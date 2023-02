Slovenija v izločilnih bojih ekipnega sprinta

V kvalifikacijah ekipnega sprinta na svetovnem prvenstvu v Planici sta kot najboljši napredovali reprezentanci ZDA v ženski konkurenci in Norveške v moški. Slovenki Eva Urevc in Anja Mandeljc sta bili 12., Slovenca Miha Šimenc in Vili Črv pa 13., tako da sta se obe ekipi prebili v izločilne boje najboljših 15.

Američanki Jessie Diggins in Julia Kern sta v ženski konkurenci zabeležili skupni čas 6:14,9 minute, 1,48 sekunde pred švedskim parom Emma Ribom in Jonna Sundling.

Tretji sta bili Norvežanki Anne Kjersti Kalvaa in Tiril Udnes Weng, ki sta zaostali 2,11 sekunde za vodilnima.

Eva Urevc in Anja Mandeljc sta zaostali 23,85 sekunde. Anja Mandeljc je bila zelo zadovoljna po nastopu: "Dala sem vse od sebe, čutila sem v nogah, da grem zelo dobro in upam, da nama bo šlo z Evo Urevc tako tudi v finalu. Moči si nisem privarčevala, upam, da se bom lahko nekoliko spočila v premoru. Razmere pa so danes prvič zimske, kar mi je bolj všeč."

V moški konkurenci najhitrejša Norvežana

V moški konkurenci sta z najboljšima posamičnima časoma bila pred vsemi Norvežana Johannes Hösflot Klaebo in Paal Golberg. Njun skupni čas 5:21,43 minute je bil 7,51 sekunde hitrejši od Šveda Edvina Angerja in Calleja Halfvarssona ter 8,46 sekunde hitrejši od Američana Bena Ogdna in Jamesa Clintona Schoonmakerja.

"Zvit sneg razmetava smučke, zelo trpijo noge in sem zelo vesel, da nama je uspel preboj v finale," je dejal kar precej izčrpani Šimenc. Foto: Grega Valančič/Sportida

Miha Šimenc in Vili Črv sta zaostala 17,04 sekunde za vodilnima kvalifikacij. Črv je napovedal zanimive izločilne boje: "Povsem drugačni pogoji, v pol dneva se je iz prave spomladi začela čista zima. Za organizatorje in ekipe za pripravo smuči so bile zelo težke ure. Vsi so opravili svoje delo dobro in je bila zelo dobra tekma. Imava čas za počitek, da kaj pojeva in se pripravila za finale. Pričakujem živčen tek, upava, da jo odneseva brez zlomljenih palic ali kašnih drugih zapletov. Če prideva v zadnji krog z vodilno skupino je vse mogoče. Toda do tega kroga naju čaka kar veliko dela," je dejal Črv.

"Zelo težko je bilo, proga je zelo zahtevna, posebej v prosti tehniki. Zvit sneg razmetava smučke, zelo trpijo noge in sem zelo vesel, da nama je uspel preboj v finale," pa je dejal kar precej izčrpani Šimenc.

Izločilni boji so na sporedu ob 13.30.

