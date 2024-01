Slovenke v pričakovanju domačega izziva in bučne navijaške podpore

Medtem ko bodo smučarski skakalci prihodnje dni tekmovali na vrhuncu sezone, svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu, bodo skakalke konec tedna preživele v Sloveniji.

Na Ljubnem ob Savinji, ki je bilo zadnji dve sezoni na koledarju na prelomu leta, zdaj pa se spet predstavlja v zadnjem delu januarja. Avgustovske poplave Zgornjesavinjski dolini niso prizanesle, tudi območju skakalnice ne, a so bili organizatorji vselej odločeni, da svetovni pokal ne bo minil brez Ljubna, ki tekmovalke pričakuje v zimski kulisi.

Vedno je odgovoril, da tekma bo Rajko Pintar je vselej verjel, da bodo uspeli izpeljati tekmi. Foto: www.alesfevzer.com

"Ko so nas spraševali, ali tekma sploh bo, smo vedno odgovarjali, da bo, kljub vsem težavam, ki smo jih imeli. Sneg je zaenkrat prekril rane, ki so na skakalnem centru, skakalnica je odlično pripravljena, tako dobro, kot je letos, še nikoli ni bila. S sanacijo bomo nadaljevali spomladi," je na novinarski konferenci dejal predsednik OK Ljubno Rajko Pintar.

Ob tem je dodal, da bosta imeli tekmi humanitarni značaj: "Prek Rdečega križa lahko ljudje donirajo sredstva s poslanim SMS-sporočilom Ljubno5 ali Ljubno10. S tem lahko ljudje pomagajo ob katastrofi, ki smo jo doživeli."

Taja Bodlaj je na mladinskih olimpijskih igrah osvojila posamično zlato in zlato še na mešani ekipni tekmi. Ekipo je sestavljala tudi Ajda Košnjek, moški del pa Enej Faletič in Urban Šimnic. Foto: www.alesfevzer.com

Z dvema posamičnima tekmama in 12-erico Slovenk

Za razliko od preteklih let (pred silvestrsko turnejo), ko je na Ljubnem ob posamični tekmi potekala še ekipna, tekmovalke v soboto in nedeljo čakata dve posamični preizkušnji. Pravico nastopa bo, tudi z upoštevanjem nacionalne kvote, imelo 12 Slovenk, med temi so tri debitantke.

V ekipi glavnega trenerja A-reprezentance Zorana Zupančiča in trenerja mladinske reprezentance Staneta Baloha so vodilna v svetovnem pokalu Nika Prevc, Nika Križnar, Katra Komar, mladinska olimpijska prvakinja Taja Bodlaj, pa Ajda Košnjek, s katero sta se na mladinskih OI v Južni Koreji veselili tudi zlata na mešani ekipni tekmi, Nejka Repinc Zupančič, Tina Erzar, Nika Krašovic, Lara Logar, Urša Vidmar, Živa Andrič in Jerica Jesenko.

Zoran Zupančič ekipe ne želi obremenjevati z rezultatskimi cilji. Foto: www.alesfevzer.com

"Ne želim jih obremenjevati z rezultati, ker so že same do sebe velikokrat preveč zahtevne"

"Kljub temu, da je mrtva sezona, smo si zastavili nekaj etapnih ciljev, med katerimi je tudi Ljubno. Vedno je lepo poslušati himno v Nemčiji, pa tudi sredi Nemčije smo jo dvakrat, a še lepše doma. Mi na vsaki tekmi ciljamo na vrh, to lahko izpostavljamo. A če bomo govorili le o rezultatih, je to za tekmovalke zelo veliko breme. Ne želim jih obremenjevati z rezultati, ker so že same do sebe velikokrat preveč zahtevne. Želim le, da ostanemo mirni, zbrani in osredotočeni na vse stvari, ki smo jih počeli v preteklosti in ki so nas pripeljale do tukaj. Se pravi, da ostanemo zdravi, nepoškodovani, sveži. Upam, da bo konec tedna lep, da nas pride spodbujat čim več gledalcev in navijačev, da bo tudi vreme lepo, da bodo na Ljubnem lepe tekme in da se bomo tam še enkrat izkazali," je pred domačo preizkušnjo dejal Zupančič, vesel, da je zdesetkana ekipa v Zau oddelala "perfektno" in v pokalu narodov spet zaseda prvo mesto.

Na Ljubnem ne bo izkušene Eme Klinec, ki se je zaradi zdravstvenih težav skupaj s trenerjem Zupančičem predčasno vrnila z Japonske in ni pripravljena na vrnitev na skakalnice: "Emo smo po težavah do nadaljnjega umaknili iz treningov in iz tekmovanj. Kdaj se bo vrnila, je odvisno, kako bo potekala rehabilitacija."

Nika Prevc je vodilna skakalka svetovnega pokala. Foto: www.alesfevzer.com

Po rokenrolu čustev zdaj upa, da bodo prišle solze sreče

"Sem že dobila prošnje, da uredim karte za tekmo. Pričakujemo veliko gledalcev. Odkar sem prišla domov iz Japonske nisem veliko delala, sem se pa spočila in tudi naspala, kar je zelo pomembno pred tekmovanji konec tedna," pravi vodilna skakalka sezone, Križnarjeva pa dodaja: "Na Ljubnem je bil vedno rokenrol čustev, letos upam, da bodo prišle solze sreče. Trenutno se pozna nek napredek. Nikoli še nisem tako dobro oddelala Japonske, malo bolj sem samozavestna za naprej. Mlajši brat mi je posredoval informacije z Ljubnega, da je skakalnica zelo dobro pripravljena in veselim se že, da jo tudi sama preizkusim."

Nika Križnar je z Ljubnega vajena vrtiljaka čustev, tokrat upa, da bodo prišle solze sreče. Foto: www.alesfevzer.com

Vsi se veselijo številnih gledalcev, v soboto so povabljeni na Ljubno gasilci, v nedeljo pa prostovoljci, ki so tam pomagali pri poplavah konec poletja.

Slovensko vodstvo v posamični in "ekipni" razvrstitvi

18-letna Prevčeva je vodilna v seštevku svetovnega pokala, 89 točk pred najbližjo zasledovalko Juki Ito in skoraj 150 pred tretjo Josephine Pagnier. Križnarjeva je na sedmem mestu.

Slovenkam je kljub oslabljeni ekipi na drugem delu japonske turneje v pokalu narodov uspelo prehiteti Avstrijke. Obeta se hud dvoboj za končno zmago pokala narodov, Slovenke imajo trenutno 12 točk prednosti, tretje Japonke zaostajajo že za več kot 500 točk.