Norvežan po poškodbah končal kariero

Norveški smučarski skakalec Thomas Aasen Markeng je v ponedeljek pri komaj 23 letih naznanil konec kariere. "Čeprav si srce in glava želita še malo poskočiti, se moram sprijazniti, da moje telo tega ne more," je na družbenem omrežju zapisal nekdanji mladinski svetovni prvak, ki mu poškodbe niso prizanašale.

Thomas Aasen Markeng je v sezoni 2018/19 napovedal, da v skakalni svet prihaja še en Norvežan, ki bi lahko mešal štrene pri vrhu. Na mladinskem svetovnem prvenstvu je osvojil zlato medaljo na individualni tekmi ter dve srebrni na ekipni in mešani ekipni tekmi. Istega leta je s 27. mestom v Willingenu debitiral v svetovnem pokalu in že v začetku naslednje sezone postal uspeh Vikingov na najvišji ravni. V Nižnem Tagilu je skočil do petega mesta, kar je njegov najboljši posamični rezultat svetovnega pokala, nato so se začele težave.

Na posamični tekmi v Klingenthalu je ob doskoku padel, si poškodoval križne vezi in meniskus levega kolena. V tekmovalni ritem se je vrnil v začetku januarja, osvojil točke in si nato spet poškodoval koleno. Po tej poškodbi se na mednarodna tekmovanja ni več vrnil, zdaj pa je vendarle sporočil, da se tudi ne bo.

"Z mešanico hvaležnosti in malo obžalovanja delim to novico. Po dolgih letih predanosti, trdega dela in neštetih spominih sem spoznal, da ne morem biti profesionalni športnik, tako da svoje skakalne smuči odlagam v kot. Po neštetih obiskih zdravnikov, operacijah in urah treninga je postalo jasno, da se ne morem vrniti na najvišjo raven. Čeprav je odločitev grenka, se veselim izzivov, ki so pred menoj," je med drugim zapisal na družbenem omrežju Instagram.

Njegova najvišja uvrstitev na posamičnih tekmah svetovnega pokala je peto mesto, z rojaki pa je skočil tudi na zmagovalni oder.