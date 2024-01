Zahvala navijačem in nedeljsko vabilo: Obljubim, da ne bom razočarala

Sobotno skakalno dogajanje na Ljubnem ob Savinji se je pred okoli 8.500 gledalci končalo z zmago avstrijske veteranke Eve Pinkelnig, ki je za 6,8 točke ugnala vodilno skakalko svetovnega pokala Niko Prevc, na tretje mesto pa je skočila Kanadčanka Alexandria Loutitt.

Do točk je prišlo še pet Slovenk. Nika Križnar je zasedla peto mesto, Katra Komar je bila 11., Tina Erzar je do premiernih točk na tej ravni prišla s 17. mestom, mladinska olimpijska prvakinja Taja Bodlaj je bila 20., z 28. mestom pa se je prvih točk veselila še debitantka na tekmah svetovnega pokala Jerica Jesenko.

Najboljša trojica sobotne tekme. Foto: NordicFocus

"Kljub slabšim skokom dosegam tako dobre rezultate"

"Že odkar smo prišli na domače prizorišče, se ravno zaradi okolja dobro počutim. Tudi ekipa deluje dobro. Ni šlo vse, kot bi si želela, ampak vem, da ne morem vsako tekmo pokazati popolnih skokov. Zelo dobro se mi zdi, da lahko kljub slabim skokom dosegam tako dobre rezultate," je po drugem mestu v mešani coni dejala Prevčeva in dodala, da je naredila napako po doskoku: "Zato nisem dobila dovolj višine. A jutri je nova priložnost za novo visoko uvrstitev, želim si jo dobro izkoristiti. Obljubim, da ne bom razočarala."

Med množico navijačev, ki bi jo skakalkam na nekaterih prizoriščih zavidali tudi skakalci, je bil tudi del družine Prevc. Ne vsi, saj brata prav te dni tekmujeta na svetovnem prvenstvu na poletih na Kulmu: "Oče ima ta konec tedna sodniške obveznosti, ostali del družine pa je tukaj. Navdušuje me, da je toliko gledalcev ravno pri nas doma. Na to sem zelo ponosna."

Slovenke so prednost v pokalu narodov pred Avstrijkami povečale na 30 točk. Foto: NordicFocus

Križnarjeva zadovoljna predvsem s finalnim skokom

Križnarjeva, ki je kvalifikacije končala na tretjem mestu, je po prvi seriji zasedala 10. mesto, v finalu pa z 88 metri napredovala na peto. Za zmagovalnim odrom je zaostala 4,6 točke, po tekmi pa povedala, da je zadovoljna predvsem s finalnim skokom.

"Zelo sem vesela danes, čeprav mi ni uspelo, kakor sem si najbolj želela. Kot celota, kot ekipa smo delovali zelo dobro. Dve punci sta prvič skočili v točke svetovnega pokala, kar je lepo videti z vidika slovenskega podmladka. Zraven pa še super predstavi Taje Bodlaj in Katre Komar. Čestitke pa seveda Niki Prevc za drugo mesto. Sama pa nisem zadovoljna z obema skokoma, veliko bolj z drugim skokom, ki je bil veliko bolj sproščen. Manjkala pa je pika na i. Jutri je nov dan, drugačne vetrovne razmere. Moj cilj je čim več sproščenih skokov, nimam pa rezultatskega cilja," je novinarjem dejala s 23 leti najstarejša v slovenski ekipi, ob tem pa ni skrivala navdušenja nad številčnim občinstvom.

Foto: Jure Makovec/STA

"Ogromno navijačev, to me res veseli. Ko si na vrhu zaletišča in slišiš to množico … Mogoče se navijači ne zavedajo, kako je to videti z vrha. Lahko povem: fenomenalno. Najlepša hvala vsakemu, ki je prišel in navijal za nas." Dobrih 8.500 gledalcev je spremljalo sobotno tekmo na Ljubnem. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Prvič do točk "Zadovoljna sem z rezultatom. Občinstvo je bilo odlično, res lepo je bilo pogledati z vrha in videti, da navijajo s srcem. Hvaležne smo, da jih je prišlo toliko. Za jutri ne smem zahtevati preveč od sebe, vem, da sem zmožna poseči visoko, med prvo deseterico. Želim ohraniti mirno glavo in sproščenost," je po prvih točkah kariere povedala komaj 16-letna Erzarjeva. Šestnajstletna Tina Erzar je s 17. mestom prišla do premiernih točk svetovnega pokala. Foto: Jure Makovec/STA "Meni je fajn, ker je toliko gledalcev, neverjetno, pa še v točkah sem, noro. Polno glavo imam od vsega, še vsega iz Koreje, a očitno mi gre, kar je dobro. Upam, da jutri ponovim take skoke kot danes," pa je dejala leto starejša Bodlajeva, ki je prejšnji konec tedna v Južni Koreji postala mladinska olimpijska prvakinja.

"Kar se tiče tekme, pa lepa tekma, lep ekipni izkupiček." Foto: Boštjan Podlogar/STA

"Zaradi velike želje malenkostne napakice"

"Vsem Ljubencem lepa hvala za takšno prireditev in za res izjemno bučno podporo gledalcev. Ljubno postavlja rekorde. Kar se tiče tekme, pa lepa tekma, lep ekipni izkupiček. Prve točke za Jerico Jesenko, Tino Erzar. To nas veselil. Vedno smo veseli, da imamo zadaj tekmovalke, ki jih lahko menjamo v A-ekipi. Zadaj so vrata vedno odprta," je po sobotni tekmi dejal glavni trener A-reprezentance Zoran Zupančič in dodal: "Žal je zmanjkala tista češnjica na torti, ampak zelo lepo ščitimo rumeno majico in jo peljemo naprej v sezono. So se pa, ker so želje zelo velike, dogajale malenkostne napakice. Nika je trenutno tako močna, da je, kljub temu da dela malenkostne napake, še vedno sposobna skakati v vrh. Zagotovo so pričakovanja višja zaradi domače tekme. Kako to punce same obvladajo, je bolj vprašanje zanje. Verjamem pa, da ko enkrat sediš na zaletišču in zaslišiš hrumenje, ki ga niso vajene z drugih tekem, to povzroči malo mehke noge."

Slovenke zvišale prednost v pokalu narodov Foto: Boštjan Podlogar/STA Slovenke še naprej vodijo v pokalu narodov. Prednost pred najbližjimi zasledovalkami Avstrijkami je 30 točk, tretje Japonke zaostajajo že več kot 650 točk. Tudi Prečeva je zvišala prednost v skupnem seštevku. Pred drugo Juki Ito ima zdaj 119 točk prednosti (prej 89), se je pa na tretje mesto prebila Pinkelnigova, ki zaostaja 182 točk.

"Vsaka izkušnja je dobrodošla. Priti v točke svetovnega pokala ni enostavno."

"Precej težka tekma, veter v hrbet. Nika Prevc danes ni naredila najboljših skokov. Je malo pritiska, bile so napake z mize, ampak je izvlekla veliko. Moramo biti zadovoljni z drugim mestom. Prvič v točkah Jerica in Tina. Tini je kazalo še bolje, ampak moramo vedeti, da so to 15, 16 let stare tekmovalke in se noga hitro zatrese. Ampak nič hudega, vsaka izkušnja je dobrodošla. Zelo vesel sem. Priti v točke svetovnega pokala ni enostavno," pa je misli strnil trener mladinske ekipa Stane Baloh, vesel lepe navijaške kulise: "Ne vem, ali je rekord. Približno toliko jih je bilo, ko je Maja Vtič tu zmagala. Takega vzdušja na ženskih tekmah ne moreš videti drugje kot na Ljubnem."

Stane Baloh Foto: www.alesfevzer.com

V nedeljo nova priložnost

Še ena priložnost za skakalke in navijače bo v nedeljo, ko bo na Ljubnem še druga individualna tekma. Ob 9.30 sledijo kvalifikacije, ob 11. pa še tekma.

"Glede na to, kar sem danes videl, moramo punce predvsem umiriti in iti brez evforije, brez prevelikih pričakovanj na tekmo. To pa pomeni stoodstotni fokus na stvari, ki jih počnemo," pred nedeljskim nadaljevanjem dodaja Zupančič.