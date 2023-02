Kako tujci dojemajo vzdušje, organizacijo in cene v Planici?

Slovenci so s skromnim obiskom Planice že pokazali, da se jim cene vstopnic za ogled svetovnega prvenstva v nordijskih športih zdijo previsoke. Kaj pa o cenah, vzdušju in organizaciji menijo tuji navijači? Vsem našim sogovornikom je skupna kopica pohval in superlativov na račun organizacije prvenstva, vsi pa pogrešajo večje število navijačev, ki so jih v dolini Pod Poncami vajeni v času smučarskih poletov. Skandinavski navijači ocenjujejo, da so cene vstopnic in hrane ter pijače na svetovnem prvenstvu nizke, medtem ko Čehi in Poljaki, ki jih je bila na prvenstvu do zdaj zgolj peščica, tarnajo nad cenovno politiko.

Hiter pogled na navijače, ki so v nedeljo v Planici v živo spremljali ekipni sprint v teku na smučeh ter mešani ekipni tekmi nordijskih kombinatorcev in smučarskih skakalcev, razkriva, da je med njimi največ norveških navijačev, ali pa so ti zaradi svojih prepoznavnih zastav najbolj opazni.

Tudi naša prva sogovornika v anketi, s katero smo preverjali utrip med tujimi navijači na svetovnem prvenstvu v Planici, sta bila Norvežana. Zakonski par iz Osla, izkazalo se je, da je gospod ustanovitelj smučarskega kluba Kollenhopp, je v Slovenijo pripotoval s skupino.

Norvežana sta navdušena nad ugodnimi cenami v Planici. Foto: Alenka Teran Košir

Norveški par: Cene hrane in pijače so za polovico nižje kot na Norveškem

"Nastanjeni smo v enem od hotelov v Kranjski Gori in z možem enostavno uživava. To ni najino prvo svetovno prvenstvo, obiskala sva jih že več, mož je zelo vpet v smučarske skoke. Tudi polete v Planici sva si že ogledala, vajena sva bila precej več navijačev, kot jih je v Planici te dni, predvsem poljskih. Bila sva presenečena, ker ni toliko navijačev, kot sva jih tukaj vajena, a nič ne de, vzdušje je super, organizacija prav tako, tukaj pa sva predvsem zato, da si ogledava tekme v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji. Za paket, ki vključuje letalski prevoz iz Osla in nazaj, transport do Kranjske Gore, bivanje v hotelu, hrano in vstopnice ter obisk norveške hiše v Beljaku, kar organizirajo sponzorji, sva odštela 2.300 evrov na osebo, kar ni veliko. Kar pa zadeva ceno hrane in pijače, so te v primerjavi s cenami na Norveškem za polovico nižje," sta bila zadovoljna zakonca, ki danes odhajata domov. "Prihaja pa nova skupina," sta nam povedala. "Morava domov, ker se pripravljamo na organizacijo turneje Raw Air, oba sva prostovoljca," sta še povedala dobrodušna Norvežana.

Skupina navijačev švicarske smučarske tekačice Nadine Fähndrich: Vstopnice niso ravno poceni, kar pa zadeva hrano in pijačo ter vse drugo, se nam ne zdi drago. Foto: Alenka Teran Košir

Švicarji z zvonci: Vstopnice niso poceni, vse drugo se nam ne zdi drago

Med opaznejšimi navijači so bili tudi navijači iz Švice, ki so pozornost (ušes) plenili z velikimi zvonci in prepoznavno švicarsko zastavo. "Smo skupina desetih navijačev iz Luzerna. Navijamo za smučarsko tekačico Nadine Fähndrich, v naši navijaški skupini sta tudi njena starša, mi drugi pa smo sosedje, prijatelji in ljubitelji smučarskega teka na splošno. Namestitev v Kranjski Gori in vstopnice smo rezervirali že pred letom dni. Vstopnice niso ravno poceni, kar pa zadeva hrano in pijačo ter vse drugo, se nam ne zdi drago. V Slovenijo smo pripotovali v sredo, domov pa se vračamo prihodnjo soboto. Tukaj smo srečali zelo veliko prijaznih ljudi, lepo je tukaj, malo hladno, ampak uživamo. Mislili smo, da bo več navijačev, ampak je tako, kot je. Mi se vseeno zabavamo."

Američana sta desetdnevni obisk Evrope združila z ogledom SP v Planici in tekem v hitrostnem drsanju na Nizozemskem. Foto: Alenka Teran Košir

Navijača iz ZDA: Največji strošek so bile letalske vozovnice, vse drugo je cenovno dostopno

Naleteli smo tudi na ameriška navijača, očeta in sina, Garyja iz Michigana in Andrewa z Aljaske, ki bosta desetdnevni obisk Evrope, kjer nista prvič, sta pa prvič v Sloveniji, združila z ogledom svetovnega prvenstva v Planici. Zanimala sta ju predvsem ekipni sprint, kjer sta v ženski konkurenci Američanki Jessie Diggins in Julia Kern osvojili bron, in hitrostno drsanje na Nizozemskem.

"Sva velika oboževalca zimskih športov. Želela sva si v živo ogledati prvenstvo, kjer bi bilo veliko navijačev. Sicer jih v Planici ni veliko, se pa vseeno zdi, da se vsi zelo zabavajo. Kar zadeva cene vstopnic, so te običajne, toliko bi zanje odštela tudi v ZDA. Najdražji strošek za naju je bila letalska vozovnica, vse drugo je cenovno precej dostopno. Cena hrane? Super, precej ceneje kot na Aljaski," se je smejalo Andrewu. "Nastanjena sva v Kranjski Gori, ker sva pripotovala šele v soboto zvečer, se še nisva sprehodila po mestu, sva pa že ugotovila, da so vsi izjemno prijazni."

Navijači iz Južne Tirolske so navdušeni nad organizacijo in prijaznostjo. Foto: Alenka Teran Košir

Navijači z Južne Tirolske: Cene so primerne, organizacija pa izvrstna

Nad organizacijo je bila navdušena tudi družina Stauder iz Toblacha na Južnem Tirolskem, ki je v Planico pripotovala samo za en dan. "Prišli smo si pogledat tekme v smučarskem teku, moj oče je trener v italijanski reprezentanci, in smučarske skoke," nam je povedala mlada Tirolka, ki je v dolino pod Poncami pripotovala s sestro, fantom in njegovo mamo, ki je v pogovoru za Sportal ocenila, da so cene vstopnic, hrane in pijače povsem primerne. "Samo poglejte, koliko ljudi je vpetih v organizacijo, kako so vsi prijazni in kako vse lepo teče. Neverjetno, res. Čudovito, nimam kaj dodati," se je smejalo Italijanki.

Navijači švedske smučarske tekačice Jonne Sundling so bili v gostinskem šotoru v središču pozornosti. Foto: Alenka Teran Košir

Švedski navijači so se trudili prispevati svoj del k navijaški sferi

Prešerno so bili razpoloženi tudi švedski navijači, ki so bili v središču pozornosti v gostinskem šotoru. "Smo navijači smučarske tekačice Jonne Sundling. Iz Švedske nas je pripotovalo 14. V Slovenijo smo prispeli v sredo in prva stvar, ki smo jo naredili, je bil žreb živalskih mask, ki jih nosimo na tekmi. V ozadju ni nekega globljega pomena, samo šala. Pripotovali smo z letalom, to je bil največji strošek, vse drugo je dokaj cenovno ugodno, precej ceneje kot na Švedskem. Stanujemo v Kranjski Gori, hišo smo najeli že pred letom in pol, žal se že danes vračamo domov. Vzdušje v Planici je super, trudimo se, da tudi mi prispevamo svoj delček," nam je povedal Anton Olofsson s Švedske.

Nemška navijača v Planici pogrešata poljske navijače. Foto: Alenka Teran Košir

Nemška navijača pogrešata Poljake

Srečali smo tudi nemške navijače, ki so se v nedeljo veselili naslova svetovnih prvakov v konkurenci mešanih ekip na srednji skakalnici. Florian in Hubert, oče in sin iz okolice Stuttgarta, sta prišla spodbujat nemške smučarske tekače, nordijske kombinatorce in skakalce. "Nastanjena sva v Beljaku, mislila sva, da bo Kranjska Gora povsem zasedena, tudi precej dražje je, in tako se vsak dan pripeljeva do Planice. Ni daleč, pol ure vožnje. Ogledala sva si vse tekme, za katere imava vstopnice. Kupila sva štiridnevni paket vstopnic za 11 tekem. Za vstopnice sva odštela okoli 200 evrov, kar je dokaj ugodno. Tudi hrana in pijača sta naprodaj po običajnih cenah. Pričakovala sva več navijačev, tudi iz Nemčije jih ni prav veliko, pogrešava pa tudi navijače s Poljske, ki so največji ljubitelji smučarskih skokov."

Poljska navijača Piotr in Robert sta prepričana, da bodo poljski navijači v Planico bolj številčno pripotovali prihodnji konec tedna, ko bosta na sporedu posamična in ekipna tekma na veliki skakalnici. Foto: Alenka Teran Košir

Dolgo smo iskali in ju nazadnje našli: poljska navijača

Tudi mi smo precej dolgo iskali in skoraj zaman napenjali oči, da bi našli poljske ljubitelje smučarskih skokov, ki med planiškim praznikom konec marca, ko Planica gosti zaključek svetovnega pokala v smučarskih skokih in tekmo v smučarskih poletih, običajno množično preplavijo dolino Pod Poncami. Končno smo našli Piotra, arheologa na začasnem delu v Angliji, in Roberta, ki dela kot trgovec. Prijatelja, ki ju druži ljubezen do športa, sta v Slovenijo, nastanjena sta v Podkorenu, pripotovala v sredo, danes pa se bosta vrnila domov. Za štiridnevno vstopnico sta plačala nekaj več kot 200 evrov, kar se jima je zdelo drago, a kot je povedal dolgolasi Piotr, sta strastna navijača in za take priložnosti varčujeta. Med drugim sta poleg številnih tekmovanj obiskala tudi olimpijske igre v Pjongčangu.

Iz Wroclawa na Poljskem sta pripotovala z letalom, za kar sta odštela okoli 160 evrov, zato sta se odločila, da se domov raje odpravita z avtobusom za polovično ceno, pa čeprav to pomeni, da ju čaka 17-urna vožnja. Najprej od Ljubljane do Prage in potem od Prage do Wroclava.

Piotr, ki je tokrat prvič v Sloveniji, ocenjuje, da bo prihodnji konec tedna precej več poljskih navijačev, saj je na sporedu posamična ekipna moška tekma na veliki skakalnici. "Poljake ženski skoki ne zanimajo toliko kot moški, poleg tega imajo raje skoke na veliki skakalnici, zato predvidevam, da jih bo prihodnji konec tedna v Planici precej več, ko bosta na sporedu moška posamična in ekipna tekma." Na to verjetno računajo tudi organizatorji, ki žejejo pohvale na račun izvrstne organizacije, deležni pa so tudi precej kritik na račun visokih cen vstopnic in gostinske ponudbe.

Piotr je sicer dopustil možnost, da so poljski navijači doma ostali tudi zaradi dejstva, da je marsikateri od njih v svoj dom sprejel begunce iz Ukrajine in da zdaj enostavno ni pravi trenutek za trošenje denarja za šport. A vseeno meni, da bodo Poljaki tudi letos množično romali na zaključek sezone v smučarskih skokih, ko bodo v Planici potekali smučarski poleti.

Starša čeških skakalk Karoline in Anežke Indračkove. Foto: Alenka Teran Košir

Starša čeških skakalnih sester: Ker sva vstopnice dobila zastonj, je prvenstvo za naju dokaj ugodno

Pogovarjali smo se tudi s češkima navijačema, kot se je izkazalo pozneje, sta bila to starša čeških skakalk Karoline in Anežke Indračkove. "Ker sva vstopnice dobila zastonj, je prvenstvo za naju dokaj ugodno, sva pa slišala, da je cena vstopnic za slovenske navijače dokaj visoka," je povedal oče skakalnih sester, ki je na svetovnem prvenstvu drugič.

"To je za mojo ženo prvo svetovno prvenstvo, zame pa drugo. Pred štiri leti sem že bil na prvenstvu v Seefeldu, kjer je bilo več navijačev kot v Planici, je pa tukaj organizacija fantastična," je pohvalil organizatorje. "Veste, ni tako enostavno organizirati tako velikega tekmovanja. Nikoli ne moreš vedeti, koliko navijačev bo prišlo. Pripraviti se moraš na desettisoče navijačev, potem pa je tako, kot je. Zato ponavljam, pohvala organizatorjem." V Slovenijo sta pripotovala v sredo, na kvalifikacije v ženskih skokih, domov pa se vračata danes zjutraj. "Naslednjo tekmo na veliki skakalnici bova spremljala po televiziji."

Preberite še: