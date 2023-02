Navijači v Planici so jo ponesli

Eva Urevc je na današnji tekmi, ko je bila na sporedu tekma na deset kilometrov, zasedla 20. mesto. To je do zdaj njena najvišja uvrstitev na posamični tekmi na domačem svetovnem prvenstvu. Njeni cilji za to tekmo so bili še nekoliko višji, saj si je želela uvrstitve med najboljših 15.

"Načeloma lahko rečem, da je bila solidna tekma in da sem kar zadovoljna. Mogoče sem imela na sredi proge manjšo krizo, a zdi se mi, da sem na koncu v redu stopnjevala in nisem izgubljala mest. Lahko rečem, da sem zadovoljna," je povedala naša tekmovalka, ki je priznala, da ji trenutno bolj zimske razmere v Planici veliko bolj ustrezajo.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Bila je težka tekma

Proga se je še enkrat več izkazala za zelo zahtevno. Sploh na enem izmed vzponov, ko tekmovalka dolgo časa nima nobenega počitka. To je občutila tudi Urevčeva.

"Ta del je res težek in tam se je tekma lomila. Zdi se mi, da sem tam nekaj izgubila. Bila je težka tekma, a zdaj je, kar je. Ta teren mi načeloma ustreza, če odštejem del, ko nimaš počitka. Meni sicer ustreza razgibana proga. Lahko je veliko vzponov, samo da lahko predihaš. Tukaj pa tri ali štiri minute ne moreš predihati. V tem primeru pridejo do izraza tekmovalke za razdaljo," je povedala 27-letnica, ki še do včeraj ni vedela, kako bo potekala trasa proge.

Foto: Anže Malovrh/STA

Daleč najbolj glasni so bili danes norveški navijači, a Eva je imela ob progi tudi svoje navijače. Sploh danes se ji je zdelo, da so bili navijači prisotni po vsej dolžini proge in prav oni so jo ponesli. Kot pravi, se ji zdi, da na tekmah v teku na smučeh vendarle ni tako slab obisk, a se sama kaj dosti s tem ne ukvarja.

Adrenalin že malo pada

Tekačice na smučeh na tem svetovnem prvenstvu čakata še dve tekmi. V četrtek štafeta, v soboto pa še 30-kilometrska razdalja. Urevčeva je po današnji tekmi razkrila, da je na najdaljši razdalji po vsej verjetnosti ne bo na štartu. Prav tako pa je že nekoliko utrujena.

"V redu je, ker bomo imeli v sredo prost dan, da se lahko spočijemo za štafeto. Tudi osredotočenost je začela nekoliko popuščati. Prvenstvo se bliža h koncu in tudi ta adrenalin že malo pada," je še povedala Eva.

Anja Mandeljc ni bila povsem zdrava. Foto: Grega Valančič/Sportida

Anja Mandeljc je ponosna na svoj rezultat

S svojim rezultatom je bila zadovoljna tudi Anja Mandeljc, za katero je bila to primarna disciplina na prvenstvu. Na koncu je zasedla 28. mesto.

"Mislim, da je rezultat odličen. Dosegla sem prvo trideseterico in, glede na vse okoliščine, sem res ponosna na to, kako sem danes odtekla. Včeraj zvečer sem občutila, da se me loteva prehlad, in še nisem 100-odstotno zdrava. Zato pa sem še toliko bolj ponosna na ta rezultat," je povedala 23-letnica.

Tudi Anja je dejala, da je bila proga zelo zahtevna, in zato bi bilo nenavadno, če tekmovalka ne bi imela v krizo. "Že v drugem krogu sem začutila to krizo in zaradi hude utrujenosti sem kar pozabila, kdo sem. A dala sem vse od sebe. Mislim, da je vsaka tekmovalka, ki je šla na progo, vedela, kako težko bo," je še po tekmi dejala Anja Mandeljc, ki upa, da bo lahko tekmovala še v štafeti in na 30-kilometrski razdalji.

Tretja slovenska predstavnica Neža Žerjav je bila na tekmi 49., medtem ko je bila Anita Klemenčič 56. V Planici se bodo v sredo na 15 kilometrov s posamičnim startom merili še moški.

Preberite še: