Veselica na Kulmu: Slovenci ubranili naslov svetovnih prvakov!

"Vse se je izšlo, tako da smo res veseli. S Petrom sva bila na trnih, dokler Domen ni pristal. Izšlo se je, kot se mora. Pred zadnjo skupino smo za Timija vsi vedeli, da je zmožen, tako da ni bilo take treme," je po svoji prvi kolajni na svetovnih prvenstvih v poletih za nacionalno televizijo dejal Lovro Kos.

"Moja prva misel je bila, kaj sem naredil, potem pa sem si ogledal posnetek za nazaj in si rekel, da je bil skok še boljši kot prejšnji. Vesel sem, da sem dodal svoj delež, da sem nabil konkurenco v svoji skupini. Fantje so dodali še svoje. Meni je bilo glavno, da sem stopnjeval tehniko, da nisem bil nervozen, da sem oddelal svoje. Zame je to potrditev," pa je po zlatu dodal Domen Prevc.

"Vesel, zadovoljen, pomirjen sem, da sem oddelal, kot sem znal, da sem naredil velik preskok od petka, da sem spet začel malo pridobivati na hitrosti v drugi del. Ko sem pristal v finalni seriji, sem si oddahnil," je po tretji zlati kolajni na SP v poletih dejal Peter Prevc.

"Vsi smo danes naredili svoj maksimum, lahko se veselimo. V finalu, ko sem videl zeleno črto, sem rekel, da je dovolj, da je pomembno le, da se izpiše enka," pa je po zlatu povedal Timi Zajc, ki bo Kulm zapustil z dvema odličjema.

"Vedeli smo, da te ena napaka lahko stane barve kolajne. Moram reči, da sta bila predvsem brata Prevc jokerja, da sta naredila največjo razliko. Tudi Lovro in Timi. Veseli me, da je Peter naredil velik premik. Ekipa je dobro oddelala. Ne zgodi se velikokrat, da ubraniš naslov. V finalu pri tretji skupini smo si rekli, da je marsikaj mogoče v zahtevnih razmerah. Vemo, da ima Domen ponavadi kar nizko krivuljo leta, a na srečo je izvlekel veliko. Po tistem skoku smo vedeli, da je to to," pa je bil v izjavi za nacionalno televizijo zadovoljen glavni trener Robert Hrgota.

Ekipna tekma

Finalna serija

4. skupina: Wellinger je kljub močnemu vetru v hrbet poletel do 229,5 metrov in potrdil bronasto odličje. Svetovni prvak Kraft je z 221,5 metri potrdil srebro, Zajc je moral za zlato preskočiti 186 metrov, kar mu je na koncu uspelo. Pristal je pri 202 metrih in potrdil slovensko zmago. Slovenci so Avstrijce na koncu prehiteli za 26,5 metra, bronasti Nemci so zaostali 65,5 točke, četrti Norvežani pa že za več kot 110 točk.

3. skupina: Žirija je zaletno mesto zvišala za dve mesti, na 26. Razmere so vse težje, Norvežan Marius Lindvik, svetovni prvak v poletih iz leta 2022 je ob dodatku 28,2 točke skočil le nekaj čez 180 metrov. Še krajše, zgolj 164,5 metra, je zmogel Nemec Leyhe. Hoerl (25,7 dodatka) je poletel zgolj 177 metrov, Domen Prevc pa zajadral do 194 metrov in slovensko prednost zvišal na 43,1 točke.

2. skupina: Geiger je v zahtevnih razmerah (16,5 točke vetrovnega dodatka) skočil 207,5 metra, še v težjih razmerah (17,5 dodatka) je poletel Fettner, se podpisal pod 210 metrov in prednost pred Nemci povečal na 43,5 točke. Peter Prevc (20,1 točke vetrovnega dobitka) je poletel 213,5 metra in zvišal slovensko prednost pred Avstrijci na 16,8 točke, Nemci zaostajajo 60 točk, Norvežani pa že več kot 110.

1. skupina: Paschke je pristal pri 211,5 metrih, tako da se bodo Nemci še nekoliko oddaljili od prvega mesta. Hayboecku je uspel polet, dolg 224,5 metra, Kos pa je je v težkih pogojih (15,8 dodatka) zmogel 208 metrov, tako da so Avstrijci prednost Slovencev iz 32 točk stopili na zgolj 10,5 točke. Tretji Nemci zaostajajo 47,5 točke.

Prva serija

4. skupina: Rjoju Kobajaši je poletel 233 metrov in postavil novo daljavo tekme, a kaj ko Japonci za najboljšimi zaostajajo že okoli sto točk. Skakalci so leteli ob povečanem vetru v hrbet. Timi Zajc je pristal pri 226,5 metra. Sledil je polet podprvaka Andreasa Wellingerja, ki je zmogel 219,5 metra, tako da so Slovenci Nemcem ušli za dobrih 45 točk. Tudi prvak Stefan Kraft v zahtevnih razmerah ni zmogel preleteti 220 metrov, pristal je pri 218,5 metra, tako da imajo Slovenci pred drugimi Avstrijci pred finalom 31,9 točke prednosti. Brez finalne serije so ostali Američani. Četrti Norvežani zaostajajo 65 točk, peti Poljaki pa že 82.

3. skupina: Domen Prevc je zajadral vse do 232 metrov, kar je bila ob pristanku daljava dneva. Po njegovem poletu so Slovenci prevzeli vodstvo, Stephan Leyhe je ob močnejšem vetru v hrbet (deset točk dodatka) pristal pri zgolj 198,5 metra, tako da so Nemci zaostali. Avstrijec Jan Hoerl je zmogel 212 metrov in rojake popeljal na drugo mesto. Slovenci so pred Avstrijci vodili 25,9 točke, pred tretjimi Nemci 36,7, pred četrtimi Poljaki že 69, pred petimi Norvežani pa 76.

2. skupina: Tudi Peter Prevc je odlično opravil svoje delo v prvi seriji, pristal je pri 226 metrih, Karl Geiger je bil meter in pol krajši in Nemce zadržal v tesnem vodstvu - to je znašalo zgolj 0,7 točke. Manuel Fettner ni bil tako prepričljiv, z 218,5 metra je Avstrijce za nekoliko oddaljil od vrha, za vodilnimi Nemci zaostajajo deset točk. Četrti Poljaki zaostajajo skoraj 33 točk. Skromni Norvežani zaostajajo že več kot 65 točk.



1. skupina: Na svetovnem prvenstvu v poletih sodeluje le devet ekip, v finale se tako ne bo uvrstila le ena. Lovro Kos je zajadral do 231 metrov in prevzel vodstvo, a ga je Nemec Pius Paschke z 229,5 metra zaradi višjega vetrovnega pribitka prehitel za 2,1 točke. Na tretjem mestu je bila po prvem skoku Avstrija, Michael Hayboeck je pristal pri 228 metrih in z rojaki za vodilno Nemčijo zaostajal 3,4 točke. Četrti Poljaki po lepem poletu Aleksandra Zniszczola zaostajajo 14 točk.