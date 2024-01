Nov uspeh Nike Prevc pred strastnimi navijači, odlični tudi Nika Križnar in Katra Komar #video

"To sezono skačem na vse ali nič," je v prvi izjavi za nacionalno televizijo povedala Nika Prevc, ki je danes stopila na drugo stopničko zmagovalnega odra. "Danes mi je malo zmanjkalo v sami tehniki skokov, škoda pa tudi točk v prvem skoku zaradi slabšega doskoka. Spet me je kaznovalo to, da sem izsiljevala metre. Iskreno čestitam zmagovalki, ki iz dneva v dan kljub svoji starosti preseneča."

Prevčeva je bila navdušena in hvaležna za navijaško podporo ob skakalnici. "Še nikoli nisem čutila take podpore kot danes. To je res poseben občutek, za katerega sem zelo hvaležna. Upam, da mi bo jutri uspelo pokazati še boljše skoke," si je zaželela 18-letna Gorenjka, ki je še povečala prednost v svetovnem pokalu. Danes je na zmagovalnem odru pred kar 8.500 navijači (sprva se je omenjalo številko 10 tisoč) stala v družbi zmagovalke, 35-letne Avstrijke Eve Pinkelnig in tretjeuvrščene Kanadčanke Alexandrie Loutitt (258,9).

Ljubno (HS 94), rezultati po drugi seriji:

Nika Križnar je v drugi seriji napredovala za pet mest in bila na koncu peta. V finalu so bile od Slovenk še Katra Komar (246,2) na 11. mestu, Tina Erzar (237,1) na 17., Taja Bodlaj (233,9) na 20. in Jerica Jesenko (215,7) na 28. Erzarjeva in Jesenko sta prvič osvojili točke svetovnega pokala.

V prvi seriji so izpadle tri Slovenke. Ajda Košnjek (103,8) je končala na 33. mestu, Urša Vidmar (102,0) na 36., na 37. pa Živa Andrič (98,9).

Skakalke jutri na Ljubnem čaka še ena individualna preizkušnja. Kvalifikacije se bodo začele ob 9.30, tekma pa ob 11. uri.