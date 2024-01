"Izredno smo zadovoljni. Tako z organizacijo prireditve kot številom navijačev. Odlične številke so tudi priznanje za naše delo. Tudi tuje tekmovalke so nam povedale, da nikjer ne doživijo podobnega vzdušja, in vem, da si ga želijo tudi na drugih tekmah. Popolnoma jasno je, da športa brez gledalcev ni," je bil s koncem tedna na Ljubnem ob Savinji zadovoljen predsednik organizacijskega odbora Ljubno Rajko Pintar.

Ženski skakalni konec tedna na Ljubnem ob Savinji ni postregel le z zajetnim rezultatskim izkupičkom slovenskega tabora, ampak tudi z daleč najštevilčnejšo navijaško kuliso na ženskih tekmah. V soboto so pod Rajhovko našteli okoli osem tisoč gledalcev, v nedeljo okoli šest tisoč. Številke, ki bi jih skakalkam na nekaterih prizoriščih zavidali tudi skakalci, organizatorje navdajajo z optimizmom.

"Izredno smo zadovoljni. Z organizacijo prireditve in predvsem z obiskom navijačev. Prišlo jih je ogromno, odlične številke so tudi priznanje na naše delo. Seveda so svoje opravile tudi skakalke, ki so dosegle zelo dobre rezultate," je bil že po uvodni individualni preizkušnji zadovoljen predsednik organizacijskega odbora Ljubno Rajko Pintar.

Rajko Pintar priznava, da je z ekonomskega vidika na Ljubnem pomembno, da gostijo dve tekmi. Foto: www.alesfevzer.com

Aktivnosti vse leto

Po katastrofalnih avgustovskih poplavah, ki skakalnemu centru niso prizanesle – sanacijo bodo nadaljevali spomladi – je bil vselej odločen, da tekmi na Ljubnem izpeljejo.

"Kot sem že večkrat ponovil, sem dobil veliko klicev, ali nam bo uspelo organizirati tekmi, moj odgovor je bil vedno pritrdilen. Na tem mestu zahvala vsem, ki so pri tem pomagali. Organizacija tekem svetovnega pokala dejansko traja vse leto. Morda le zdaj kakšen mesec po tekmi ne bo nekih velikih aktivnosti, že aprila, maja pa se bo začel marketinški del za naslednjo tekmo in bo trajal še vso jesen. Oktobra, novembra pa se že začnejo priprave na skakalnici, potem je ogromno odvisno od vremenskih razmer. Letos so nam bile zelo naklonjene. Imeli smo to srečo, da smo imeli teden dni hudega mraza in smo lahko že takrat pripravili dovolj umetnega snega. Na ta umetni sneg je padlo še 30 centimetrov naravnega snega, kar je bila idealna kombinacija za pripravo skakalnice, ki je bila res v odličnem stanju," je bil s pripravo skakalnice zadovoljen Pintar, pohvalile pa so jo tudi tekmovalke.

Nika Prevc je na Ljubnem še povečala prednost v skupnem seštevku, Slovenke pa v pokalu narodov. Foto: www.alesfevzer.com

Idealen scenarij sta dve tekmi na Ljubnem

Te so v preteklih dveh sezonah v Zgornjesavinjski dolini tekmovale na silvestrski turneji, letos pa so si prestižni datum priborili Nemci, ki so v času tradicionalne moške novoletne turneje z Garmisch-Partenkirchnom in Oberstdorfom gostili "turnejo dveh večerov".

"Veliko je vprašanj okoli novoletne ali silvestrske turneje, ki smo jo začeli mi, a jasno ni še ničesar. Fis (Mednarodna smučarska zveza, op. a.) nima izdelanega načrta, kako, v kakšno obliko novoletne turneje bi šli. Mi še vedno ostajamo v kombinacijah za turnejo, ni pa to prednost, saj želimo imeti dve tekmi. To je iz ekonomskega stališča za nas zelo pomembno. Za zdaj prav tako ne moremo imeti nočne tekme, ker nimamo ustrezne razsvetljave," pravi Pintar, ki se dobro zaveda, da se stvari začnejo in končajo pri denarju.

Po dveh sezonah tekem v prestižnih novoletnih terminih na Ljubnem so si jih letos priborili Nemci. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Seveda. Tukaj je bitka za datume v koledarju. Denar je pomemben. Mi si samo želimo velike podpore Smučarske zveze Slovenije. Da bi nas v pogovorih s Fisom podpirala. Ljubenska tekma je, čeprav gre za srednjo skakalnico, spektakel. Tudi tuje tekmovalke so nam povedale, da nikjer ne doživijo podobnega vzdušja, in vem, da si ga želijo tudi na drugih tekmah. Popolnoma jasno je, da športa brez gledalcev ni. Če je ob skakalnici, pa naj bo velikosti 130 metrov, le 200 gledalcev, to pač ne more biti spektakel," je prepričan naš sogovornik.

Želje na Ljubnem se spogledujejo z izgradnjo večje skakalnice. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Načrti za večjo skakalnico

Želje na Ljubnem sicer segajo tudi do večje skakalnice od zdajšnje (HS 94), ki je med najmanjšimi v svetovnem pokalu.

"Načrti za eno veliko večjo skakalnico so, govorimo o najmanj 130-metrski skakalnici. To ostaja načrt za naslednjih pet let. A treba je povedati, da dokler bo v programu olimpijskih iger tekma tako moških kot žensk na srednjih skakalnicah oziroma normal hill, kot jim rečemo, se nam ni treba bati, da bi bila naša skakalnica premajhna," je ob koncu optimistično še dodal Pintar.