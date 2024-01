Zajc vesel, da je imel ob sebi Petra Prevca

Za slovenske skoke je bil pretekli konec tedna sanjski. Zanj so na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu poskrbeli skakalci, na domačih tleh na Ljubnem pa skakalke. Iz sosednje Avstrije so se s svetovnega prvenstva že vrnili junaki, ki si predvsem želijo počitka po napornem koncu tedna.

"To je eden najuspešnejših vikendov za slovenske smučarske skoke nasploh. Zlata ekipna medalja, Timijeva bronasta na individualni tekmi, na Ljubnem smo imeli domače tekmovanje. To so bili vrhunci letošnje sezone, ki smo si jih kot sami zadali. Najpomembnejša pa je klima med tekmovalci in strokovnim štabom. Ko ta dobro deluje, pride do zaupanja. Potem je veliko lažje. Čestitam vsem fantom in dekletom, ki so ta vikend dosegali fantastične rezultate. Moram dodati, da so ponoči na mladinskih olimpijskih igrah kombinatorke osvojile srebrno in bronasto medaljo, kar je za to panogo prelomnica za nas," je dogodke preteklega vikenda povzel vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Gorazd Pogorelčnik.

Timi Zajc torej z bronasto posamično medaljo na svetovnem prvenstvu na Kulmu, skupaj z moštvenimi kolegi Petrom Prevcem, Lovrom Kosom in Domnom Prevcem še zlat dan pozneje na ekipni preizkušnji, Nika Prevc je bila na Ljubnem prva in druga ter ostaja krepko vodilna v svetovnem pokalu, Nika Križnar v nedeljo tretja …

Vrtiljak čustev se je kar hitro nehal vrteti

Veliko uspehov so tako zabeležili športniki iz nordijske družine. Prav poseben je bil torej vikend za Zajca. Po suverenem petku je celo kazalo, da bo srebru z Vikersunda 2022 dodal zlato posamično odličje, a mu je nato v tretji sobotni seriji veter odnesel skok na vrh zmagovalnega odra.

Torta in šampanjec za zlate junake. Foto: www.alesfevzer.com

"V soboto sem bil prvih 15 minut kar zelo jezen. Nekako nisem pomislil, da imam bronasto medaljo. Zdelo se mi je, kot da sem vse izgubil. Ko sem se pomiril in videl, da imam medaljo in sem bil prisoten na podelitvi, sem se sprijaznil," se je v ponedeljek v prostorih sponzorja Triglav Laba v Ljubljani na novinarski konferenci še enkrat spomnil sobotnega čustvenega dne.

Cimer Peter v veliko pomoč

Vrtiljak čustev je bil prisoten, a je moral misli hitro usmeriti proti nedelji, ko je z moštvenimi kolegi poletel do zlate medalje in je Slovenija tako ubranila naslov svetovnih prvakov v poletih iz Vikersunda: "Hitro sem presedlal na ekipno tekmo. Morda sem malce z jezo želel nastopiti, da pridemo do zlate medalje." Foto: Guliverimage

Ob vsem tem je imel pomembno vlogo šampion Peter Prevc, ki je tudi Zajčev cimer: "Tu ima Peter veliko zaslug. Ima največ izkušenj. On najbolj ve, kako je to, ko nisi vedno najbolj zadovoljen. Hitro moraš preklopiti in imeti drugačno mišljenje. Lažje je, ko te nekdo potolaži in ti da vedeti, da bo imel ta uspeh čez nekaj let veliko vrednost."

Tako natrpan urnik, kot ga predstavlja svetovno prvenstvo v poletih, pusti posledice na telesu, saj je poleg psihološkega tudi fizični napor nastopati na letalnicah, poudarja Zajc. Zato ni nič nenavadnega, da je izgubil 1,5 do 2 kilograma teže. Torta, ki so jo pripravili na Smučarski zvezi Slovenije v čast uspehu slovenskih orlov, je bila sicer dobra, vendar Zajc ni pretiran ljubitelj tovrstnih sladic: "Kaj si bom najprej privoščil? Šampanjec," se je zasmejal in nadaljeval: "Že včeraj sem si privoščil en burger in prinesel kalorije notri (smeh, op. a.). Sicer moram kar paziti glede prehrane. Vseskozi. Ta vikend je bilo lažje, ker me je že samo pobiralo. Izgubil sem 1,5 do 2 kg. Moram pa paziti, kaj dam v usta."

Domen Prevc od šoka do olajšanja

Izredno veseli velikega zlata so bili tudi preostali trije skakalci. Tudi izkušeni Peter, ki je poletel že do dvanajstega odličja na velikih tekmovanjih, je izpostavil, kako naporno je bilo: "Vikend je bil dolg. Veliko čakanja, preden se je kaj zgodilo. Še to, da se moraš zelo potruditi, da opravičiš mesto v ekip in nato še mesto najboljšega na svetu. To vse pusti človeku posledice."

Domen Prevc se veseli tretje ekipne medalje s svetovnih prvenstev v poletih. Foto: www.alesfevzer.com

Njegov mlajši brat Domen se lahko zdaj pohvali s tremi ekipnimi medaljami s svetovnih prvenstev – dvema zlatima in srebrno iz Oberstdorfa 2018. Na ekipni tekmi je naredil največjo razliko v primerjavi s tekmeci. Tudi pri drugem skoku, ko so v njegovi skupini vladale izredno težke razmere. In ravno ob doskoku je mislil, da je slabo opravil svoje delo, ker ga je poneslo le 194 metrov: "Ko čakaš na vrhu, ne veš, kaj se točno dogaja. Sem tudi v svojem svetu in se pripravljam na svoj skok. Slišal sem, da je bilo glasno, ko je pred mano skočil Jan Hörl. Sem mislil, da je šel daleč. Ko je v izteku Lovro prišel do mene in pokazal, da je bil močan veter od zadaj, sem si rekel, da le ni bilo slabo. Šok je bil za mano. Medalje na koncu štejejo."

Veliko bojazni je bilo ravno pri njegovem drugem poletu, ker so na letalnici na Kulmu vladale zelo težke razmere. Veliko vetra v hrbet je imel najmlajši od bratov Prevc. In zanj je zelo pomembno, da pride dovolj visoko čez hrbtišče, da nato vnovči svoje letalske sposobnosti: "Moja miselnost je bila, da grem drugi skok bolj na smučko. Pri prvem bi lahko nesel več hitrosti, višine. Na srečo se mi je pri drugem skoku poklopilo, da je bilo zadosti."

Hrgota Kosu naročil, naj ne komplicira

Omenjeni so že zbrali veliko odličij, Lovro Kos pa je dočakal prvenec. In to zlatega, zaradi česar se mu je z razlogom zelo smejalo. "Veseli smo, da nam je uspelo kot ekipi. Komaj čakam, da pokažemo v bodoče, česa smo še zmožni," je izpostavil Kos in dal vedeti, kakšen nasvet mu je dal glavni trener Robert Hrgota, ki ga na novinarski konferenci zaradi bolezni ni bilo: "Pogledal sem svoj skok in hotel z Robijem govoriti, pa mi je rekel, naj ne kompliciram in uživam. In sem ga poslušal."

Foto: Reuters

Pred skakalci so trije "prosti dnevi", preden spet odpotujejo na naslednjo postojanko svetovnega pokala. Pred njimi so skoki na večji napravi v Willingenu, ki po tradiciji ugaja slovenskim skakalcem. Zatem bo sledila ameriško-japonska turneja – Peter Prevc bo izpustil tekmi v Lake Placidu v ZDA –, preden se bodo spet preselili na letalnice, natančneje na letalnico Heini Klopfer v Oberstdorfu.