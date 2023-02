V Planici se je s kvalifikacijami na veliki skakalnici nadaljevalo svetovno nordijsko prvenstvo. Kvalifikacije so pripadle Nemki Katharini Althaus, ki je osvojila že tri zlata odličja, druga je bila Kanadčanka Alexandria Loutitt, tretja pa Maren Lundby. Vse štiri Slovenke so se uvrstile na sredino tekmo. Najvišje, na 5. mestu, je končala Ema Klinec, Nika Križnar, ki je bila dopoldne najdaljša na treningu in popoldne v poskusni seriji, je po napaki na mizi v kvalifikacijah dosegla 13. rezultat (119,5 m), Maja Vtič (110,5 m) je bila 31. in Nika Prevc 36. (103,5 m).

Skakalno dogajanje na svetovnem nordijskem prvenstvu se je v torek s srednje skakalnice preselilo na veliko, kjer se bodo skakalke na posamični tekmi v sredo ob 17.30 merile za zadnji komplet odličij na prvenstvu. Vstopnico za tekmo so si zagotovile vse štiri Slovenke.

Nika Križnar: Dobro sem brcnila mimo

Niki Križnar, ki je bila najdaljša tako na treningu kot v obeh poskusnih skokih, kvalifikacijski skok ni uspel najbolje. Pristala je pri 119,5 metra. Razmere so bile ob njenem skoku nekoliko slabše. Bila je 13.

"Trening je bil odličen, ni bilo slabega skoka do kvalifikacij, v teh pa moja napaka. Le vprašanje časa je bilo, kdaj se mi bo pripetila taka napaka, kot se mi je večkrat že na majhni skakalnici. To je bila točnost. Mislim, da sem kar dobro brcnila mimo, zato je bil skok krajši. Upam, da sem izkoristila bonus in da bo šlo le še navzgor. Jutri nas čaka tekma, jutri je treba pokazati vrhunske skoke, nič varčevati, predvsem pa biti točen in se truditi za telemark. Lahko sem zadovoljna s pristankom. Če nisi optimist, ne vem, kaj delaš na skakalnici. Se že veselim tekme," je po kvalifikacijah povedala Križnarjeva.

Ema Klinec Foto: Reuters

Najdaljša in najbolje uvrščena od Slovenk v kvalifikacijah je bila Ema Klinec na petem mestu. V najslabših razmerah je skočila 122 metrov in dobila kar nekaj vetrovnega dodatka. "Uspela sta mi dva lepa skoka na treningu. Tudi kvalifikacijski je bil zelo podoben. Največjo razliko se lahko doseže v zraku. Upam, da mi na tekmi uspe," je optimistična Ema, ki se je v nedeljo veselila bronastega odličja na tekmi mešanih ekip. Kot je povedala, je z njenim kolenom bolje kot pretekli teden, ko so skakale na manjši skakalnici.

Vtičeva z bolečim kolenom Maja Vtič je po trening skoku začutila bolečine v kolenu, a bo stisnila zobe. Foto: Guliverimage

Na tekmo sta se zanesljivo uvrstili tudi Maja Vtič in Nika Prevc. Vtičeva je pristala pri 110,5 metra in zasedla 31. mesto. Izkušena Dolenjka, ki je na SP izpolnila cilj, ta je nastopiti na obeh posamičnih in ekipni tekmi, se je po doskoku prijela za koleno. "Zjutraj mi je na drugem treningu skoku vzelo smučko na stran. Verjetno ni hujšega. Koleno je šlo iz svoje linije. Ko iztegnem, me boli. Pri doskoku je neugodno nekoliko. Zdaj se bom poskušala čim bolj spočiti, pripraviti na tekmo in opraviti najbolje, kot lahko opravim," je o težavah spregovorila izkušena Maja.

Nika Prevc je v kvalifikacijah zasedla 36. mesto. Foto: Sportida Debitantka na članskih prvenstvih Nika Prevc je skočila zgolj 103,5 metra, a je bilo tudi to dovolj za sredin nastop (36. mesto). "Dopoldanski skoki so bili v redu, popoldanska sta me malce razočarala, ker sem skočila v preveliki želji. V počepu sem imela preveč agresivno držo. Pri odrivu posledično ni moči. Od vsega začetka izgubiš višino in s tem metre," je bila razočarana Prevčeva.

Althausova bo napadla četrto zlato odličje

Odlično je nastopila branilka naslova na veliki skakalnici Maren Lundby. Za Norvežanko so zahtevni meseci, zaradi težav s čezmerno težo je izpustila lansko sezono, letos pa se je vrnila v svetovni pokal. V Planici je izkoristila ugoden veter, potegnila do 131 metrov in ob doskoku zanesljivo prevzela vodstvo. Katharina Althaus, ki je v Planici osvojila že tri zlata odličja, je bila najboljša v kvalifikacijah. Foto: Sportida

Do konca sta jo prehiteli le dve, in sicer trikratna svetovna prvakinja iz Planice Katharina Althaus in Kanadčanka Alexandria Loutitt. Nemka je na koncu zbrala 6,5 točke več od Kanadčanke in 7,3 točke več od Lundbyjeve, ta je že na treningu kazala spodbudne skoke.

Sredina tekma za zadnji ženski skakalni komplet odličij se bo začela ob 17.30.

Planica, Bloudkova velikanka, kvalifikacije (Ž):

Križnarjeva najdaljša v poskusnem skoku Nika Križnar se na veliki skakalnici odlično znajde. Foto: Reuters Pred kvalifikacijami so dekleta opravila še poskusni skok, v katerem je bila s 127 metri najdaljša Nika Križnar, a jo je za 0,3 točke premagala zlata s srednje skakalnice Katharina Althaus (126 m), ta je na sploh prvič preizkusila Bloudkovo velikanko, saj se dopoldanskega treninga ni udeležila. Tretje mesto je osvojila Japonka Yuki Ito in zaostala dodatne 0,8 točke. Naslednjo Slovenko najdemo na petem mestu. Ema Klinec je bila s 123 metri zaostala le tri točke. Izkušena Maja Vtič je poskusni skok izpustila, mlada Nika Prevc pa je imela s 103 metri 35. dosežek. V poskusni seriji nista skočili še Norvežanki Maren Lundby in Anna Odine Stroem.

Nika Križnar obakrat najdaljša, Ema Klinec pri vrhu

Ema Klinec je bila na treningu med najdaljšimi. Foto: Sportida Tekmovalke so imele v ponedeljek skokov prost dan, v torek zjutraj pa so na treningu preizkusile Bloudkovo velikanko. Slovenski tabor je po treningu lahko zadovoljen, Nika Križnar (131,5 metra in 134 metrov) je tako v prvi kot drugi "seriji" skočila najdlje in bila obakrat prva, v tretji pa ni skakala.

Tudi Ema Klinec je bila zelo razpoložena, dvakrat je skočila 130 metrov ter bila druga in četrta, tudi ona je izpustila zadnji trening skok, ki je pripadel branilki naslova Maren Lundby.

Omeniti velja, da Nemka Katharina Althaus, ki se je v Planici veselila že treh zlatih odličij, na treningu ni skakala. Vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Eva Pinkelnig je bila 13., 2. in 3.

Konec prvenstva za Katro Komar

Nika Prevc je bila 22., 14. in 17. (116 metrov, 124,5, 120), Maja Vtič 21., 25., 23. (118, 116,5 in 117,5 m), Katra Komar pa 25., 29. in 20. (120,5, 114 in 119). Za Komarjevo se domače prvenstvo končuje, saj Slovenke lahko nastopijo z največ štirimi tekmovalkami.

Japonka v Planici ne bo več skakala, Norvežanke z le štirimi

Sara Takanaši je v petek grdo padla. Japonski tabor se je v ponedeljek odločil, da na veliki skakalnici ne bo nastopila. Foto: Sportida Prvenstvo se je predčasno končalo za Japonko Saro Takanaši. Ta je na petkovem treningu na srednji skakalnici grdo padla in noč preživela v bolnišnici. Utrpela je blažji pretres možganov, vezi v kolenu naj ne bi bile poškodovane, čuti pa bolečino. Trener Janko Zwitter v soboto še ni vedel, ali bo Takanašijeva v Planici še nastopila, v ponedeljek pa so iz japonskega tabora sporočili, da se je prvenstvo zanjo končalo.

Konec je tudi za Norvežanko Eirin Mario Kvandal, ki se od vrnitve po poškodbi križnih vezi izogiba večjih skakalnic. Enaindvajsetletnica naj ne bi nastopila zaradi vnetja meč, kot poročajo norveški mediji, obstaja verjetnost, da je že končala sezono. Norvežanke bodo tako nastopile z le štirimi skakalkami.