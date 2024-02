Težave v norveškem skakalnem taboru

"Vodstvo zveze je bilo podrobno obveščeno o tem, kako komisija za smučarske skoke dela pri zagotavljanju nove finančne podpore, in tudi o tem, kakšni ukrepi bodo sledili, če bo pridobivanje prihodkov okrnjeno ali jih sploh morda ne bo," je za NRK dejala predsednica zveze Tove Moe Dyrhaug.

Vodja komisije za smučarske skoke Stine Korsen je prejšnji teden televiziji NRK povedala, da vodi pogovore z nekaj potencialnimi sponzorji: "Verjamemo, da se bo preboj v tej zadevi zgodil kmalu. Če kljub vsemu nobena od teh pobud ne bo uresničena, je komisija za skoke pripravljena do konca leta uporabiti prihranke v višini približno dobrih 500 tisoč evrov, da se izognemo dodatnim izgubam," nadaljuje Korsenova.

Norvežani so se po zimskih olimpijskih igrah v Pekingu razšli s svojim dolgoletnim glavnim sponzorjem. Pred lanskim svetovnim prvenstvom v Planici je bilo nekaj optimizma glede pridobitve novega partnerja. "Pogovarjamo se z nekaterimi podjetji. Potek pogovorov ocenjujemo kot zelo pozitiven," je poudaril vodja skokov Clas Brede Bråthen v pogovoru z dnevnikom Dagbladet. "Za zdaj ne želim govoriti o podrobnostih, vendar je to rezultat naših fantastičnih dosežkov tako pri moških kot pri ženskah," je dodal.

Po informacijah dnevnika Dagbladet je najkonkretnejšo in najugodnejšo ponudbo predstavilo tuje podjetje, ki si je želelo povečati prepoznavnost na norveškem trgu, vendar so se pogajanja končala brez dogovora. Zadnji meseci so bili za Norvežane zelo težki. Rezultati njihovih skakalcev in skakalk so daleč od pričakovanj in pred nekaj tedni je svoj odhod iz zveze napovedal dolgoletni zasluženi vodja Clas Brede Braathen, so zapisali pri skijumping.pl.

"Zdi se mi, da morda po 20 letih stojim na poti Norveške smučarske zveze, čeprav sem temu športu zagotovil tako potrebne vire, ki jih zasluži in potrebuje," je dejal z grenkobo. "Vem pa, da v NSF obstajajo odločevalci, ki menijo, da je treba narediti reze v skokih, ker menijo, da delujemo finančno neodgovorno. Ustvarili smo milijone prihodkov in v skoke vložili milijarde, vendar se mi zdi, da jih to ne zanima," je dodal.