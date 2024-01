Timiju Zajcu se je zalomilo, svetovni prvak je Stefan Kraft

Timi Zajc je bil po dveh petkovih serijah posamične tekme svetovnega prvenstva v poletih na Kulmu v odličnem položaju, da osvoji naslov prvaka, a se mu je danes v tretji seriji zalomilo, pristal je pri skromnih 209,5 metrih in tekmo končal na tretjem mestu. Naslov svetovnega prvaka je osvojil Avstrijec Stefan Kraft, drugi je bil Nemec Andreas Wellinger. Lovro Kos je zasedel peto mesto, Domen Prevc je bil 14., Petru Prevcu pa se danes polet ni posrečil in je zdrsnil na končno 26. mesto.

Prirediteljem prvenstva je danes nagajal veter, zato so začetek tekme večkrat prestavili, a bili odločeni, da izpeljejo vsaj eno serijo. Naposled se jim je nasmehnila sreča, razmere na letalnici so se umirili in trideset najboljših iz včerajšnjega prvega dela tekme je lahko tekmovalo.

Peter Prevc je imel nekaj smole z razmerami in se mu polet ni posrečil, z vsega 132 metri je s 16. mesta zdrsnil na končno 26. Njegov mlajši brat Domen je s 15. napredoval na 14., največ pozornosti pa sta bila deležna Lovro Kos in Timi Zajc. Kos je bil po prvem polčasu v odličnem položaju, s petega mesta bi lahko napadel tudi stopničke, pa mu ni uspelo, z 221 metri je zadržal izhodiščno pozicijo, do stopničk mu je zmanjkalo dobrih 14 točk. Še bolje je po prvem dnevu kazalo Zajcu, bil je vodilni in če bi današnja tekma odpadla, bi postal po Robertu Kranjcu (Vikersund 2012) in Petru Prevcu (Kulm 2016) postal še tretji slovenski kralj letenja.

Avstrijcem se je vztrajanje pri izvedbi tekme izplačalo. Foto: Reuters

A Avstrijcem se je danes vztrajanje pri tekmi izplačalo, Zajc je bil žrtev nekoliko slabših razmer, poletel je 209,5 metra ter tako zaostal za domačinom Stefanom Kraftom (228 m) in Nemcem Andreasom Wellingerjem (229 m).

Jutri ob 14. uri bo na Kulmu še ekipna tekma, na kateri bodo Slovenci branili zlato iz Vikersunda 2022.

SP v poletih - sobotni del posamične tekme