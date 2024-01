Timi Zajc, Domen Prevc, Peter Prevc in Lovro Kos so slovenski junaki, ki so se na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu veselili zlatega ekipnega odličja.

Timi Zajc, Domen Prevc, Peter Prevc in Lovro Kos so slovenski junaki, ki so se na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu veselili zlatega ekipnega odličja. Foto: Guliverimage

Zlata doba slovenskih skakalcev na ekipnih tekmah na svetovnih prvenstvih v poletih se nadaljuje. Po Vikersundu so Lovro Kos, Peter Prevc, Domen Prevc in Timi Zajc dodali novo zlato medaljo še na Kulmu. Veselje v slovenskem taboru je bilo nepopisno, težki sobotni trenutki s posamične tekme pa so bili nemudoma pozabljeni. "Ne zgodi se velikokrat, da ubraniš naslov. Lepi trenutki, ko tempiraš nekaj in ti na koncu uspe. Mislim, da lahko le uživamo zdaj," je bil vesel novega velikega uspeha glavni trener Robert Hrgota.

Po sobotnem psihološko težkem dnevu, ko se je pričakovala veselica na račun Timija Zajca, ki je bil po petkovem prvem polčasu z naskokom najboljši med vsemi, se je dan pozneje po tretjem poletu v slovenski tabor naselila žalost. Čeprav je 23-letni slovenski skakalec na koncu osvojil bronasto odličje, ni mogel skrivati dejstva, da je razočaran. Vendarle je bil na tem, da poleti do zlata, vendar mu je veter odnesel skok na najvišjo stopničko odra za zmagovalce.

Rezultati, SP v poletih, Kulm - ekipna tekma: 1. Slovenija 1615,4 točke

(Lovro Kos 231 m/208 m, Peter Prevc 226/213,5, Domen Prevc 232/194, Timi Zajc 226,5/202)

2. Avstrija 1588,9

(Michael Hayböck 228/224,5, Manuel Fettner 218,5/210, Jan Hörl 212/177, Stefan Kraft 218,5/221,5)

3. Nemčija 1549,9

(Pius Paschke 229,5/211,5, Karl Geiger 224,5/207, Stephan Leyhe 198,5/164,5, Andreas Wellinger 219,5/229,5)

...

A so slovenski skakalci hitro zbrali misli in se osredotočili na nedeljski zadnji test na prvenstvu. V prvi seriji so prav vsi z odliko opravili izpit, povrhu vsega pa jim je bil bog vetra Eol bistveno bolj naklonjen kot v soboto. Nekaj negotovosti je bilo morda le pri Petru Prevcu, ki je imel težave na posamični preizkušnji, a je vnovčil izkušnje in tudi sam pripomogel levji delež k novemu uspehu slovenskih skakalcev.

Spomnili so se na poškodovanega Laniška

Slovenski orli so bili zlati pred dvema letoma v Vikersundu in zlati so bili tudi zdaj na letalnici na Kulmu. Razlika je le v tem, da je tokrat namesto poškodovanega Anžeta Laniška ekipo sestavljal Lovro Kos, sicer pa je zlata identična preostala trojica. Ob Zajcu in starejšemu Prevcu torej še Domen Prevc. Foto: Guliverimage

"Lani, ko je bilo svetovno prvenstvo, sem bil jaz doma parkiran. Zdaj je Anže. Za to nalepko sem se odločil tisti večer, ko je dejal, da ga ne bo z nami na prvenstvu. Čutil sem, da je tako prav," je izkušeni Peter v pogovoru za slovensko nacionalno televizijo dal vedeti, zakaj je imel na zadnji strani čelade nalepko žabe s skakalnimi smučkami (Žaba namreč kličejo Anžeta Laniška, op. a.). Nanj so se spomnili tudi na slovesni podelitvi medalj, ko so imeli pred seboj napis: "Anže, mi smo s tabo."

Slovenske ekipne medalje na svetovnih prvenstvih v poletih Zlata medalja – Kulm 2024 Zlata medalja – Vikersund 2022 Srebrna medalja – Oberstdorf 2018 Bronasta medalja – Vikersund 2012

Brata Prevc sta imela v prvi seriji v svojih skupinah najboljša dosežka, Kos tretjega, Zajc drugega. Predvsem je največjo razliko v svoji skupini naredil Domen, Slovenija pa je pred drugo serijo pred Avstrijci vodila s kar 31,9 točke naskoka. Tretji Nemci so zaostajali še 13,3 točke več, medtem ko so bili Norvežani in ostali že izven dosega.

Malce je zastal dih po poletu Kosa, a se je nato tehtnica hitro spet krepko nagnila na slovensko stran

V finalni seriji je kot prvi od slovenske četverice skočil Kos, ki v drugo ni imel sreče z vetrom in točkovna bera je po 208 metrov dolgem poletu v primerjavi z Avstrijci krepko skopnela. Michael Hayböck je namreč s poletom dolgim 224,5 metra približal naše severne sosede na vsega 10,5 točke.

Foto: Reuters

Izkušeni Peter Prevc, ki je bil na tej letalnici leta 2016 svetovni prvak, je v drugo spet opravil svojo nalogo z odliko, kot se je od njega pričakovalo, prednost pa je narasla na 16,8 točke.

Tako kot v prvi seriji je tudi v drugo največjo prednost naredil Domen. V njegovi skupini so vladale težke razmere, poletel je 194 metrov, a so bili njegovi tekmeci še krepko slabši in je v primerjavi z njimi pridobil ogromno točk.

Domen najprej nezadovoljen, a je hitro spremenil razmišljanje: Svojo konkurenco v skupini sem nabil

"Tretja serija skakalcev je bila nezanimiva, če gledaš po televiziji. Videli smo, kako slabi pogoji so bili. Vsi vemo, kako je Domen nizek čez prelet. Vedel sem, da se le ne sme drgniti po tleh, čeprav potem še zna povleči daleč svoj prelet. Šel je višje in veselje se je naselilo spodaj," je v pogovoru za nacionalno televizijo dejal najizkušenejši Peter in na koncu v mednarodnem prenosu še pristavil: "Domen je bil tisti, ki je naredil veliko razliko v tretji skupini. Zlasti, ko so imeli skakalci težke razmere. Pridobil je metre in točke v primerjavi s tekmeci."

Domen Prevc ob pogledu drugega poleta, ko je mislil, da je naredil slab skok, vendar na koncu videl, da je imel slabe razmere. Foto: Reuters

Hrgota: Brata Prevc sta bila jokerja "Skrbelo me ni, je pa bilo napeto. Ne glede na razliko. Vedeli smo, da te ena napaka lahko stane barve medalje. Moram reči, da sta predvsem brata Prevc bila jokerja in naredila razliko. Tudi Lovro in Timi sta bila odlična. Vesel sem, da je Peter po včerajšnjih težavah naredil premik. Ekipa je dobro delala. Ne zgodi se velikokrat, da ubraniš naslov. Lepi trenutki, ko tempiraš nekaj in ti na koncu uspe. Mislim, da lahko le uživamo zdaj in ne izgubljamo preveč besed."

"Moja prva misel je bila, kaj sem storil. Ko sem gledal posnetek in ugotovil, da sem dobro opravil svojo nalogo, le da so bile razmere slave, sem bil vesel. Svoj delež sem dal. Svojo konkurenco v skupini sem nabil. Mirno sem šel lahko. Fantje so dodali svoje in bili smo najboljši," je bil vidno zadovoljen mlajši od bratov Prevc.

Zajcu je odleglo

Zajc je imel tako pred svojim nastopom 43,1 točke in jasno je bilo, da bo Slovenija osvojila zlato odličje. Bronasti s posamične preizkušnje je imel nasmeh na obrazu že po nastopu Domna, smejalo pa se mu je tudi po opravljenem svojem poletu, ko se je skupaj z moštvenimi kolegi veselil novega velikega uspeha za slovensko skakanje.

"V bistvu sem zelo vesel. Zelo mi je odleglo. Zlate smo si zelo želeli. Vsi smo dali svoj maksimum in se lahko veselimo," je prve misli za slovensko televizijo strnil Zajc, ki ni izsiljeval dolgega poleta, ko je preletel zeleno črto za prevzem vodstva: "Ko sem jo videl, sem rekel, da je dovolj. Odleglo mi je. Na koncu je bilo najbolj pomembno, da se je izpisala številka 1."

Zajc vesel, da se je tokrat izšlo po željah slovenskih skakalcev. Foto: Guliverimage

Tako kot pred dvema letoma, ko je bil srebrn na posamični tekmi, se tudi letos s prvenstva odpravlja z dvema medaljama, le da je tokrat zlati torej dodal bronasto posamično: "Zelo lepo. Kar oddahnil sem si. Dobil sem spet nekaj velikega, kar par dni nazaj nisem pričakoval, oziroma nisem mogel o tem razmišljati. Mislim, da bo šlo lažje zdaj do konca sezone."

Foto: Reuters

Slovenski skakalci so tako vnovič dokazali, da so letalci po duši in se razveselili četrte medalje. Do prve so poleteli pred dvanajstimi leti v Vikersudnu, kjer je bila naša zasedba bronasta. Na naslednje odličje s tovrstnega tekmovanja je bilo treba počakati šest let, ko so bili slovenski orli srebrni, od leta 2022 naprej pa se je začela zlata doba.