Lepa gesta Poljakov ob poškodbi Laniška #video

Dawid Kubacki in rojaki so Anžetu Lanišku poslali spodbudne besede.

Poljska smučarska zveza je po poškodbi Anžeta Laniška objavila videoposnetek, v katerem so poljski skakalci slovenskemu asu namenili besede spodbude.

Tik pred odhodom na svetovno prvenstvo v poletih na Kulm je iz slovenskega tabora prišla slaba novica. Najboljši slovenski skakalec zime Anže Lanišek si je na treningu v Planici poškodoval koleno. Operativni poseg ne bo potreben, a čakata ga okoli dva meseca okrevanja. 27-letnik upa, da se na tekme svetovnega pokala vrne ob koncu sezone, do takrat pa bo moral biti v vlogi gledalca.

Ob nesrečnem dogodku so se z lepo gesto izkazali Poljaki, ki so Lanišku zaželeli vse dobro in hitro vrnitev na tekmovališča.

Spodbudne besede poljskih skakalcev:

"Živjo, Anže. Slišal sem za tvojo poškodbo. Res žalostno. Upam, da čim prej okrevaš in si povrneš moči. Želim ti res hitro okrevanje. Upam, da bomo kmalu spet skupaj tekmovali na skakalnici. Žal ti v tem položaju ne morem pomagati, a sem prepričan, da boš zmogel in se kmalu vidiva na skakalnici. Hitro okrevanje," je dejal Dawid Kubacki, ki je z Laniškom po lanskih dogodkih, ko je predčasno končal sezono zaradi ženinih težav z zdravjem, še poglobil prijateljstvo.

"Kot sem ti že napisal, ti želim res hitro okrevanje. Vse dobro. Pošiljam ti veliko pozitivne energije. Čakamo nate, bori se naprej," pa je v videoposnetku med drugim dejal Kamil Stoch.

Skakalci bi morali danes na Kulmu opraviti trening in kvalifikacije, a je veter odpihnil program, tako da bodo srečo poizkusili v petek, ko bo ob 9. uri na sporedu trening, ob 14. uri pa je predvidena prva od štirih serij posamične tekme. V tej bo nastopilo 47 tekmovalcev, v drugo pa se jih bo uvrstilo najboljših 30.