Ebba Andersson do zlate kolajne v skiatlonu, Eva Urevc 23.

Sedemindvajsetletna Urevc je že v prvem krogu zaostala za vodilno skupino in tekla okoli 30. mesta. Polovico preizkušnje v klasičnem koraku pa je končala na 27. mestu z zaostankom 1:11,9 minute.

V drugem, v drsalnem delu je nekoliko napredovala in drugo preizkušnjo na SP končala na 23. mestu. Za zmagovalko je zaostala 2:48,9 minute. Na sprintu je bila Eva Urevc v četrtek 27.

Na startni listi so bile še tri Slovenke. Neža Žerjav je zasedla 43. mesto s skoraj sedmimi minutami zaostanka, Anita Klemenčič je bila štiri mesta za njo, zaostala pa je nekaj več kot osem minut. Lucija Medja je bila 50. z zaostankom več kot 11 minut.

Ebba Andersson je dobila švedski spopad za zlato s Frido Karlsson. Foto: Grega Valančič/Sportida

V boju za zmago so znova prevladovale Švedinje. Anderson in Karlsson sta v drugem krogu močno pospešili in razbili skupino najboljših, nato pa po drugem krogu oziroma polovici skiatlona hitro zamenjali smuči ter se takoj odlepili od skupine zasledovalk.

Sami sta nadaljevali v prosti tehniki, zgodaj v tretjem krogu pa je pospešila Andersson in za sabo pustila reprezentančno kolegico. Ustavil je ni niti padec na enem od spustov proti stadionu. Ciljno črto je Karlsson prečkala 22 sekund za svojo reprezentančno kolegico, Slind je bila počasnejša za 48 sekund.

Pri osmih stopinjah nad ničlo se je Norvećanka Silje Theodorsen odločila za kratke hlače. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za Andersson je bila to prva posamična zlata kolajna na SP, enkrat je bila najboljša že s štafeto pred štirimi leti v avstrijskem Seefeldu. Za Švedsko je to sicer deseta zlata kolajna v ženski konkurenci. Ob tem ima še 19 srebrnih in 16 bronastih odličij.

Progo v Planici je močno zmehčalo sonce, zaradi česar je prišlo do številnih padcev predvsem na spustih. V prvem krogu se je tako karavana razbila na dve veliki skupini, priključka pa druga nato ni več našla.

V nedeljo bosta v Planici na sporedu ekipna sprinta. Slovenske barve bosta v ženski konkurenci zastopali Urevc in Mandeljc, v moški pa bosta nastopila Miha Šimenc in Vili Črv. Polfinale bo na sporedu ob 11.30, finale pa dve uri kasneje.

Izidi, smučarski tek, skiatlon: 1. Ebba Andersson (Šve) 38:11,8

2. Frida Karlsson (Šve) + 22,0

3. Astrid Öyre Slind (Nor) 48,0

4. Katharina Hennig (Nem) 53,3

5. Kerttu Niskanen (Fin) 56,3

6. Krista Parmakoski (Fin) 1:22,1

7. Ingvild Flugstad Östberg (Nor) 1:23,9

8. Anne Kjersti Kalva (Nor) 1:24,0

...

23. Eva Urevc (Slo) 2:48,9

43. Neža Žerjav (Slo) 6:52,3

47. Anita Klemenčič (Slo) 8:12,8

50. Lucija Medja (Slo) 11:09.2

...

