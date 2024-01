Slovenija, Avstrija in Kanada so države, ki so pretekli konec tedna na Ljubnem ob Savinji stopile na zmagovalni oder svetovnega pokala v smučarskih skokih. Pod kanadske stopničke se je s tretjim mestom na sobotni tekmi podpisala Alexandria Loutitt, v izkupiček pa je svoje s sedmim mestom dodala Abigail Strate. Tekmovalki sta dan pozneje končali mesto nižje, Nicole Maurer pa je na 31. mestu za las ostala brez preboja v finale.

Kanadski tabor, ki je v lanski sezoni predvsem na krilih Loutittove postavil več mejnikov – prve stopničke, prvo zmago v svetovnem pokalu, naslov svetovne mladinske in članske prvakinje, začasni svetovni rekord (222 metrov) – še naprej uspešno koraka po predolimpijski poti.

"Vse skupaj nam je uspelo še dvigniti"

Na 14 tekmah letošnje sezone so Kanadčanke devetkrat stale na zmagovalnem odru, v pokalu narodov so na četrtem mestu, prvo ime Loutittova je na četrtem mestu tudi v skupnem seštevku, Stratova pa je sedma. Precej razlogov za zadovoljstvo kanadskega kolektiva, ki ima slovenski trenerski pridih – nad skakalkami bdita koroški Slovenec Janko Zwitter in pomočnik Igor Cuznar, v vlogi maserja pomaga Urban Jarc.

Kanadčanka Alexandria Loutitt je bila pretekli konec tedna ena od štirih skakalk, ki so se zavihtele na zmagovalni oder. Foto: NordicFocus

"Naš razvoj gre res dobro naprej, vsa ekipa se pozitivno razvija. Delamo korak za korakom, gremo počasi, postopoma. Veseli nas, da smo skoraj na vsaki tekmi na stopničkah. Res smo veseli, da nam gre, da nam je uspelo še dvigniti vse skupaj," se je po sobotnem tretjem mestu smejalo Zwittru, ki je podobno kot preostala karavana užival v najbolj množičnem občinstvu sezone.

"Dekleta si to zaslužijo"

"Odlične tekme, odlični ljudje, neverjetno vzdušje tukaj na Ljubnem. Takih številk na drugih ženskih tekmah ni. Zelo redko jih vidimo na moških. Tam na novoletni turneji, Willingenu, Poljskem in Planici, potem se konča. To je nekaj, kar si dekleta res zaslužijo, za vse vloženo delo, za vse, kar vlagajo v ta šport."

Le vprašanje časa Foto: www.alesfevzer.com Vodilna skakalka zime Nika Prevc je na Ljubnem skočila do zmage in drugega mesta ter še povečala prednost v skupnem seštevku. "Že lani je bilo vidno, da ji bo uspelo. Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bo eksplodirala, da bo verjetno minilo le leto ali dve, da bo povsem spredaj. Njen pristop do tega športa je neverjeten, kako ona vse izpelje, kako je tehnično lepo videti in še lepo je vzgojena," je Prevčevo pohvalil naš sogovornik.

"Tudi svetovno prvenstvo v poletih za ženske se bo zgodilo"

Skakalke so na Ljubnem tekmovale na eni od skakalnic z najmanjšo velikostjo v svetovnem pokalu, med željami je izgradnja večje, ki se je tudi Zwitter ne bi branil. "To so želje. Če bi se to, da bi imeli tu še kakšno tekmo na 120-metrski skakalnici, izpolnilo, bi bilo res lepo. To bi bil kar 'žegen'."

Zwitter verjame, da bodo tudi skakalke kmalu dočakale svetovno prvenstvo v poletih. Foto: Sportida

Še večji bi bil, če bi se tekmovalkam uresničila želja po svetovnem prvenstvu v poletih, na katerem so se v času tekem na Ljubnem mudili moški kolegi. "Tudi to se bo zgodilo, sem prepričan o tem. In mislim, da bo to zelo kmalu. Seveda bo odvisno tudi od tega, kako se bomo mi (skakalke, op. a.) letos obnašali v Vikersundu. Če bodo spet videli, da je vse varno, zakaj ne bi tudi dekleta dočakala prvenstva v poletih. Ne vidim razloga, da ga ne bi."

V pokalu narodov na četrtem mestu

Kanadčanke so trenutno na četrtem mestu v pokalu narodov – slabih 200 točk za tretjimi Japonkami in 140 pred Norvežankami ter 160 pred Nemkami, vodijo pa Slovenke pred Avstrijo –, pomembne točke so splavale na Japonskem, kjer zaradi izgubljene opreme niso skakale v kvalifikacijah in posledično na prvi tekmi v Saporu. Prav tako ne bodo mogli več računati na Natalie Eilers (v tej sezoni ni osvojila točke, v prejšnji peščico), ki se je pred dnevi poškodovala v Planici. Vprašanje je, ali bo sploh nadaljevala kariero. Foto: Grega Valančič/Sportida

"V Saporu smo poskušali smuči čim prej spraviti na skakalnico, a nam ni uspelo. Zdaj, ko je minilo nekaj časa, lahko rečem, da je bilo, kar je pač bilo. 'Jokanje' nam ne bi pomagalo, seveda nam je pa malo žal zaradi pokala narodov. Vemo, da imajo Nemke po štiri skakalke, ki so lahko med 20, dve od teh med deset, mi pa imamo dve skakalki. Bomo videli, kako bo. Vsekakor bomo delali vse, da še naprej napredujemo," je zaključil Zwitter.

Skakalke bodo svetovni pokal nadaljevale konec tedna v Nemčiji, natančneje na veliki skakalnici v Willingenu, kjer jih čakata posamični tekmi.