Težki trenutki za razočaranega Zajca: Z glavo so šli skozi zid #video

"Zelo mi je bilo žal, ker vem, da bi ob normalnih razmerah šel na zadnjo črto. Ni bilo vse od mene odvisno. To me je najbolj bolelo. Če bi bila poštena tekma, bi jih premagal za 50 točk," je uvodoma po koncu težkega dne za slovensko nacionalno televizijo dejal razočarani Timi Zajc. Zakaj razočaran? Po petkovem prvem polčasu mu je namreč kazalo odlično, saj je bil z naskokom pred vsemi, nato pa so mu težke razmere v soboto vzele zlato odličje in se moral zadovoljiti z bronom.

Besede razočaranega Timija Zajca

Svetovno prvenstvo v poletih je tekma, katere skupek predstavljajo štirje poleti. Tako je bilo načrtovano tudi za prvenstvo na letalnici na Kulmu in do izteka petkovega dne je vse kazalo po začrtanem programu. Vodstvo tekmovanja je normalno pospravilo pod streho dva poleta, po katerih je bil prepričljivo v vodstvu Slovenec Timi Zajc.

Pred drugim Stefanom Kraftom je imel 12,3 točke naskoka. Počutil se je suverenega in verjel je, da se lahko po posamičnem srebru na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu pred dvema letoma tokrat okiti z zlatom. Videti je bilo, da mu lahko le višja sila prepreči pot do novega šampionskega dosežka.

Kos s potnimi rokama zaradi Petra Prevca

In sobotno jutro je že kazalo v to smer, saj so na letalnici na Kulmu vladale spremenljive vetrovne razmere. Vodstvo tekmovanja je kar sedemkrat prestavljalo začetek tretjega poleta. Jasno je bilo, da četrte serije v nobenem primeru ne bomo spremljali in so nekako izsilili tretji polet.

Da so razmere neenakovredne, je sprva na svoji koži občutil Peter Prevc, ki je imel takoj po odskoku z mize vidne težave in je pristal pri zgolj 132 metrih. A je v pogovoru za slovensko nacionalno televizijo priznal, da je naredil napako tudi sam: "Oboje, gledal sem malce posnetek. S smučkami sem se zataknil po odskoku. Podobno kot včeraj Fettner."

Razlog za zadovoljstvo sta imela Domen Prevc (14.) in Lovro Kos (5.), zlasti zadnji, saj je obdržal peto mesto in se v cilju tako razveselil dosežka, da mu je skoraj smučka padla iz rok: "Ko sem videl Petra, sem imel potne roke. Zelo sem vesel, da mi je uspelo zadržati peto mesto."

Zajca posrkalo

Andreas Wellinger je kot prvi vrgel rokavice tekmecem. Napadel je s četrtega mesta. Poneslo ga je 229 metrov in se pohvalil z najboljšim dosežkom sobotnega dne. Tretji po petkovem programu, Norvežan Johan Andre Forfang, se je ob slabšem poletu prijel za glavo, saj je vedel, da je izgubil boj za odličje.

Kraft je bil predzadnji, ki je moral opraviti svoj sobotni nastop. Ob bučni podpori številnih avstrijskih navijačev je skočil meter manj od Wellingerja, a je imel bistveno boljše pogoje v zraku. Na koncu je bilo dovolj, da je nemškega tekmeca prehitel za zgolj 2,2 točke.

Vse oči so bile nato uprte še v Timija Zajca, ki je stal na rampi na vrhu letalnice na Kulmu. Ko je odrinil z mize, je bilo videti, da ga bo poneslo daleč. Do zlata. Nato pa ga je posrkalo. Podatek, da je zaradi slabega vetra prejel kar devet točk več od Krafta, pove, da Fortuna tokrat ni bila na njegovi strani.

Največji uspehi Timija Zajca: Olimpijske igre

1. mesto, Peking 2022, srednja skakalnica, mešane ekipe

2. mesto, Peking 2022, velika skakalnica, ekipna tekma Nordijsko svetovno prvenstvo:

1. mesto, Planica 2023, velika skakalnica

3. mesto, Planica 2023, srednja skakalnica, mešane ekipe Svetovno prvenstvo v poletih:

1. mesto, Vikersund 2022, ekipno

2. mesto, Vikersund 2022

2. mesto, Kulm 2023

"Če bi bila poštena tekma, bi jih premagal za 50 točk"

Vidno razočaran je čakal v izteku letalnice in čakal, da se izpiše mesto, ki ga je osvojil. Na koncu je bilo dovolj za bronasto odličje, za Kraftom pa je zaostal 4,7 točke. Če bi mu takšno medaljo ponudili pred začetkom prvenstva, bi jo vsekakor vzel, saj se zima ni razpletala po njegovih željah. A je nato na petkovem jutranjem treningu prišlo do preobrata in je vendarle začutil mirnost na letalnici in zraku, kar mu je dalo dodatnega elana za posamično tekmo. Po petku je verjel, da je lahko zlat, a mu je narava prekrižala načrte.

"Bronasta ni zlata. Vsi smo želeli, zlasti Timi. Ko je prišel z mize, smo rekli, da bo dovolj. Razmere so bile, kakršne so bile. Razpletlo se je tako … Na koncu te točke niso veliko. Bronasta medalja je super, vendar je grenak priokus," je bil prav tako žalosten Domen Prevc, Kos pa pristavil: "Nekoliko je grenkega priokusa zaradi Timijevega tretjega mesta. Videti je bilo dobro. Imel je višino. Vsi smo že mislili, da je to to, vendar je malce prekmalu pristal."

Foto: Guliverimage

V pogovoru z novinarko Polono Bertoncelj za nacionalno televizijo je bilo videti, kako hudo je Zajcu, ki je bil prepričan, da je čas za novo zlato posamično odličje z velikih tekmovanj, potem ko je bil lani na domačem nordijskem prvenstvu zlat na Bloudkovi velikanki: "Če bi bila poštena tekma, bi jih premagal za 50 točk. Škoda, da so vseeno tišali naprej in niso prestavili na jutri ali celo odpovedali. Danes je bil veter na strani Avstrijcev. Čestitke."

Glavni trener Robert Hrgota: Nekaj grenkega priokusa je, vendar odlično tretje mesto "Kaj naj rečem? Malce grenkega priokusa je Še vedno odlične tretje mesto. Malce sreče je zmanjkalo, da bi timi lahko postal svetovni prvak. Lahko smo zadovoljni z njegovim tretjim in Lovrovim petim mestom. Jutri je nov dan. Fantje so dobro pripravljen in se lahko že veselimo ekipne tekme," je po tekmi povedal prvi mož strokovnega dela slovenske reprezentance Robert Hrgota.

"Ni bilo vse od mene odvisno. To me je najbolj bolelo."

Tudi sam je čutil, da je šlo z mize vse dobro, nakar je prehitro začel izgubljati višino in pristal pri 209 metrih: "Pri 140-150 metrih sem začel padati. Ni bila poštena tekma. Vseeno medalja. Vsaj to."

Srebrni Andreas Wellinger, zlati Stefan Kraft in bronasti Timi Zajc. Foto: Guliverimage

Za vse skakalce je bil dan težak, saj bi se morala tekma začeti ob 14. uri, po dveh urah pa se je nato le prižgala zelena luč. "Kar vlekel se je dan. Nekajkrat sem se moral iti ogreti. Bilo je zelo težko. Na koncu so šli z glavo skozi zid in izpeljali tekmo. Zelo mi je bilo žal, ker vem, da bi ob normalnih razmerah šel na zadnjo črto. Ni bilo vse od mene odvisno. To me je najbolj bolelo."

Časa za žalovanje ne bo imel veliko, saj bo moral že jutri skupaj z moštvenimi kolegi v novo bitko na svetovnem prvenstvu v Kulmu. Ob 14. uri se bo namreč začela ekipna preizkušnja, na kateri bo Slovenija branila zlato iz Vikersunda. In kdo bo skakal za slovensko izbrano vrsto? Četverica, ki je nastopala na posamični tekmi - torej Domen Prevc, Lovro Kos, Peter Prevc in Timi Zajc. "Sam se ne rabim posebej pripravljati na ekipno tekmo, saj sem pokazal, da sem nepremagljiv, le razmere so bile nepoštene," je bil oster Zajc pred pogledom proti nedeljskemu testu.