forme ni, je pa na treningih."

"Pustimo se presenetiti"

Ker so v slovenski reprezentanci zelo izenačeni, bodo interni boj za štiri prosta mesta na posamični preizkušnji imeli že v četrtek na dveh uradnih poletih. "Četrtek bo zelo pomemben dan, če želiš na kaj računati. Če te v petek ni v ekipi, si hitro konec," pravi Timi, ki je na vprašanje, zakaj se mu na tekmah stvari ne izidejo po pričakovanjih, odgovoril: "Vprašanje za milijon. Če bi vedel, bi že popravil. Morda ni tako slabo, kot je videti. Na tekmi se kar mučim, nič se ne izide. Na trenutke je prav mučno."

Ve, da mora potrpežljivo čakati na pravi trenutek. Foto: Guliverimage

Sredi poljske turneje so se v slovenskem taboru pogovarjali, da bi morda izpustil zadnjo postojanko v Zakopanah, vendar so se na koncu odločili, da vztraja. Kot pravi, so morda storili napako, vendar se za nazaj ne da nič popraviti in si s tem ne beli glave. Njegova velika želja je, da bi lahko skoke s treningov preslikal na tekmo. "Želel bi si, da bi bilo tako. Nikoli ne vemo. Morda se bo odprlo, morda ne. Bomo videli konec tedna."

Zaradi vsega neštetega Timi težko napove, kaj bi lahko dosegel na letalnici na Kulmu. Morda bo že pri prvem poletu na treningu začutil mirnost. Vendarle je znan kot dober letalec, pohvali se lahko z daljavo 245 metrov, na Kulmu je bil lani na primer drugi in šesti, prav tako pa ne ustraši izziva velikih tekem: "Mislim, da si vsi želimo dobro leteti. Na koncu bomo/bodo le štirje v ekipi. Vse možnosti so, da bom letel, ampak morda tudi ne. Pustimo se presenetiti."