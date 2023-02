Kaos na začetku tekme in preklinjanje naše tekmovalke

Eva Urevc se je v skiatlonu zgodil padec in sanje po vidni uvrstitvi so hitro splavale po vodi.

Eva Urevc se je v skiatlonu zgodil padec in sanje po vidni uvrstitvi so hitro splavale po vodi. Foto: Guliverimage

Eva Urevc je na svetovnem nordijskem prvenstvu v Planici zasedla 23. mesto, kar je nekoliko pod njenimi pričakovanji. Za to je kriv množični padec, ki se je zgodil kmalu po štartu. Vanj je bila namreč vpletena tudi trenutno naša najboljša tekačica na smučeh.

Eva Urevc Foto: Grega Valančič/Sportida

Popraskana in bolečina v nogi

"Na skupinskih štartih je na začetku vedno kaos. Zmeraj se izognem temu, ampak ravno danes na svetovnem prvenstvu se nisem mogla. Pravzaprav ne vem, kaj se je zgodilo. Mislim, da je ena izmed punc padla in zgodil se je verižen padec. Bila sem na zunanjem delu zavoja in sem potem krajšala na notranji del, tako kot se po navadi zavoje vozi … Nekatere tega ne vedo, sredi ovinka "plužijo" in sem zletela ven s proge. Popraskala sem se do krvi in noga me malo boli. Kljub vsemu mislim, da je to soliden rezultat. Mislim, da brez tega padca bi bila deseterica dosegljiva," je cmokom v grlu razlagala 27- letna slovenska športnica, ki je po padcu kar nekaj časa potrebovala, da se je vrnila na progo.

Padla sem ven iz proge, tako da sem se morala vrniti nazaj gor. Izgubila sem veliko časa in sama pri sebi sem malo preklinjala. Izgubila sem tudi nekaj energije, ker sem poskušala ujeti skupino. Drugi in tretji krog sem izgubljala nekaj moči. Dober znak pa je, da sem se v zadnjem krogu prebudila in pridobivala mesta. To je znak, da forma je prava."

Eva Urevc je nekaj časa izgubila tudi pri menjavi smuči. Foto: Boštjan Boh

Evo v nedeljo čaka ekipni šprint. Disciplina v kateri je pred dvema letoma skupaj z Anamarijo Lampič osvojila bronasto medaljo. Tokrat bo njena partnerka v ekipnem šprintu Anja Mandeljc, ki je današnjo tekmo spustila. Pa bo naša tekmovalka nared za tekmo?

"Mislim, da bo fizioterapevtka naredila svoje delo. Mislim, da ni tako huda poškodba. Je te vrste udarec, ko imame nekoliko "zategnjeno" mišico, ampak mislim, da ni vprašanja, da v nedeljo ne bi nastopila," je bila optimistična Urevčeva, ki pa o pričakovanjih ni želela govoriti, saj z Anjo Mandeljc še nista skupaj tekmovali v ekipnem šprintu.

Na startni listi so bile še tri Slovenke. Neža Žerjav je zasedla 43. mesto s skoraj sedmimi minutami zaostanka, Anita Klemenčič je bila štiri mesta za njo, zaostala pa je nekaj več kot osem minut. Lucija Medja je bila 50. z zaostankom več kot 11 minut.

18-letna Lucija Medja je na progi dvakrat padla. Foto: Boštjan Boh

Lucija se je morala dvakrat pobirati

Slednja je tudi doživela padec na progi oziroma kar dva. Že po prvem je izgubila stik z najboljšimi in je morala teči sama. "Prvi padec se je zgodil na zelo na začetku, drugi pa je bil v tretjem krogu, tik pred štadionom. Obakrat mi je zagrabilo smučo. Bila je čisto moja napaka. Proga je zahtevna že sama po sebi, trenutne snežne razmere pa še otežujejo progo."

"Borila sem se. Bila je težka tekma, ker sem po prvem padcu morala cel krog teči sama. To je najtežje, ker nimaš nobenega zaveterja in nobenega, ki bi ti lahko pomagal. Zadovoljna sem, da sem se borila do konca in dobila eno novo izkušnjo," je po temi povedala 18-letna Lucija Medja.

