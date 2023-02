Pozabil je na bolečine: Vsa čast vsem, ki pridejo

Na svetovnem nordijskem prvenstvu v Planici je bila danes na sporedu ekipni šprint, kjer sta zelo dobro odrezali Eva Urevc in Anja Mandeljc. V finalu ekipnega šprinta sta tekmovala tudi Miha Šimenc in Vili Črv.

V ekipnem šprintu sta z osmim mesto lepo presenetili Eva Urevc in Anja Mandeljc. Z nastopom sta bili zadovoljni tudi sami tekmovalki. Obe sta dejali, da glede na to, da je bil to njun prvi ekipni šprint, da sta dobro opravili svoje delo. Prav tako sta se držali svojega načrta.

"Načrt je bil, da poskušava imeti stik s skupino in pred seboj loviti tekmovalke. Mislim, da sva to delali in rezultat je osmo mesto. Pogovarjali sva se, da je to tudi najin cilj. Torej, da se uvrstiva od šestega do osmega mesta," je po tekmi povedala Eva Urevc, ki je bila veliko bolj zadovoljna, ko so na progi vladale bolj zimske razmere.

Na srečo na tekmi ni čutila sobotnega padca v skiatlonu, ko je čutila nekaj bolečin. "Ne, v kvalifikacijah sem čutila le posledice včerajšnje utrujenosti, ampak v finalu sem se počutila veliko bolje. Potrebovala sem dobro ogrevanje in ritem," je dejala 27-letna slovenska športnica, ki veliko pričakuje tudi od torkove tekme, ko bo tekma na 10-kilometrski razdalji.

Anja Mandeljc Foto: Grega Valančič/Sportida

"Biti med deset ni kar tako"

Anja Mandeljc je tekmo začela nekoliko bolj počasi. S tem ima težave že od začetka prvenstva in tudi sama je dejala, da ni vajena tako hitrih štartov. "Ni se mi najbolj posrečilo, ampak sem potem dala vse od sebe in se v prihodnjih krogih uspela priključiti. Biti med deset ni kar tako, tako da na koncu moramo biti zadovoljni s tem osmim mestom," je po tekmi povedala druga članice slovenske ekipe, ki se sicer veliko bolje počuti na tekmah v na razdalji.

"Da, razdalja je moja primarna disciplina, ampak ta šprint je zelo zahteven in ga je zelo težko odteči. Ta tekma je že kar malo mejila na tekmo v razdalji. Tudi ostale ekipe so imele v ekipi vsaj eno tekmovalko, ki je dobra na tekmah v razdalji. Mislim, da je bila tudi pri nas to zelo dobra poteza. V bistvu mi je ta disciplina zelo všeč in vesela sem, da sem dobila to priložnost v šprintu."

Miha Šimenc je iz postelje prišel na na štart. Foto: Grega Valančič/Sportida

Miha Šimenc se je komaj sestavil za tekmo

V moški konkurenci sta slovenske barve branila Miha Šimenc in Vili Črv in bila v finalu 14. Šimenc je bil po tekmi videti povsem izmučen. Naš najizkušenejši tekmovalec je namreč dan pred tekmo imel trebušno virozo. Smolo je imel že na tekmi v posamičnem šprintu, ko se je zapletel, padel in si zapravil bolj vidno uvrstitev.

"Včeraj sem cel dan preležal. Spremlja me smola in pravzaprav ne vem, zakaj. Vesel sem, da se mi je uspelo toliko sestaviti, da sem lahko šel na štart. Poznalo se mi je. Že na ogrevanju sem to čutil, ampak za domačo tekmo in ekipo sem stisnil zobe," je povedal Šimec, ki upa, da je bolezen mimo.

Logatčan nam je razkril, da ima v zadnjih dneh pri sebi vzpone in padce, ampak je vesel, da lahko sploh tekmuje in svoje težave poskuša obrniti sebi v korist. Zelo pa mu pomagajo tudi navijači ob progi. "To je noro. Zadnji krog sem pozabil na svoje noge in letel na vseh teh glasovih, ki so tukaj okoli. Vsa čast vsem, ki pridejo. Meni je fenomenalno vzdušje in vesel sem za to."

Preberite še: