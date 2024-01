Brez presenečenja, saj ve, kaj zmore #video

Smučarske skakalke so se iz Azije preselile v Zgornjesavinjsko dolino, kjer jih v petek čakajo kvalifikacije za sobotno posamično tekmo, v nedeljo pa še ena individualna preizkušnja.

Slovenski tabor bo lahko računal na 12 tekmovalk, z vodilno skakalko svetovnega pokala Niko Prevc na čelu. 18-letnica se je po vseh težavah v Saporu na drugi japonski postaji v Zau odlično znašla, skočila do pete posamične zmage v sezoni, nato pa v paru z Niko Križnar slavila še na superekipni tekmi.

"Če sem imela na začetku res veliko težav, sploh z izgubo opreme, pa potem tudi malo s skoki, sem bila na koncu izredno zadovoljna, da se mi je v Zau vse popravilo in sestavilo. Želela sem si še tretje tekme v Zau (zaradi neugodnih vremenskih razmer so jo odpovedali, op. a.), ampak ko smo prišli na skakalnico in videli, kakšno je stanje, smo se kar strinjali, da je boljše, da je ni, in na koncu te odpovedi nismo več toliko obžalovali," je z japonskim izkupičkom zadovoljna najstnica, ki je v začetku januarja v Beljaku oblekla rumeno majico, s katero poskuša čim manj obremenjevati svoje misli.

Nika Prevc pred tekmama na Ljubnem (Vir videa: STA):

Skakalnica na Ljubnem ni takega profila, ki bi ji ustrezal, a ...

"Ne razmišljam nenehno o skupni zmagi, vseeno pa delam za to, da bi do tega prišla," je na novinarski konferenci dejala Prevčeva, ki je velike razlike ob zmagah, še posebej na manjših skakalnicah, ne presenečajo: "Nisem presenečena, ker vem, kaj zmorem, kakšne so moje zmožnosti. Me pa veseli, da druge to preseneča. Ravno zaradi večje prednosti grem tudi lažje v finalno serijo, saj vem, da bo, tudi če skok ne bo najboljši, vseeno dovolj za visoko uvrstitev."

"Nisem presenečena, kar vem, kaj zmorem, kakšne so moje zmožnosti. Me pa veseli, da druge to preseneča." Foto: Guliverimage

Priložnost za novo visoko uvrstitev bo že v soboto, ko bo pred domačimi gledalci napadala najboljšo posamično uvrstitev na Ljubnem. Do zdaj je bila leta 2022 najvišje na 7. mestu, v lanski sezoni pa je zasedla 26. in 32. mesto.

"Zame je vsaka tekma pomembna, na vsaki se želim izkazati, skakalnica na Ljubnem sicer ni takega profila, ki bi mi ustrezal, a se tekem zelo veselim, sploh zaradi domačih navijačev," še dodaja Prevčeva.

Slovenska dvanajsterica za Ljubno: Nika Prevc, Nika Križnar, Katra Komar, Taja Bodlaj, Ajda Košnjek, Nejka Repinc Zupančič, Tina Erzar, Nika Krašovic, Lara Logar, Urša Vidmar, Živa Andrič in Jerica Jesenko.

Ostali so mirni in pokazali željo

Drugo močno slovensko orožje bo Križnarjeva, ki je letos trikrat stala na zmagovalnem odru, v Beljaku in drugi tekmi Sapora (na prvi zaradi izgubljene opreme ni skakala, op. a.) je bila tretja, v Zau pa z mlajšo rojakinjo skupaj na prvem mestu. Nika Križnar Foto: www.alesfevzer.com

"Japonska mi, že odkar hodimo tja, nikoli ni bila ljuba, tako da je bila letošnja Japonska kljub vsem kolobocijam zame najboljša do zdaj. Ostali smo mirni in pokazali pravo željo. Ko smo ostali brez opreme, sem ostala mirna, da sem lahko poskrbela tudi za dekleta v ekipi, da so dobila opremo. Stopila sem do Japonk in drugih nacij, za katere sem vedela, da imajo določeno dolžino smuči in drese, da mi je uspelo pomagati dekletom priti do opreme, zame pa je na žalost zmanjkalo časa, da bi jo dobila. Malo sem bila razočarana, da mi še zase ni uspelo poskrbeti, sem bila pa potolažena, da mi je za preostale uspelo narediti nekaj lepega. Hvala nacijam, ki so pomagale, vse niso, torej Japonski, Nemčiji, Kanadi," se je 23-letnica dotaknila neljubih dogodkov v deželi vzhajajočega sonca.

Nika Križnar pred Ljubnim (vir videa: STA):

Želja: Ohraniti rumeno majico in narediti napredek v pokalu narodov

Trenutno je na sedmem mestu svetovnega pokala, z rojakinjami pa vodi v seštevku pokala narodov, pred Avstrijkami imajo 12 točk prednosti.

"Vesela sem bila stopničk v Saporu. Upam, da se bo s tretjega mesta tudi kaj višje preselilo na Ljubnem. Čaka nas še pester konec tedna. Glede na to, da skačemo pred domačimi navijači, so pričakovanja morda malo višja, a ne smem si zastavljati previsokih ciljev, ostati moram mirna in odskakati najbolje, kar znam. Menim, da smo se sposobne umiriti, potrudile se bomo po najboljših močeh, da odskačemo kar se da najbolje. Cilj je, da ohranimo rumeno majico in da naredimo še kakšen napredek v pokalu narodov;" pravi Križnarjeva, ki je na Ljubnem v preteklosti doživela tako lepe kot manj lepe trenutke, pravi "rokenrol" čustev. V lanski sezoni je bila na silvestrski turneji peta in šesta, leta 2021 pa se je tam veselila dveh zmag – januarja ekipne, decembra posamične.

Skakalke v petek ob 10.15 čaka poskusna serija, ob 12.15 pa sledijo kvalifikacije za sobotno tekmo, ki je predvidena ob 11.30.